«Зенит» — «Ювентус». Прогноз «Фонбет»: такая защита не по зубам даже Артёму Дзюбе

20 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 22:00 мск. Сделать ставку на игру действующего чемпиона России можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Зенит»

«Зенит» подходит к матчу с «Ювентусом» с серией из двух поражений. Подобного с командой Сергея Семака не случалось с октября прошлого года, когда они уступили и вовсе три раза кряду. Сейчас проиграли «Сочи» (1:2) и «Арсеналу» (1:2) в РПЛ. Тогда – «Брюгге» (1:2) и «Боруссии» (0:2) в Лиге чемпионов, а также «Рубину» (1:2) в РПЛ.

Серия может повториться. К слову, на победу «Ювентуса» со счётом 2:1 коэффициент составляет 9.50. Петербуржцы после двух туров идут на третьем месте в группе с тремя набранными очками. 14 сентября сине-бело-голубые минимально уступили в гостях «Челси» (0:1), а две недели спустя разгромили дома «Мальмё» (4:0).

Однако выиграть два раза подряд в Лиге чемпионов действующему чемпиону России не удается с 2015 года. Сделать это сейчас будет особенно сложно ввиду отличной формы «Ювентуса». Хотя к встрече подходят практически в идеальном состоянии. Единственная кадровая потеря – полузащитник Магомед Оздоев.

В какой форме «Ювентус»

Туринцы стартовали в чемпионате Италии серией из четырёх матчей без побед: две ничьих и два поражения. Однако затем Массимилиано Аллегри удалось исправить положение. От лидирующего в Серии А «Наполи» его команда отстаёт на 10 очков, но в последних четырёх турах неизменно добивалась побед. В том числе над «Ромой» (1:0) перед поездкой в Петербург.

В Лиге чемпионов «Ювентус» стартовал с двух сухих побед. Сначала в гостях был разгромлен «Мальмё» (3:0), а затем дома переигран действующий победитель турнира «Челси» (1:0). Впервые с января «старая синьора» сумела не пропустить в трёх матчах кряду и при этом выиграть.

Аллегри на предматчевой пресс-конференции заявил, что вратарь Войцех Щенсны, а также защитники Леонардо Бонуччи и Маттейс де Лигт точно примут участие во встрече. А вот нападающий Пауло Дибала с «Зенитом» не сыграет.

«Зенит» – «Ювентус»: статистика личных встреч

Команды встречались на групповой стадии Лиги чемпионов — 2008/2009. В Турине «Зенит» проиграл со счётом 0:1, в Санкт-Петербурге была зафиксирована ничья — 0:0.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Зенит» – «Ювентус» 20 октября 2021 года

Ставка: «Ювентус» не проиграет и общий тотал меньше 2.5 мяча за 2.35 (Сделать ставку).

«Старая синьора» прекрасно умеет «сушить» игру. Свои способности она уже дважды продемонстрировала в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, особенно во встрече с «Челси». Да и Жозе Моуринью со своей «Ромой» ничего не смог поделать в Турине накануне. Аллегри явно отладил оборонительную линию.

У «Зенита» в последнее время, наоборот, наметились проблемы с реализацией моментов. Никак на свой уровень не вернётся нападающий Сердар Азмун. Видимо, несбывшееся желание уехать в Европу сказывается. Прибавил Артём Дзюба, но для побед этого пока не хватает. Болельщикам явно не стоит ждать большого количества голов.

Главный тренер сине-бело-голубых на предматчевой пресс-конференции дал ясно понять, что команду устроит и ничья. На неё петербуржцы, судя по всему, и будут играть. Сейчас это их потолок. Исход зависит от того, удастся ли сдержать Альваро Морату и Мойзе Кина в Санкт-Петербурге. Хорошо, что не будет Дибалы.