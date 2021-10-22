ЦСКА — «Крылья Советов». Давайте хоть раз без судейского скандала!

23 октября состоится матч 12-го тура чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех самарцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.82.

Где смотреть матч ЦСКА — «Крылья Советов»?

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов» 23 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз матча чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов» (23.10.2021)

Октябрьская международная пауза позади, до ноябрьской времени достаточно. Клубный футбол проводил третий тур группового этапа еврокубков, пора возвращаться на внутреннюю арену. В Российской Премьер-Лиге миновала треть сезона, добрались до 12-го тура. Программа продолжится в субботу, 23 октября, сразу тремя матчами.

К сожалению, вокруг встречи ЦСКА и «Крыльев Советов», которая пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве, образовался негативный фон. Касается он прежде всего вопроса судейства. Во-первых, стоит отметить, что главным арбитром был назначен Виталий Мешков, ранее работавший на игре самарского клуба. Случилось это в девятом туре.



Тогда самарцы гостили в Санкт-Петербурге и едва не отобрали у «Зенита» очки (1:2). В целом смотрелись очень бодро на фоне действующего чемпиона страны, даже открыли счёт на 14-й минуте усилиями Антона Зиньковского. За 10 минут до перерыва Артём Дзюба восстановил равновесие, а на 79-й минуте Мешков назначил пенальти в ворота гостей.



Алексей Сутормин не промахнулся, хотя сама ситуация вызвала массу споров. Более того, впоследствии экспертно-судейская комиссия всё же признала, что судья из Дмитрова ошибочно определил нарушение со стороны Александра Солдатенкова. Справедливости ради до этого арбитр принял несколько неочевидных решений в пользу самарцев.

Армейцы оказываются в центре судейской шумихи уже вторую игру подряд. До паузы на матчи сборных они принимали набравший ход «Краснодар» и скатали с ним нулевую ничью. Во многом это заслуга вратарей, ведь моменты имелись у обеих сторон. Впрочем, интересно, что в концовке VAR не заметил игру Дивеева рукой в собственной штрафной. Хотя пенальти там, конечно, был.



В прошлом туре красно-синие гостили в Екатеринбурге, обыграли местный «Урал» с минимальным счётом благодаря голу Эджуке. Но в середине первого тайма мяч снова угодил в руку футболисту москвичей, на сей раз — Бактиёра Зайнутдинова. Хотя после видеопросмотра главный арбитр тоже решил, что нарушения правил не было. Разумеется, споры и недовольство не заставили себя ждать. Хотя на этот раз ситуация была куда менее очевидной.



Теперь повышенное внимание наверняка будет приковано к Виталию Мешкову и его действиям. Отстаётся только надеяться, чтобы ничего не отвлекало от просмотра самой игры. Ведь противостояние обещает получиться весьма интересным, соперники разыгрались. Набирают очки регулярно, с результативностью проблем нет. А вот судейские скандалы просто надоели.

Подопечные Алексея Березуцкого добыли три победы за четыре последних тура РПЛ при одном ничейном результате. Вкупе с осечками прямых конкурентов это позволило добраться на четвёртой позиции в турнирной таблице. На данный момент в активе ровно 20 очков и трёхочковое отставание от лидирующего «Зенита». Ситуация рабочая.

«Крылья Советов» тоже смотрятся здорово. Неудачный дебют остался позади, самарцы тоже могут похвастаться тремя победами в четырёх предыдущих турах. Правда, вместо ничьей — поражение от петербуржцев. В таблице самарцы идут на восьмом месте, отставая от топ-5 на два очка. Более чем приятный результат.



От рук подопечных Игоря Осинькина недавно досталось московскому «Динамо» (1:0). Также пострадали «Сочи» (1:0) и «Рубин» (1:1). Авторитетов для них явно нет. Однако ЦСКА тоже выглядит очень здорово, по-настоящему разыгрался. С такой формой и игрой в обороне вполне может рассчитывать как минимум на еврокубки. Результативность тоже на месте: забивают не так много, зато исправно.



Так что от ставки на исход мы бы отказались. А вот проверить голы в обе стороны вполне можно. Шустрый Эджуке продолжает приносить пользу армейцам и наверняка снова постарается проявить себя. Также в порядке Алан Дзагоев и Антон Заболотный. Только против самарцев, вероятно, не будет Дивеева.

Основной центральный защитник получил травму во время выступления за сборную России и пропустил игру с «Уралом». И если скромную атаку екатеринбуржцев удалось остановить за счёт опытного и универсального Кирилла Набабкина, то против креативных «Крыльев» будет гораздо тяжелее. Предлагаем проверить «обе забьют» за 1.87.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов» 23 октября 2021 года

Над ЦСКА и «Крыльями» повис негативный фон, связанный с судейством. Армейцы в центре шумихи два тура подряд, самарцы жаловались после встречи в Санкт-Петербурге. Игру обслужит Виталий Мешков, за которым будут пристально следить. Впрочем, соперники сейчас в отличной форме. Если арбитры уйдут в тень, будет весело и интересно.



Ставка: обе забьют за 1.87.

Какой канал покажет матч ЦСКА — «Крылья Советов»?