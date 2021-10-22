«Зенит» — «Спартак». Красно-белые снова не смогут покорить Санкт-Петербург

24 октября в 19:00 в рамках 12-го тура РПЛ нас ждёт супердерби «Зенит» – «Спартак». Начало встречи – в 19:00 мск, игру покажет в прямом эфире «Матч ТВ». Сможет ли «Спартак» победить и обострить интригу в чемпионате или же питерцы вернутся на победный курс?

Букмекеры считают «Зенит» явным фаворитом матча. Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 1.52. На «Спартак» принимают ставки за 5.70, а ничейный исход идёт за 4.60.

Эксперты ждут результативный матч. На ТБ 2.5 гола можно сделать ставку с коэффициентом 1.62, а ставки на ТМ 2.5 принимаются за 2.30. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.70, а с коэффициентом 2.15 принимают ставки на то, что хотя бы одна команда не сможет отличиться.

«Зенит» на спаде, но выглядит уверенно

«Зенит» проиграл три матча подряд – такого давно не было! Но при этом в команде Сергея Семака всё спокойно. Да, в РПЛ две неудачные встречи, но конкуренты также не могут похвастаться стабильностью, поэтому последние неудачи не поколебали лидерство «Зенита». В Лиге чемпионов случилось поражение от «Ювентуса». Обидно – потому что 85 минут российский клуб смотрелся вполне достойно, но топ-команды на то и носят эту приставку, чтобы реализовывать даже малейшие шансы. Попасть в плей-офф будет очень сложно, но третье место в группе никуда не денется, если не случится непредвиденного.

Где смотреть матч «Зенит» — «Спартак»?

Встречу со «Спартаком» пропустит Далер Кузяев. Важный игрок в схемах Семака, но его есть кем заменить. Не тренировались в пятницу Оздоев, Малком и Клаудиньо, но это, скорее, тактика восстановления. Так что можно говорить о том, что зенитовцы подходят к дерби во всеоружии.

«Спартак» играет всё лучше, но может захлебнуться

Руй Витория и его команда находятся в центре шторма, а точнее – тяжелейшего календаря. В среду спартаковцы обидно проиграли «Лестеру». 2:0 к 45-й минуте – идеальный первый тайм, но в добавленное время «лисы» забили один мяч, а второй игровой отрезок превратился в парад ошибок обороны красно-белых. 3:4 – достойное, но очень обидное поражение. И перспективы на выход в плей-офф туманны.

Теперь нужно переключаться на РПЛ. В дерби очень нужна победа, она позволит вернуться в группу лидеров, но сделать это будет сложно. Безвыигрышная серия «Спартака» в матчах с «Зенитом» составляет уже 7 игр. А если говорить о матчах в Санкт-Петербурге, то там красно-белые побеждали ещё на Петровском, в 2012 году. Из нынешнего состава остался Артём Ребров, да и тот больше как душа команды. За «Зенит» тогда играл Сергей Семак, а за «Спартак» — Артём Дзюба. Сколько воды утекло с того времени – страшно подумать.

Конечно, в одной игре будет сложно, но обойма у Руя Витории очень узкая, а травмы и дисквалификации сокращают её. С «Зенитом» из-за перебора предупреждений не сыграет Самуэль Жиго. Если учитывать проблемы в линии обороны, перед португальцем стоит очень нелёгкая задача.

Прогноз Константина Генича на матч «Барселона» — «Реал».

Хватит ли «Спартаку» выносливости? Не факт, но это должны компенсировать эмоции дерби. А вот в части сбалансированности состава и общего уровня команды «Зенит», конечно, выше. Но дерби есть дерби – возможен любой результат.

А вот на что стоит ставить, так это на то, что обе команды забьют, и на верховой характер игры. И те и другие на ноль играют редко. При этом «Спартак», кажется, смог пройти через полосу, когда моменты команда создавала, но безбожно транжирила. Группа атаки реализацию подтянула. Но в обороне порой творится хаос. А «Зенит» сейчас пропускает в каждой игре, но и забивает. Дзюба с Азмуном не лидируют в списке бомбардиров, но свой порох держат сухим.

А чего вы ждёте от дерби «Спартак» — «Зенит»? Самое время определиться с выбором. Удачных ставок!

Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — «Спартак».