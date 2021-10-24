«Барселона» — «Реал» Мадрид. Прогноз «Фонбет»: Бензема станет кошмаром для каталонцев

Француз в отличной форме и до сих пор помнит, что надо делать в «эль класико».

24 октября состоится матч 10-го тура Ла Лиги. «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» примет мадридский «Реал». Начало – в 17:15 мск. Сделать ставку на «эль класико» можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Барселона»

«Барселона» идёт на седьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги с 15 очками. В пяти последних турах у каталонцев всего две победы. В групповом этапе Лиги чемпионов после двух поражений подряд они наконец выиграли и смогли поразить ворота соперника.

Однако победа над аутсайдером группы, киевским «Динамо», вышла для подопечных Рональда Кумана непростой – всего три удара в створ ворот, один забитый мяч, который записал на свой счёт защитник Жерар Пике, и невыразительный второй тайм, в котором они в принципе нанесли три удара по воротам киевлян.

Нападение «Барсы» в последних матчах во всех турнирах было убедительно разве что против «Валенсии» (3:1), где показал впечатляющую игру Ансу Фати, отличившийся на 13-й минуте матча и отдавший 21 точную передачу из 26. Очень внушительный результат для такого юного игрока.

При этом Фати забивал в двух из трёх последних матчей каталонцев в Ла Лиге. В игре с «Леванте» ему хватило девяти минут игрового времени. Однако юного таланта берегут после травмы: в трёх предыдущих турах Примеры он лишь раз выходил в старте и ещё ни разу не провёл на поле все 90 минут.

В какой форме «Реал»

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставание от первой строчки, где сенсационно оказался «Реал Сосьедад», составляет три очка. После серии из четырёх побед команда Карло Анчелотти потеряла очки в двух турах подряд – в матчах с «Вильярреалом» (0:0) и «Эспаньолом» (1:2).

В Лиге чемпионов «Реал» тоже второй в своей группе с шестью очками. Мадридцы победили в последнем матче донецкий «Шахтёр» со счётом 5:0, реабилитировались после досадного и громкого поражения от молдавского «Шерифа» (1:2) на своём поле.

Надо сказать, что в отличной форме главный бомбардир клуба Карим Бензема. Французский форвард забивал в пяти из шести последних встреч мадридцев во всех турнирах. В текущем сезоне чемпионата Испании Карим лидирует по системе «гол+пас» с девятью голами и семью ассистами.

«Барселона» — «Реал»: статистика личных встреч

Последние очные встречи с «Реалом» складываются для «Барселоны» неудачно: всего одна ничья и три поражения в четырёх матчах. На «Камп Ноу» каталонцы не обыгрывали мадридцев в трёх последних случаях: две ничьи и поражение.

Отдельно стоит добавить, что в двух прошлых личных встречах отличился результативным действием Карим Бензема. Он записал на свой счёт гол и ассист, наверняка ещё помнит, как разочаровывать поклонников сине-гранатовых.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Барселона» — «Реал» 24 октября 2021 года

Ставка: «Реал» откроет счёт в матче за 1.87. (Сделать ставку).

«Реал» пока смотрится более организованной и стабильной в нападении командой, чем «Барселона», которая забивала лишь в двух из четырёх последних матчей. Последние «эль класико» складываются для каталонцев непросто: в трёх предыдущих матчах потерпели поражения, пропуская первыми.

«Барселона» пока не показывает того запаса прочности и атакующего потенциала, которыми обладает «Реал». Мадридцы идут первыми в Ла Лиге по забитым мячам (22), также клуб лидирует в чемпионате Испании по голам на выезде (11). Свою лепту вносит и феноменальная форма Карима Бензема.

Слабость «Барсы» в играх с топами, будь то «Бавария» в Лиге чемпионов (0:3) или «Атлетико» в Ла Лиге (0:2), не позволяет считать её фаворитом предстоящей встречи. Проблемы в атаке команды Рональда Кумана тоже против неё. Тот факт, что каталонцы пропускали первыми в трёх из четырёх последних встреч и лишь раз на этом отрезке смогли отыграться, настраивает на сложную игру.

А вот «Реал» вполне способен в четвёртый раз подряд открыть счёт в «эль класико», особенно на кураже после крупной лигочемпионской победы над украинским «Шахтёром». Раздражителей хватает — можно вернуть себе первое место в первенстве и обыграть принципиального соперника.