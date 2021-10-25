«Челси» — «Саутгемптон». Нет Лукаку? Не беда! Тухелю поможет Бен Чилуэлл

26 октября состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Челси» — «Саутгемптон». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех клуба из Саутгемптона оценён экспертами в 8.10. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Где смотреть матч «Челси» — «Саутгемптон»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Саутгемптон» 26 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Челси» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка Англии «Челси» — «Саутгемптон» (26.10.2021)

Клубный футбол в самом разгаре. Отгремел третий тур группового этапа еврокубков, можно уделить внимание внутренней арене. На очереди 1/8 финала Кубка лиги Англии. 26 октября среди прочих на стадионе «Стэмфорд Бридж» сыграют «Челси» и «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Челси» заслуженно считается явным фаворитом. В чемпионате Англии команда лидирует с 22 набранными баллами. Отрыв от «Ливерпуля» небольшой, всего один пункт. Потому расслабляться никак нельзя. Судя по всему, битва за золотые медали обещает быть увлекательной.



Три последних тура АПЛ сложились для подопечных Томаса Тухеля весьма продуктивно, в каждом набрали по три очка. В том числе обыграли «Саутгемптон» (3:1). Затем была трудовая победа над «Брентфордом» (1:0), а на днях разнесли в пух и прах бедный «Норвич» (7:0).



Любопытно, что во всех случаях отличился крайний защитник Бен Чилуэлл. Для дорогостоящего англичанина это отличная новость. Был период, когда новый главный тренер предпочитал ставить на левый фланг Маркуса Алонсо. Испанец действительно был хорош, но теперь конкуренция в этой зоне (да и не только) сумасшедшая.

При этом против «канареек» не смогли выйти на поле из-за травм основные нападающие Ромелу Лукаку и Тимо Вернер. Их замещал Кай Хаверц. Однако результат сделали крайние защитники и Мэйсон Маунт. Похоже, нападающий синим не сильно нужен, забивать есть кому. Хотя понятно, что это всё шутки.



Стоит отметить, что пропускает клуб Романа Абрамовича крайне мало. Всего три мяча за девять туров. Лучший результат в АПЛ. При этом в активе 23 забитых гола. Больше разве что у «Ливерпуля». Феноменальная статистика. Во многом помог Эдуард Менди. Вратарь стабильно надёжен.

Помимо прочего, лондонцы солидно выступают в Лиге чемпионов. После трёх туров группового этапа располагаются на второй строчке с шестью набранными очками, отстав от лидирующего «Ювентуса» на три пункта. Проиграли лишь самим туринцам, но это незазорно (0:1). Итальянцы засушили игру, сыграв от обороны.

В двух других противостояниях добыты победы. С российским «Зенитом» (1:0) расправились без особенных усилий. Некоторые даже критиковали за чересчур ленивую игру. Но хватило и этого. Со шведским «Мальмё» (4:0) позволили себе разгуляться. Соперник нанёс всего два удара по воротам, ни разу не попав в створ.

А вот «Саутгемптон» по сравнению с прошлым сезоном сдал. За девять туров АПЛ добыл всего одну победу. Как итог — восемь очков и 16-я строчка в таблице. До зоны вылета рукой подать, а предпосылок к исправлению ситуации нет. После продажи Дэнни Ингса в атаке совсем беда. Не сильно помог даже трансфер Тео Уолкотта.



Последние два тура «святые» провели более-менее сносно. Одержали первую победу — над нестабильным «Лидсом» (1:0). И скатали результативную ничью с «Бёрнли» (2:2). Только вот эти клубы тоже располагаются на дне турнирной таблицы, а впереди матч с лидером, который находится в прекрасной форме. Шансов оказать сопротивление мало.



Подопечные Ральфа Хазенхюттля не могут найти свою игру. Плохи в основном в нападении, в защите смотрятся терпимо. Влияют травмы. Против охотно забивающего «Челси», который, скорее всего, выйдет даже без основных форвардов и экспериментальным составом, устоять практически нереально. Думаем, Ф1 (-1) за 1.82 тут вполне уместна.

Вероятно, Эдуарда Менди в воротах заменит Кепа Аррисабалага, но в последнее время испанский голкипер стал реже чудить. В этом сезоне, правда, сыграл лишь два матча. Пропустил один гол в третьем раунде Кубка лиги Англии от «Астон Виллы» (1:1, по пенальти 4:3), зато проявил себя в дерби с «Тоттенхэмом» (3:0), ни разу не пропустив.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги Англии «Челси» — «Саутгемптон» 26 октября 2021 года

«Челси» под руководством Томаса Тухеля выступает более чем хорошо. Даже без группы основных нападающих способен громить соперников. Игроки в отличной форме, особенно Бен Чилуэлл. Стабильно надёжного Менди, вероятно, заменит Кепа, который в последнее время перестал чудить. «Саутгемптон», напротив, в атаке сильно сбавил, голы без Дэнни Ингса даются тяжело. Рассчитывать на многое будет трудно.



Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.82.

Какой канал покажет матч «Челси» — «Саутгемптон»?