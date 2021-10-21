«Ак Барс» — «Авангард». Победитель Кубка Гагарина вернулся! Боба Хартли не остановить

22 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.12, а успех «Авангарда» оценён экспертами в 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 22 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.89. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.94. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.93.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Авангард» Омск (22.10.2021)

Вот и октябрь потихоньку близится к завершению. На 22 октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано пять встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Ак Барса» и «Авангарда», которое пройдет на льду «Татнефть-Арены». Первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

«Ак Барс» провёл уже 21 игру и идёт сейчас на четвёртой строчке в Восточной конференции. В активе 28 баллов. Отставание от лидирующих «Металлурга» и «Трактора» составляет целых шесть очков. Причём у магнитогорцев даже есть игра в запасе, челябинцы же провели на одну встречу больше.



В последнее время казанцы идут с переменным успехом. На выезде в «зелёном дерби» одолели «Салават Юлаев», но лишь по буллитам (3:2 Б), затем в Магнитогорске проиграли «Металлургу» (1:2), хотя вели в счёте. Дома с «Амуром» тоже пришлось попотеть (3:2 ОТ). Накануне с московским «Динамо» тоже не сложилось (4:5 ОТ).



При этом к началу второго периода подопечные Дмитрия Квартальнова уже вели в счёте 3:1. Но второй отрезок уступили с таким же счётом. Баланс шайб восстановился, а потому в концовке был смысл сыграть осторожнее. Бело-голубые в какой-то момент были даже ближе к голу, но игра перешла в овертайм. Сил у хозяев не осталось.

«Авангард» провёл на две встречи меньше, но уже вплотную подобрался к «Ак Барсу». От казанцев их отделяет всего четыре очка. Всё это благодаря шестиматчевой победной серии, четыре победы из которой случились в Балашихе — с общим счётом 16:7. Как видно, удалось поправить не только результаты, но и реализацию.



Впрочем, на выезде тоже получается неплохо. «Ястребы» одолели «Сочи» (5:4), который сейчас возглавляет Андрей Назаров. Начало встречи выдалось огненным. Сразу после первого вбрасывания шесть хоккеистов сцепились в драке. Мало кто сомневался, что это тренер сочинцев вдохновил своих подопечных на сомнительные подвиги.



А с «Торпедо» в Нижнем Новгороде всё решил гол в середине встречи (1:0). С первых минут игра шла на встречных курсах, соперники создавали неплохие моменты. Но удача оказалась на стороне гостей. В середине второго периода Арсений Грицюк подкараулил отскок на пятаке и забросил единственную шайбу.

Шимон Грубец оформил заслуженный «cухарь», его спасения в третьем периоде помогли добиться успеха. Отыграть «на ноль» дорогого стоит. Перед непростым выездом в Казань удалось сохранить правильный настрой. Потасовка в Сочи тоже наверняка придала эмоций.



Вообще подопечные Боба Хартли сейчас показывают приличный хоккей. Кажется, тренерский штаб проделал работу над ошибками. «Ак Барс» же последние встречи проводит неустойчиво. Да, победил в «зелёном дерби» и дожал аутсайдера, но проиграл более крепким соперникам. Да и в целом смотрится не так уверенно.

Процент реализации бросков составляет всего 7,9%, тогда как соперник имеет 10,1%. При этом «ястребы» одни из лучших по игре в большинстве в этом сезоне КХЛ, да и в личных встречах перевес на их стороне. Конечно, удачные игры были в прошлом сезоне, сейчас немного другое время, команда изменилась. Но мы бы всё равно рассмотрели итоговую победу гостей за 2.21.



Альтернативный вариант — победа «Авангарда» с форой (0) за коэффициент 2.32. Казанцы на данный момент выглядят скромнее, зато довольно часто в этом сезоне доводят дело до овертаймов. На наш взгляд, гости вполне могут забрать два очка, но в случае ничьей в основное время букмекер вернёт деньги.

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 22 октября 2021 года

«Ак Барс» немного просел. Победил аутсайдера и оказался сильнее в «зелёном дерби», но игра с более мастеровитыми командами в последнее время часто заканчивается поражениями. «Авангард» набрал неплохой ход, побеждает в шести играх кряду. Видно, что Боб Хартли проделал колоссальную работу. Большинство, например, лучшее в КХЛ на данный момент, а Шимон Грубец начал выручать как в Кубке Гагарина — 2021. Считаем, что гости заберут два очка.



Ставка: итоговая победа «Авангарда» за 2.21.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч ЦСКА — «Салават Юлаев».

Прогноз Максима Лебедева на матч ЦСКА — «Салават Юлаев».