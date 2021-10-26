Европейский футбол, КХЛ и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 26 октября.

На что ставить в футболе 26 октября

Эта неделя в клубном футболе будет насыщенной: перед паузой на матчи сборных нужно сыграть и среди недели. Где-то идут чемпионаты, где-то национальные кубки. В России очередные матчи Кубка проведут «Динамо» и ЦСКА. Бело-голубые едут в Оренбург, а армейцы – в Липецк.



В Испании и Италии очередные туры чемпионатов. Можно выделить матч Серии А «Милан» — «Торино».



В других странах очередные раунды кубков. В Англии в Кубке лиги «Арсенал» примет «Лидс», а «Челси» сыграет с «Саутгемптоном». В Германии «РБ Лейпциг» едет в гости к «Бабельсбергу», а дортмундская «Боруссия» примет «Ингольштадт».

На что ставить в хоккее 26 октября

В КХЛ сразу 10 матчей. Выделяем матчи «Автомобилист» — «Ак Барс», «Металлург» — «Трактор» и «Динамо» — «Локомотив». В НХЛ тоже насыщенный день, пройдут 7 встреч. Российским болельщикам в первую очередь интересен матч «Тампа» — «Питтсбург».



Кроме того, очередные матчи пройдут в ВХЛ, чемпионатах Германии, Финляндии, Чехии, Швеции и Швецарии.

На что ещё ставить 26 октября

На этой неделе крупный теннисный турнир проходит в Санкт-Петербурге. Сегодня Карен Хачанов сыграет с французом Адрианом Маннарино.



Баскетбольная Евролига на этой неделе проведёт сразу 2 тура, но сегодня российские команды не играют. Зато нас ждёт крайне интересный матч «Фенербахче» — «Барселона». В Кубке Европы «Локомотив-Кубань» на выезде сыграет с литовским «Лиеткабелисом». 5 матчей в ночь на среду запланированы в НБА.