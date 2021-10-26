«Зенит» раздавил «Спартак», интриги в РПЛ стало меньше. На очереди «Динамо»?

12-й тур РПЛ запомнится всем историческим разгромом в Санкт-Петербурге. «Зенит» камня на камне не оставил от обороны «Спартака». 7:1 – и все разговоры о кризисе команды Сергея Семака должны поутихнуть. Красно-белые тоже не стали рубить сплеча, Руй Витория остался в команде, но сможет ли он вернуть «Спартак» в борьбу за медали? Изучаем букмекерские расклады.

«Зенит» вовремя преодолел кризис

«Зенит» подходил к дерби со «Спартаком» на серии из 3 поражений подряд. Неудача могла стоить сине-бело-голубым лидерства в турнирной таблице, а отрыв от «Спартака» сократился бы до 3 баллов. Но всё это осталось в мечтах московских болельщиков: 7:1 – и лидер в прекрасном настроении остался на вершине турнирной таблицы. Коэффициент на чемпионство «Зенита» -1.30.

За 13.00 можно сделать ставку на «Динамо» или ЦСКА, эти команды отстают от петербуржцев на 3 очка. Динамовцы разгромили «Химки» 4:1, а армейцы одержали волевую победу над «Крыльями Советов» 3:1. Эти клубы находятся на расстоянии одной победы от лидера и могут догнать его уже в ближайшие выходные. Для этого нужно, чтобы «Динамо» победило «Зенит», а ЦСКА в Казани обыграл «Рубин».

Шансы «Локомотива» и «Краснодара» оценили коэффициентом 20.00. Москвичи одержали первую победу при Маркусе Гисдоле – пострадал «Сочи» (2:1). Краснодарцы же крупно переиграли на выезде «Нижний Новгород» (4:1). От «Зенита» эти команды в 5 очках, но вопрос в стабильности, ей пока и не пахнет.

На «Спартак», раздавленный в дерби, можно поставить с коэффициентом 30.00. С турнирной точки зрения у красно-белых не всё так плохо: всего 9 очков отставания от «Зенита», а до 2-го места и вовсе 6 баллов, до финиша ведь 18 туров. Но уж очень много дисбаланса в игре москвичей, а график у команды Руя Витории сумасшедший. «Ростов», «Лестер», «Локомотив», «Краснодар» и «Наполи» до конца ноября. Хорошо, хоть будет пауза на матчи сборных – возможность восстановиться и подлечить травмированных. Ну и ближайшая игра с «Ростовом» тоже крайне важна: болельщиков, раздосадованных провалом в Петербурге, устроит только победа. Давление на команду зашкаливает.

С таким же коэффициентом принимают ставки и на «Сочи». Южане проиграли «Локомотиву» и откатились со 2-го сразу на 6-е место, плотность в таблице велика. Команда у Владимира Федотова хорошая, играющая, но ресурс кадровый всё-таки похуже, чем у конкурентов.

«Урал» погружается всё глубже

Внизу таблицы всё тоже очень плотно, но всё хуже дела у «Урала». Поражение от «Ахмата» — и екатеринбуржцы на последнем месте, набрав всего 9 очков в 12 турах. Игра команды Игоря Шалимова тоже не убеждает, поэтому букмекеры ставят её фаворитом на прямой вылет. Поставить на такой исход можно за 2.10.

За 2.30 можно поставить на «Уфу»: с игрой у клуба из Башкортостана получше, но есть кадровые и финансовые проблемы. А очков всего на одно больше, чем у «Урала». Дальше в грустном списке идут «Химки» (коэффициент 2.50), которые решились на смену главного тренера, и «Арсенал» (2.60), который потихоньку начинает утрачивать встряску имени Миодрага Божовича. А вот на «Нижний Новгород» ставки принимают с коэффициентом 5.00, стартовый запас пока позволяет команде Александра Кержакова чувствовать себя достаточно уверенно.

Агаларов или Азмун?

В списке претендентов на звание лучшего бомбардира РПЛ букмекеры выделяют форварда «Уфы» Гамида Агаларова и зенитовца Сердара Азмуна, коэффициент на любого из них – 5.00. Вот только у уфимца 10 голов, а у петербуржца 7. Но у Азмуна и партнёры посильнее, и моментов в каждой игре побольше. За 6.00 можно поставить на Фёдора Смолова, у него тоже 7 голов. Но проблема в том, что Маркус Гисдоль, похоже, не совсем понимает, как вписать форварда в свои схемы. Шансы Артёма Дзюбы оценивают коэффициентом 7.00. Нападающий уже не такой незаменимый даже в «Зените», но свои 6 голов у него уже забиты.

В 13-м туре РПЛ нас ждёт встреча лидеров – «Зенит» примет «Динамо». Кроме того, ЦСКА едет в Казань в гости к буксующему «Рубину», «Краснодар» принимает «Крылья Советов», «Локомотив» сыграет на выезде с «Нижним Новгородом», а «Спартаку» играть дома с «Ростовом». Следим за РПЛ дальше. Удачных ставок!