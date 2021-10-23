«Интер» — «Ювентус». «Шериф» получил своё. Справится ли обидчик «Зенита»?

24 октября состоится матч девятого тура Серии А «Интер» — «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех «Ювентуса» оценён экспертами в 3.62. Ставки на ничью принимаются за 3.86. Где смотреть матч «Интер» — «Ювентус»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Ювентус» 24 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Ювентус» (24.10.2021)

Клубный футбол в самом разгаре. Команды возвращаются на внутреннюю арену после третьего тура группового этапа еврокубков. 24 октября в матче девятого тура Серии А миланский «Интер» на стадионе «Сан-Сиро» примет туринский «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

В Италии невероятная конкуренция за пьедестал. «Интер» после восьми туров расположился на третьей позиции с 17 набранными баллами. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет семь очков. Битва за лидерство продолжается. Конкуренты ждут осечку, но пока неясно, собирается ли клуб из Неаполя оступаться.



Миланцы, в свою очередь, за три тура умудрились собрать всю палитру результатов, сыграв вничью с «Аталантой» (2:2), победив «Сассуоло» (2:1) и проиграв «Лацио» (1:3). Нестабильность команды удивляет, но не очень, ведь немало сил уходит на еврокубки, где результаты не впечатляют.



Речь, разумеется, о Лиге чемпионов, в которой нерадзурри пока что находятся на третьей позиции с четырьмя очками. За три тура тоже попробовали на вкус все три исхода: поражение от испанского «Реала» (0:1), ничью с украинским «Шахтёром» (0:0) и победу над молдавским «Шерифом» (3:1).

Загруженный график не давал сконцентрироваться на чём-то одном. Пытаясь успеть всюду, подопечные Симоне Индзаги по итогу остались со средними результатами в обоих турнирах. Сейчас Лига чемпионов берёт перерыв, так что есть возможность собраться с силами и взять курс на улучшение дел в Серии А.



«Ювентус» в чемпионате Италии расположился неподалёку. Благодаря четырём победам кряду клуб немного наверстал упущенное на старте. Однако до лидеров первенства всё ещё далеко. После восьми туров туринский клуб занял седьмую строчку, набрав 14 баллов. Работы предстоит много.

К проблемам туринцев можно отнести небольшое количество голов. В двух последних матчах Серии А с «Торино» (1:0) и «Ромой» (1:0) забили всего два мяча. В обороне, конечно, надёжность, какой можно только позавидовать. Но атакующего потенциала, несмотря на наличие добротной группы нападающих, просто нет.



Взять даже Лигу чемпионов, где подопечные Массимилиано Аллегри выступают просто шикарно. Одержаны три победы: над «Мальмё» (3:0), «Челси» (1:0) и «Зенитом» (1:0). Лишь шведскому, откровенно уступающему в классе клубу, забили больше одного мяча. Хотя бы результаты стали заметно лучше!



«Ювентус» действительно наладил игру в обороне. За последние четыре официальные встречи с учётом еврокубков не пропустил ни одного мяча! А вот былая результативность ушла вместе с Криштиану Роналду. Нестабильный «Интер» вряд ли сможет сильно навредить принципиальному оппоненту, но и сам много не пропустит.

Поэтому можно рискнуть и взять тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.19. Да, нерадзурри забивают чаще всех в чемпионате Италии на данный момент — 23 мяча за восемь туров. Но теперь в соперниках прагматичный Массимилиано Аллегри, да и по статистике очных встреч много голов тут не бывает.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Ювентус» 24 октября 2021 года

Массимилиано Аллегри проделал великолепную работу по улучшению защиты. Однако над нападением надо работать. В свою очередь, «Интер» показывает в последнее время очень нестабильные результаты, победы идут вперемешку с ничьими и поражениями. Ставить на победу миланцев слишком рискованно, оборона туринцев хороша. Больше верится в закрытую игру с малым количеством голов.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.19.

Прогноз Павла Занозина на матч «Интер» — «Ювентус».

Какой канал покажет матч «Интер» — «Ювентус»?