«Металлург» — «Ак Барс». Илья Воробьёв проигрывает только уфимцам!

28 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.26, а успех «Ак Барса» оценён экспертами в 3.12.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» 28 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Металлург» Мг — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.07, тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.94.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс» Казань (28.10.2021)

Октябрь подходит к концу, но Континентальная хоккейная лига продолжает радовать болельщиков. На 28 октября запланировано восемь встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Металлурга» и «Ак Барса», которое пройдет на льду «Арены-Металлург». Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Металлург» в этом сезоне выступает без преувеличений потрясающе. За два месяца всего два поражения! Оба раза проиграл «Салавату Юлаеву» с общим счётом 4:12. Зато после 22 игр идёт первым не только в Восточной конференции, но и в общей таблице КХЛ, набрав 40 баллов из 44 возможных. Абсолютно заслуженное положение.



Последние четыре игры «лисы» выиграли, хотя в трёх из них победы достались с трудом. В гостях с рижским «Динамо» и «Йокеритом» выиграли с одинаковым счётом — 5:4. Правда, в Латвии забросили победную шайбу в серии буллитов, а в Финляндии — в овертайме. «Сочи» тоже оказал сопротивление (3:2 Б).



В битве с «Трактором» за лидерство в таблице была не менее ожесточённая борьба (3:2). Челябинцы, конечно, всё время были в роли догоняющих, а хозяева в каждом периоде отметились голом. Крепкий соперник смог ответить лишь в двух отрезках. Подопечные Анвара Гатиятулина даже могли перевести игру в овертайм, но защитник «лис» спас ворота.

«Ак Барс» после 23 встреч занимает четвёртую позицию на Востоке, набрав 32 балла. Отставание от «Металлурга» — восемь пунктов. В последних пяти встречах имеет два поражения. Как раз в гостях от «Магнитки» (1:2), а также от московского «Динамо» (4:5 ОТ). Зато две предыдущие встречи провёл на уровне. Дома обыграл «Авангард» (3:2), а в гостях — «Автомобилист» (3:2).

Уже к шестой минуте екатеринбуржцы вели в счёте 2:0. «Ак Барс» решил заменить Игоря Бобкова на Тимура Билялова, этот ход принёс плоды. Команда стала чувствовать себя спокойнее. Под конец периода отгрузила две шайбы, а во втором периоде окончательно перехватила инициативу. Два очка принёс точный выстрел Бурмистрова.



Теперь «Ак Барсу» предстоит соперник гораздо серьёзнее. Хоть и последние серии у сторон получились разными, но уровень сопротивления был высокий. Казанцы в гостях проиграли лишь раз за последние пять встреч, как и магнитогорцы дома. А ведь клубы уже встречались дважды в этом сезоне.



Оба раза победителем выходила «Магнитка». Общий счёт — 5:2. А в очных противостояниях она выиграла три игры из пяти последних на своём льду. Да и сейчас подопечные Ильи Воробьёва выглядят очень хорошо. Поэтому мы бы рассмотрели победу «Металлурга» за 2.26. Вариант проще — итоговая победа хозяев за 1.75. Ещё очень интересно смотрится ИТБ 2.2 шайбы за 1.93.

Дело в том, что «Ак Барс» в прошлых пяти играх в среднем забрасывает три шайбы, но и пропускает исправно. Проверить такую ставку вполне логично. Магнитогорцы в последнее время побеждали с разницей в одну шайбу и часто догоняли. Ждём яркий хоккей от двух крепких соперников, но, на наш взгляд, чаша весов должна склониться в сторону хозяев.

«Металлург» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 28 октября 2021 года

«Металлург» проиграл всего две встречи из 22. Чувствует себя уверенно как дома, так и в гостях. В личных противостояниях проблем тоже не возникало. Особенно в последних двух матчах. «Ак Барс» тоже выглядит неплохо, но с соперниками такого высокого уровня игра оставляет желать лучшего. К тому же есть некоторые кадровые потери. Поэтому мы бы взяли победу «Металлурга».



Ставка: победа «Металлурга» за 2.26.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Спартак» — «Сочи».