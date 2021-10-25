«Ванкувер» — «Миннесота». Кириллу Капризову пора проснуться

27 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Ванкувера» в основное время можно с коэффициентом 2.43, успех «Миннесоты» тоже идёт за 2.43. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд» 27 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Ванкувер» — «Миннесота» 27 октября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.13. Гол в первые 10 минут идёт за 1.66, вероятность серии буллитов оценена в 8.80.

«Ванкувер» — «Миннесота»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (27.10.2021)

Ну здравствуйте, бессонные ночи! На 27 октября в Национальной хоккейной лиге намечено семь встреч. Отечественным любителям хоккея, конечно же, стоит обратить внимание на противостояние «Ванкувера» и «Миннесоты», которое пройдёт на льду «Роджерс-Арены» в Канаде. Прежде всего — из-за Кирилла Капризова.

«Ванкувер» идёт пятым в Западной конференции, имея семь баллов после шести выездных встреч. Плотность в таблице велика. Всё может быстро поменяться. Команда на старте показывает средние результаты. Серия из гостевых матчей разделилась на три победы и три поражения.

Для начала «Ванкувер» проиграл «Эдмонтону» (2:3 Б), хотя зацепил один балл. Затем уступил «Детройту» и «Баффало» с общим счётом 3:8. Зато в последних двух встречах добился успеха. Удалось переиграть «Чикаго» (4:1) и новичка лиги — «Сиэтл» (4:2). В последнем случае даже проигрывал со счётом 1:2 к 46-й минуте, но в последние 10 минут вырвал победу.

Новичок «Кэнакс» Василий Подколзин сыграл лишь четыре матча. Успел забросить одну шайбу, помог обыграть «Филадельфию» (5:4 Б). Он был задрафтован под 10-м номером в 2019 году, однако проводит первый сезон в лиге. Бывшему нападающему санкт-петербургского СКА нужно время, чтобы привыкнуть к игре за океаном и требованиям тренерского штаба.

«Миннесота» провела пять матчей, но идёт четвёртой на Западе, набрав восемь баллов из 10 возможных. Выиграла четыре встречи. В двух последних Кирилл Капризов не набирал очки, команда одержала лишь одну победу, да и ту — в овертайме. В последней домашней битве с «Нэшвиллом» пришлось туго (2:5), хозяева горели с разницей в две шайбы уже ко второму периоду.

Две шайбы «Уайлд» пропустили в меньшинстве. В середине второго отрезка сократили отставание, но и только. Сил на камбэк не хватило. Очень неприятное поражение, особенно на фоне победной серии на старте. Капризов хоть и поучаствовал в одной из шайб, но заработал показатель полезности «-2».

Всего россиянин набрал пять очков в пяти встречах. Цифры могли быть куда лучше. Недоволен даже главный тренер «дикарей» Дин Эвансон. В послематчевом интервью специалист промотивировал молодого нападающего. Посмотрим, как это отразится на его действиях. Сейчас многие ждут от Кирилла результативных действий. Особенно после такого внушительного контракта.

В последних пяти очных встречах «Ванкувер» одержал три победы. По разу команды выигрывали всухую и три раза тотал был выше 5.5 шайбы. «Кэнакс» возвращаются домой после выездной серии, но они проиграли дома последние две встречи в предсезонке. А «Миннесота» пока без поражений в гостях.

При это обе команды уже забросили на двоих 34 шайбы, пропускали также много. «Ванкувер» 17 раз, «Миннесота» — 16 (хотя провела на одну игру меньше соперника). В данном противостоянии, на наш взгляд, логично будет рассмотреть тотал больше 5.5 шайбы за 1.75. Статистика личных встреч и результативный старт сезона в исполнении оппонентов не против.

«Ванкувер» — «Миннесота»: прогноз и ставка на матч НХЛ 27 октября 2021 года

«Миннесота» чуть сбавила обороты. Кириллу Капризову тоже нужно прибавить. Команда нуждается в его результативных действиях. «Ванкувер» в личных встречах был чуть лучше, но по совокупности соперники сейчас равны. Оба не опустят рук и покажут хорошую результативность. Ставим на высокий тотал голов.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.75.

Прогноз Павла Лысенкова на матч «Оттава» — «Вашингтон».