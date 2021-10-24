«Локомотив» — «Сочи». Маркус Гисдоль раскроет таланты Фёдора Смолова

25 октября состоится матч 12-го тура РПЛ «Локомотив» — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.77. Успех сочинцев оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.45. Где смотреть матч «Локомотив» — «Сочи»?

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Сочи» 25 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Локомотив» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз матча 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Сочи» (25.10.2021)

Клубный футбол в самом разгаре. Многие команды испытывают трудности из-за плотного графика, но такова цена участия в еврокубках. В Российской Премьер-Лиге успели добраться до 12-го тура. Программа завершится в понедельник, 25 октября. В Москве сойдутся «Локомотив» и «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

После 11 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место с 18 очками. Однако до лидирующей тройки не хватает всего пять пунктов, надежду на борьбу за чемпионство терять рано. Тем более у железнодорожников новый главный тренер. Маркус Гисдоль должен помочь футболистам взбодриться.



Пока москвичи успели сыграть всего один раз в РПЛ при новом руководстве, а именно — неделю назад с «Рубином» (2:2). Любопытно, что эта ничья стала уже шестой в нынешнем сезоне РПЛ. До 12-го тура такого количества мирных исходов не было ни у одного клуба. Хотя понятно, что немецкому специалисту требуется время. Ведь он планирует прививать агрессивный футбол с высоким прессингом.



Результат в Казани достался «Локо» с трудом. Проигрывая со счётом 1:2, в компенсированное ко второму тайму время гол забил Рифат Жемалетдинов дальним ударом. Случилось это после ошибки вратаря хозяев Юрия Дюпина, неудачно выбившего мяч в поле. Тот угодил прямо в скопление игроков гостей. Справедливости ради второй тайм красно-зелёные провели хорошо.

В Лиге Европы положение печальное. После трёх туров в активе лишь один балл, добытый в игре с французским «Марселем» (1:1). В двух других случаях вышли поражения. Да ещё и всухую: от итальянского «Лацио» (0:2) и турецкого «Галатасарая» (0:1). В третьем туре у руля был Маркус Гисдоль. До перерыва смотрелись бодро, однако при отсутствии попаданий в створ за 90 минут жаловаться на несправедливый исход невозможно.



В свою очередь, «Сочи» в последних двух турах чемпионата России одержал победы. Во-первых, над «Зенитом» (2:1) по делу. Хотя сильно помогло неочевидное удаление Сердара Азмуна. Дальше — над «Ростовом» (3:2). Обратим внимание на другую статистику. Сочинцы довольно часто пропускают, уже в семи турах кряду. А всего на этом отрезке пропустили 10 мячей.



Отчасти дело в том, что Владимир Федотов использует атакующую схему с тремя защитниками, направляя большие силы на полузащиту и нападение. Зачастую недостаток исполнительского мастерства и отсутствие должной сыгранности (всё-таки состав в межсезонье заметно изменился) влияют отрицательно.

Однако такая тактика даёт свои плоды. Пусть в оборонительном плане есть трудности, зато хороши дела в атаке. Прежде всего южане регулярно забивают. За 11 игр удалось оформить 17 голов. Во-вторых, получается побеждать. В нынешнем розыгрыше чемпионата России семь побед и четыре поражения.



После 11 туров «Сочи» расположился на пятой позиции, набрав 21 балл. До лидирующей группы во главе с петербургский «Зенитом» рукой подать — отставание составляет всего два пункта. Вполне можно рассчитывать если не на золотые медали, то снова на борьбу за еврокубковую зону.

Если бы не хромающая защита, можно было бы смело поставить на победу гостей в грядущем матче. Сочинская команда достаточно остро атакует, а «Локомотив» нестабилен. Проблем, судя по всему, не избежать. Смена тренера должна придать импульс, но с ходу запрыгнуть в паровоз не удалось.



Однако стоит отметить, что при Маркусе Гисдоле железнодорожники стали больше атаковать. Фёдор Смолов и Рифат Жемалетдинов продолжают время от времени забивать. Сетку ворот часто пропускающего оппонента хотя бы раз потревожить должны. Потому возьмём вариант «обе забьют» за коэффициент 1.76.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Сочи» 25 октября 2021 года

«Сочи» не только прилично забивает, но и пропускает исправно. Отправить мяч в сетку ворот нестабильного «Локомотива» должны, однако вряд ли удастся удержать удобный для себя счёт. В защите имеются ощутимые бреши. Впрочем, как и у оппонента. Считаем, как минимум по голу соперники друг другу забьют.



Ставка: обе забьют за 1.76.

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Локомотив» — «Сочи».

Какой канал покажет матч «Локомотив» — «Сочи»?