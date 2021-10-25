«Арсенал» — «Лидс». Микель Артета — настоящий кубковый боец

26 октября состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» — «Лидс Юнайтед». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех «Лидса» оценён экспертами в 5.25. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Лидс» 26 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Лидс Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка лиги «Арсенал» — «Лидс Юнайтед» (26.10.2021)

Клубный футбол в самом разгаре. Еврокубковые соревнования взяли паузу, самое время уделить внимание внутренней арене. Например, 26 октября в 1/8 финала Кубка английской лиги на стадионе «Эмирейтс» лондонский «Арсенал» примет «Лидс Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

«Канониры» слабо начали сезон в АПЛ. В первых трёх турах были проблемы с реализацией, проиграли все три всухую. Но понемногу начали набирать обороты. Сейчас столичная команда располагается на десятой строчке в таблице с 14 баллами. Отставание от лидирующего «Челси» составляет восемь пунктов. Зато до еврокубковой зоны всего одно очко.



Последние два тура лондонцы провели не так плохо. Сначала спаслись на последних минутах от поражения в дерби с «Кристал Пэлас» (2:2), затем одержали победу в матче с «Астон Виллой» (3:1). Действительно смотрелись здорово, взяли три очка по делу. Результативнось приходит в порядок, по итогу девяти матчей насчитывается 10 голов. Терпимо с учётом откровенно провального старта.



Хотя пропущенных голов даже больше, чем забитых, целых 13 штук. Для того, чтобы рассчитывать на большее, «Арсеналу» необходимо добавлять. Пока соперники позволяют. Очевидно, времена у клуба сейчас не лучшие, как и статистика. Тем не менее последние туры он провел достаточно удачно. Надежда на лучшее сохраняется.

У «Лидс Юнайтед» картина изначально написана на негодном холсте некачественными красками. После девяти туров чемпионата Англии находится в шаге от зоны вылета, занимая 17 строчку с семью очками. По сравнению с бодрым прошлым дебютным сезоном, где удалось пошуметь и попить крови у нескольких грандов, результат довольно печальный.

Подопечные Марсело Бьельсы добыли лишь одну победу в АПЛ, над «Уотфордом» (1:0), который только вернулся из Чемпионшипа. Последние две встречи оказались трудными: сначала уступили «Саутгемптону» (0:1), затем сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1). Как и оппонент по Кубку лиги, понемногу прибавляют, однако работы впереди предостаточно.



Помимо прочего, команда из Лидса привычно много пропускает. Уже получила в сетку своих ворот 16 мячей от коллег по чемпионату Англии. А забила в два раза меньше — всего восемь. Связано это с отсутствием Патрика Бэмфорда, получившего травму. Без него и ещё ряда футболистов, которые тоже находятся в лазарете, белые неубедительно смотрятся в атаке.



В предыдущем раунде Кубка лиги Англии «Лидс» с трудом одолел «Фулхэм» (0:0, по пенальти 6:5). Клуб выглядит потерянно. Каждый ничейный результат даётся с колоссальным усилием, не говоря уже о победах. Хорошо, если удастся реабилитироваться хотя бы к середине сезона, но сейчас предпосылок к перелому ситуации нет. Мы бы взяли П1 за коэффициент 1.68.

«Арсенал» очень трепетно относится к кубковым турнирам. Микелю Артете на посту главного тренера уже покорился Кубок Англии. Есть шансы побороться за ещё один трофей. Предстоящий соперник в свою очередь очень много пропускает и уже не выглядит той грозной и непредсказуемой командой, который был в предыдущем сезоне. По крайней мере пока.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги Англии «Арсенал» — «Лидс» 26 октября 2021 года

«Арсенал» начал прибавлять в атакующем плане, наконец-то появились голы и настало время переписывать статистику в борьбе за трофей. А вот подопечным Марсело Бьельсы вряд ли светит что-то подобное. Без Патрика Бэмфорда и ряда других футболистов игра в атаке совсем не идёт, да и защита привычно хромает. «Арсенал» заслуженно выглядит фаворитом.



Ставка: победа «Арсенала» за 1.68.