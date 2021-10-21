«Нижний Новгород» — «Краснодар». Гончаренко бросится в погоню за ЦСКА и «Динамо»

23 октября состоится матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Краснодар». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех нижегородцев оценён экспертами в 5.45. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Нижний новгород» — «Краснодар» 23 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Нижний Новгород» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Нижний Новгород» — «Краснодар» (23.10.2021)

Клубный футбол вернулся после международного перерыва. В Российской Премьер-Лиге стартует 12-й тур, первая треть розыгрыша осталась позади. 23 октября состоятся три матча, в самом раннем из них «Нижний Новгород» примет «Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

Нижегородцы сбавили ход после очень бодрого старта в чемпионате России. Сейчас, прямо скажем, выступают не лучшим образом. В четырёх последних турах одна победа — над «Рубином» (1:0). И три поражения: от «Арсенала» (2:3), ЦСКА (0:2) и «Крыльев Советов» (0:2). Из-за плохой серии спустились в турнирной таблице на 10-ю строчку.



Стоит также отметить, что новичок РПЛ гораздо эффективнее смотрится на выезде, где удобнее действовать на контратаках. Но сейчас подопечные Александра Кержакова явно не в лучшей форме, стали много пропускать. В общей сложности доставали мяч из своей сетки уже 15 раз. Хорошо, что отрыв от зоны вылета комфортный — пять очков.



При этом в Кубке России «Нижний Новгород» хоть и одержал верх над «Динамо» из Барнаула (1:0), но смотрелся серо. Такого соперника можно было побеждать с большей уверенностью, даже «Факел» забил барнаульцам больше. Впереди игра с воронежской командой, шансы на выход в следующую стадию серьёзные.

Вообще об успехах нижегородского клуба судить трудно. Он хорош для дебютанта РПЛ: здорово вписался в элиту, обосновался в середине турнирной таблицы. В последних неудачах сыграло роль невезение. И всё же добавлять есть куда. По ходу сезона уже удалось расстроить «Спартак» (2:1), «Сочи» (1:0) и «Динамо» (2:1). Но встреча с «быками» будет проверкой на прочность.



«Краснодар» будет опасен для хозяев как на контратаках, так и позиционном нападении. Да, по-прежнему не хватает баланса, однако в Нижнем Новгороде южане наверняка возьмут мяч под контроль и окажут давление. Класс и опыт краснодарцев не подлежат сомнению, атакующая группа представляет угрозу для любого в РПЛ.

После 11 туров подопечные Виктора Гончаренко располагаются на шестой позиции с 18 набранными баллами. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет всего пять пунктов. Думать о борьбе за чемпионство равно, учитывая проблемы со стабильностью. А вот зона Лиги чемпионов — почему бы и нет?



За 11 игр в чемпионате России «быки» забили 18 голов, больше только у «Зенита» — 24 мяча. Джон Кордоба, правда, зачехлил свою пушку, сидит без голов уже четвёртый матч подряд. По собственным меркам — многовато. Однако форвард остаётся одним из главных козырей атакующей линии. Неслучайно краснодарский клуб среди лидеров РПЛ по созданным моментам.



Отчасти благодаря этому демонстрирует сейчас шестиматчевую серию без поражений, в которой три победы и три ничьи. Пропущено только два гола, а забито — девять. В последней игре не удалось справиться со скромной «Уфой» — всего лишь ничья (1:1). Однако давление было, острота возникала.

Подопечным Виктора Гончаренко нельзя терять очки, пора нагонять лидеров. Отличная результативность, но немного нужно добавить в стабильности. У «Нижнего Новгорода» задачи иные. Клуб отлично начал сезон, но сейчас видно, что новичкам трудно бороться с опытными соперниками. Логичным исходом выглядит П2 за коэффициент 1.66.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Краснодар» 23 октября 2021 года

Несмотря на недавнюю ничью с «Уфой», «Краснодар» по праву считается фаворитом. Краснодарцы обладают куда большим исполнительским мастерством. В свою очередь, дебютанты РПЛ достаточно уязвимы, нижегородская команда в последнее время много пропускает. На наш взгляд, у гостей есть все шансы забрать три очка и подтянуться к группе лидеров.



Ставка: победа «Краснодара» за 1.66.