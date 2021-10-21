«Локомотив» — «Галатасарай», «Лацио» — «Марсель» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 21 октября.
На что ставить в футболе 21 октября
Традиционно, четверг – день Лиги Европы и Лиги конференций. В Лиге Европы сегодня играет «Локомотив», москвичи примут «Галатасарай». У «Локо» новый главный тренер – Маркус Гисдоль. Посмотрим, сможет ли команда одержать первую победу с новым наставником. А побеждать нужно – если «Локомотив», конечно, собирается побороться за место в плей-офф.
Из других игр выделим встречу «Лацио» — «Марсель». Соперники «Локомотива» сразятся между собой, и это будет очень интересная игра. Достаточно взглянуть на персоналии наставников: Маурицио Сарри против Хорхе Сампаоли. «Монако» на выезде сыграет с ПСВ, правда, выход Александра Головина под вопросом, россиянин только-только восстановился после травмы.
В Лиге конференций из интересных встреч можно выделить матчи «Витесс» — «Тоттенхэм» и «Фейеноорд» — «Унион».
На что ставить в хоккее 21 октября
В КХЛ 6 матчей. ЦСКА сразится с «Салаватом Юлаевым», а «Йокерит» — с «Металлургом». Кроме того, «Амур» сыграет с «Адмиралом», СКА – с «Куньлунем», «Нефтехимик» — с московским «Динамо», а «Витязь» — со «Спартаком».
Большой игровой день в НХЛ, там 10 игр. Кроме того, очередные матчи пройдут в чемпионатах ВХЛ, МХЛ, первенствах Германии, Финляндии, Чехии и Швеции.
На что ещё ставить 21 октября
На Кубке Кремля сегодня Аслан Карацев сыграет с Егором Герасимовым из Беларуси, а Андрей Рублёв — с французом Адрианом Маннарино.
В женской сетке Анна Калинская сразится с Марией Саккари, а Вероника Кудерметова – с Симоной Халеп. Кроме того, теннисные турниры на этой неделе проходят в Антверпене, Тенерифе, Боготе и Буэнос-Айресе.
В баскетбольной Евролиге очень тяжёлое испытание ждёт УНИКС. Казанцы на выезде сыграют с действующим чемпионом – «Анадолу Эфес». Турецкий клуб пока не выиграл ни разу и жаждет крови. Из других матчей обязательно стоит посмотреть матч «Реала» и «Фенербахче».
3 матча в регулярном чемпионате НБА. «Атланта» примет «Даллас», «Майами» сыграет с «Милуоки», а «Голден Стэйт» — с «Клипперс».
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