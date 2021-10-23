Емельяненко — Джонсон, европейский футбол и другие матчи. Что смотреть сегодня

Насыщенный день без особенно громких вывесок в игровых видах. Зато есть бой Последнего Императора.

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 23 октября.

На что ставить в футболе 23 октября

Суббота, как всегда, насыщена матчами, но в этот раз все сливки пришлись на воскресенье, так что сегодня футбол берёт количеством. В РПЛ 3 матча: ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов», «Нижний Новгород» — с «Краснодаром», а «Ростов» — с «Арсеналом».

Прогноз Егора Титова на матч «Ростов» — «Арсенал».

В Англии лидер — «Челси» — примет «Норвич», а «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Брайтоном». В Германии «Бавария» дома играет с «Хоффенхаймом», «РБ Лейпциг» принимает «Гройтер Фюрт», дортмундская «Боруссия» на выезде будет сражаться с «Арминией», а мёнхенгладбахская — с «Гертой».

В Испании «Валенсия» Дениса Черышева сыграет на своём поле с «Мальоркой», интересна и встреча «Атлетика» с «Вильярреалом». В Италии «Милан» на выезде сразится с «Болоньей».

На что ставить в хоккее 23 октября

В КХЛ сегодня всего один матч: «Сочи» сыграет с «Металлургом». Любители НХЛ сегодня могут не ждать ночи, матчи начнутся с 20:00, в это время стартуют игры «Вашингтон» — «Калгари» и «Оттава» — «Рейнджерс», Овечкин и Панарин в деле! А всего запланировано 13 матчей.

Кроме того, очередные матчи пройдут в чемпионате ВХЛ, первенствах Финляндии, Швеции и Швейцарии.

На что ещё ставить 23 октября

Главное событие дня – турнир Bellator 269, во флагманском бою которого Фёдор Емельяненко сразится с Тимоти Джонсоном. Фёдору уже 45, выносливость не та, но мы ждём победу в первом раунде! Кроме того, сегодня в октагон вернётся Виталий Минаков, увидим мы бои с участием Умара Нурмагомедова и Анатолия Токова.

Прогноз Александра Емельяненко на бой Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон.

Где смотреть бой Емельяненко — Джонсон?

На Кубке Кремля сегодня полуфиналы. На момент написания этого материала было ясно, что у мужчин сыграет Карен Хачанов, а вот стал ли его оппонентом Аслан Карацев, было неясно. Надеемся, что да, и тогда мы увидим российское противостояние. В другом полуфинале сразятся Ричардас Беранкис и Марин Чилич. В женской сетке болеем за Екатерину Александрову, она за выход в финал поборется с Марией Саккари. Кроме того, теннисные турниры на этой неделе проходят в Антверпене, Тенерифе, Боготе и Буэнос-Айресе.

Очередной тур в мужской волейбольной Суперлиге. Громких матчей нет, но можно выделить встречи АСК – «Зенит-Казань» и дерби Петербурга с Сосновым Бором – «Зенит» — «Динамо-ЛО».