«Бавария» — «Хоффенхайм». Роберт Левандовски напомнит, кому надо отдать «Золотой мяч»

23 октября состоится матч девятого тура чемпионата Германии «Бавария» — «Хоффенхайм». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех «Хоффенхайма» оценён экспертами в 16.50. Ставки на ничью принимаются за 9.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Хоффенхайм» 23 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Бавария» — «Хоффенхайм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58, если гости не забьют, сыграет коэффициент 2.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз матча 9-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Хоффенхайм» (23.10.2021)

Девятый тур чемпионата Германии стартует 22 октября, а на следующий день программа продолжится пятью встречами. Среди прочих стоит выделить битву «Баварии» и «Хоффенхайма». Действующий чемпион Германии сыграет на стадионе «Альянц-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

После восьми туров мюнхенцы лидируют в таблице с 19 баллами. Однако расслабляться нельзя, ближайший преследователь в лице дортмундской «Боруссии» отстаёт всего на один пункт. Баварцы давно не подпускают никого к трону на внутренней арене, в этом сезоне есть все шансы продолжить невероятную серию.



В двух предыдущих турах сенсационно проиграли «Айнтрахту» (1:2), но исправились уверенной победой над идущим в зоне Лиги чемпионов «Байером» (5:1). Причём все пять голов были забиты в первом тайме. Дублем отметился Роберт Левандовски, являющийся одним из главных претендентов в борьбе за «Золотой мяч».



На счету поляка уже девять мячей в чемпионате Германии, с каждой игрой этот показатель только увеличивается. На евроарене у нападающего тоже полный порядок, в двух победных встречах с киевским «Динамо» (5:0) и «Бенфикой» (4:0) отметился тремя забитыми мячами. Форвард действительно великолепен.

Новый главный тренер Юлиан Нагельсман вполне успешно использует лучшие качества своих подопечных. Поначалу немецкому специалисту было трудно адаптироваться, но последние результаты говорят о том, что сейчас всё в порядке. «Бавария» привычно владеет инициативой, демонстрируя грозный позиционный футбол.

Стоит отметить, что команда превосходно атакует. В Бундеслиге отметилась 29 забитыми мячами в восьми матчах. Не стоит забывать и про Лигу чемпионов, где сетку ворот противника мюнхенцы тревожили 12 раз. Ни пропустив при этом ни одного мяча! И это всего за три поединка. А ведь группа далеко не слабая.



«Хоффенхайм» гораздо менее титулованный и звёздный клуб. Лучшим результатом с истории основания стало третье место в сезоне-2017/2018. Сейчас он располагается в середине таблицы, а именно — на девятом месте, с 11 набранными очками. Надежды на еврокубки есть, но после смены тренера стабильности не хватает.



В трёх последних турах подопечные Себастьяна Хёнеса потерпели одно поражение от «Штутгарта» (1:3), а также одержали победы над «Вольфсбургом» (3:1) и «Кёльном» (5:0). Они не так плохи в нападении, но вот в оборонительном плане есть куда добавлять. Укусить «Баварию» можно, набрать очки — вряд ли.

На данный момент коллектив из Зинсхайма демонстрирует показатели середняка. У «Баварии», набравшей отличный ход и забивающей не менее трёх мячей за игру, не должно возникнуть проблем. Вполне можно рискнуть и поставить на Ф1 (-2) за 1.72. Такой вариант заходил в пяти из восьми предыдущих очных встреч.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Хоффенхайм» 23 октября 2021 года

«Бавария» очень много забивает, а в защите проблемы возникают крайне редко. Мануэль Нойер по-прежнему надёжен. Атакующий потенциал сумасшедший, мощные победы в Лиге чемпионов говорят сами за себя. Подопечные Юлиана Нагельсмана действительно в полном порядке. «Хоффенхайму» не позавидуешь, грядущий матч обещает стать для них очень долгим.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.72.