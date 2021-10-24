«Зенит» — «Спартак». Прогноз «Фонбет»: таким и должен быть футбол в чемпионате России!

Красно-белые, в отличие от «Ювентуса», позволят Дзюбе забить. И сами не будут стоять в стороне.

24 октября состоится матч 12-го тура РПЛ. Санкт-петербургский «Зенит» на поле стадиона «Газпром Арена» примет московский «Спартак». Начало встречи — в 19:00 мск. Сделать ставку на дерби двух столиц можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Зенит»

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, в активе 23 очка после 11 туров. До 10-го тура команда Сергея Семака не проигрывала в чемпионате – семь побед и две ничьи. Однако затем неожиданно проиграла в двух матчах подряд: «Сочи» (1:2) и аутсайдеру, тульскому «Арсеналу» (1:2).

Серию неудач продолжило поражение в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов от «Ювентуса» (0:1). Сине-бело-голубые сдерживали туринцев на протяжении большей части игрового времени, позволили нанести всего два удара в створ ворот и пропустили лишь на 86-й минуте.

В какой форме «Спартак»

«Спартак» располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 17 очками. Красно-белые слишком нестабильны, чтобы подняться выше седьмой строчки, в 11 турах одержали пять побед: дважды поделили очки, ещё в четырёх матчах проиграли. Однако последний раз в РПЛ уступали в дерби с ЦСКА (0:1).

После же команда Руя Витории победила «Уфу» (2:0) и «Ахмат» (1:0) и сыграла вничью с московским «Динамо» (2:2). В Лиге Европы тоже не удаётся стабильно набирать очки. Проиграв в первом туре «Легии» (0:1), москвичи реабилитировались во втором туре, победив «Наполи» (3:2). Но вновь оступились в игре с «Лестером» (3:4), ведя по ходу матча 2:0.

«Зенит» — «Спартак»: статистика личных встреч

В семи последних официальных матчах «Зенит» не проигрывал «Спартаку: четыре победы и три ничейных исхода. В трёх предыдущих домашних личных встречах сине-бело-голубые выиграли у красно-белых с общим счётом 6:2. Ставка на обмен голами проходила в двух последних матчах команд на «Газпром Арене».

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Зенит» — «Спартак» 24 октября 2021 года

Ставка: обе забьют за 1.70. (Сделать ставку).

Ненадёжность обороны «Спартака» и нерешённые проблемы в опорной зоне в полной мере проявились в матче с «Лестером», где «лисы» с легкостью играли в своём излюбленном стиле – на контратаках. Красно-белые же быстро выдохлись, оставляли сопернику много свободных зон, а особенно слабой предсказуемо стала зона Рассказова.

Перед матчем с «Зенитом» такое обидное поражение, где красно-белые вели к 44-й минуте со счётом 2:0, явно добавляет интриги противостоянию. В РПЛ «Спартак» сейчас выправился и не проигрывает на протяжении трёх туров. Петербуржцы же уступии в двух последних турах, в том числе сенсационно – тульскому «Арсеналу» (1:2).

Да и энергетически затратная игра с «Ювентусом» наверняка не позволит выдать такой же качественный оборонительный перформанс со «Спартаком». Так что, учитывая рвение красно-белых в атаке (сразу пять забитых мячей в двух последних матчах), можно предположить, что они постараются забить лидеру турнирной таблицы.

А вот провалы в обороне гостей позволят хозяевам не остаться в долгу. Сине-бело-голубые забивали москвичам в шести последних официальных матчах. В трёх предыдущих очных встречах прошла ставка на «обе забьют». Ждём голы в обе стороны и на этот раз.