«Вашингтон» — «Калгари». Этих русских не остановить!

У Овечкина и Кузнецова на двоих 16 очков за четыре встречи. Александр снова расцвёл.

23 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Калгари». Начало встречи — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.99, успех «Флэймз» идёт за 3.44. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.28. Где смотреть матч «Вашингтон» — «Калгари»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Калгари Флэймз» 23 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Калгари» 23 октября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.56, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.27. Гол в первые 10 минут идёт за 1.60, вероятность серии буллитов оценена в 9.60.

«Вашингтон» — «Калгари»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (23.10.2021)

Октябрь близится к концу, а в НХЛ накал страстей и баталий только набирает силу. 23 октября в Национальной хоккейной лиге болельщикам будет на что посмотреть. Любителям отечественного хоккея, конечно же, стоит уделить внимание противостоянию NHL Saturday «Вашингтон Кэпиталз» — «Калгари Флэймз».

«Вашингтон» в предсезонке выступил не так ярко, хотя это и не требовалось. А вот регулярный сезон начал с разгромной домашней победы над «Рейнджерс» (5:1). Потом уступил обладателю Кубка Стэнли «Тампе» (1:2 ОТ) в равной игре. Пробить Андрея Василевского удалось лишь Александру Овечкину. Зато с «Колорадо» (6:3) удалось порадовать болельщиков результативностью.

В последнем выезде к «Нью-Джерси» особых проблем не возникло (4:1). К середине первого периода гости вели 2:0. Во втором и третьем забросили по голу. Вновь проявили себя россияне. Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами, у Евгения Кузнецова гол+пас, а Дмитрий Орлов отметился голом. Очень неплохо!

Кузнецов, к слову, заработал за четыре встречи восемь очков. Недавние проблемы дали толчок в игре. В последних матчах это очень заметно. Орлов не отстаёт от звёздных соотечественников, заработал три очка за то же время. Александр Великий в последнем матче не забил, но сделал всё, чтобы команда победила. Это ли не качество настоящего лидера?

«Калгари» во время предсезонки выглядел бледно, добыл лишь три победы в восьми матчах. В первой игре сезона в гостях уступил «Эдмонтону» (2:5). Первое звено с Макдэвидом и Драйзайтлем остановить защитникам «Флэймз» не удалось. Следом дома уступили скромному «Анахайму» (2:3 ОТ). Никита Задоров недавно перешёл из «Чикаго», но отметиться не успел, хотя находится во второй паре и получает достаточно времени. Пока ждём.

В игре с «Детройтом» всё получилось как нельзя хорошо (3:0). В первом периоде за пять минут забросили две шайбы. Тем самым сделали счёт очень комфортным. «Детройт» имел моменты, но шайба отказывалась идти в ворота. Точку поставил Мэттью Ткачук, забросив в пустые ворота. Поздравления принимал Якоб Маркстрём, оформивший первый «сухарь».

«Калгари» в этом сезоне просели. Много вопросов к обороне по предсезонке и первым матчам. Никита Задоров должен помочь команде в становлении, хотя пока в его адрес достаточно негативных отзывов. Лидер Джонни Годро вместе с Мэттью Ткачуком помогут новобранцам. Тем более что в клуб пришло много молодых ребят. По игре пока возникают вопросы.

Встреча «Вашингтона» и «Калгари» ознаменуется противостоянием российских защитников, каждый из которых претендует на попадание в состав сборной на предстоящие Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Но у Орлова партнёры намного сильнее. Великий Александр и не менее мастеровитый Евгений Кузнецов творят на льду. В отсутствие Никласа Бекстрёма тройка Овечкин-Кузнецов-Уилсон показывает отличный хоккей.

По личным встречам перевес на стороне «Кэпиталз». На старте сезона они выглядят сильно лучше. Вратарская линия на хорошем уровне: Ванечек бодро начал, Самсонов не ошибался. Оборона тоже. Последние пять очных матчей при этом выиграли, а тотал голов лишь раз был ниже пяти с половиной. Поэтому мы бы рассмотрели победу хозяев в основное время за 1.99.

Также неплохо смотрится ИТБ1 3.5 шайбы за 2.01. В последних четырёх очных играх «Кэпиталз» забрасывал более трёх шайб. Да и на старте НХЛ показывает солидную результативность. Кузнецов, Овечкин и Уилсон разыгрались, думаем, обилие голов обязательно будет.

«Вашингтон» — «Калгари»: прогноз и ставка на матч НХЛ 23 октября 2021 года

«Вашингтон» по-прежнему ждёт Никласа Бекстрёма. Но справляется и так. Александр Великий потихоньку подбирается к четвёртому месту в снайперской гонке, Кузнецов и Орлов стараются помогать соотечественнику. «Калгари» выглядит блёкло, в очных встречах последний раз выигрывал в далёком 2017 году. Старт сезона выдался так себе, уровень исполнителей ниже, чужой лёд. Поэтому играем победу «Вашингтона».

Ставка 1: победа «Вашингтона» за 1.99.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3.5 шайбы за 2.01.

Где покажут матч «Вашингтон» — «Калгари»?