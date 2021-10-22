«Болонья» — «Милан». С Лигой чемпионов не клеится, но в Серии А россонери короли

23 октября состоится матч девятого тура Серии А «Болонья» — «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех «Болоньи» оценён экспертами в 3.55. Ставки на ничью принимаются за 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч «Болонья» — «Милан» 23 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Болонья» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Милан» (23.10.2021)

Клубный футбол в самом разгаре. После ярких выступлений в еврокубках команды возвращаются на внутреннюю арену. В девятом туре чемпионата Италии «Болонья» примет на стадионе «Ренато Далль’Ара» «Милан». Матч состоится 23 октября, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

В восьми турах Серии А «Болонья» одержала три победы и трижды сыграла вничью. Заняла восьмую строчку с 12 очками в активе. Команда не первый год твёрдо держится в середине турнирной таблицы. Понятно, что с учётом скромных ресурсов на большее рассчитывать трудно.



С каждым годом клуб из Болоньи понемногу добавляет. В трёх предыдущих турах разброс результатов удивительный: уступили хромающему «Эмполи» (2:4), разгромили грозный «Лацио» (3:0), а далее последовала ничья с «Удинезе» (1:1), который сейчас не в лучшей форме и вообще играл большую часть матча в меньшинстве.



Подопечные Синиши Михайловича довольно много пропускают, в общей сложности получили в свои ворота уже 15 мячей. А забили всего 12. Матч на матч не приходится, а потому ожидать от этого коллектива можно чего угодно. Как победы над фаворитом, так и провала с аутсайдером.

«Милан», напротив, держится в верхней части таблицы, наступая на пятки лидирующему «Наполи». В данный момент подопечные Стефано Пиоли занимают вторую строчку с 22 набранными баллами. Отставание от первого места — всего два пункта. Безупречную картину испортила лишь одна ничья с «Ювентусом».

У миланцев завидная стабильность. Несмотря на травмы и ошибки в обороне, они умудряются выигрывать. В последних трёх турах Серии А одержали три победы: над «Специей» (2:1), «Аталантой» (3:2) и «Вероной» (3:2). Отличная атака и характер пока перекрывают недостатки защитной линии.



Однако в Лиге чемпионов пока только поражения. Россонери проиграли во всех трёх турах: сначала «Ливерпулю» (2:3), затем «Атлетико» (1:2) и «Порту» (0:1). В первых двух случаях играли здорово: где-то не повезло, где-то вмешалось судейство. В Португалии действовали так себе.



Перспективы в еврокубках отнюдь не радужные, с такими результатами трудно будет рассчитывать даже на Лигу Европы. Хотя впереди ещё три встречи, опускать руки рано. Пример «Аталанты» доказал, что можно выйти в плей-офф Лиги чемпионов, не одержав ни одной победы в трёх стартовых турах в группе.

Впрочем, пока на повестке дня у россонери Серия А, где положение дел вполне приятное. В активе есть отличная группа нападающих, которая в трёх последних играх чемпионата Италии забила восемь мячей. Набирает кондиции после травмы Златан Ибрагимович. Проблем с нестабильной «Болоньей» возникнуть не должно, мы бы взяли П2 за 2.12. Коэффициент приятный.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Болонья» — «Милан» 23 октября 2021 года

«Милан» под руководством Стефано Пиоли в новом сезоне демонстрирует хорошую игру в атаке. Подпортила безупречную статистику Лига чемпионов, но в Серии А дела идут хорошо. Победа над «Болоньей» будет очень кстати. Нестабильные хозяева умеют удивлять, и всё же разница в уровне исполнителей очевидна.



Ставка: победа «Милана» за 2.11.