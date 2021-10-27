«Наполи» — «Болонья». У Спаллетти очки отбирают только «Спартак» и Жозе Моуринью

28 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Болонья». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех «Болоньи» оценён экспертами в 10.75. Ставки на ничью принимаются за 5.95.

Коэффициенты букмекеров на матч «Наполи» — «Болонья» 28 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Наполи» — «Болонья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Болонья» (28.10.2021)

Вскоре начнётся международный ноябрьский перерыв. Однако время на пару туров у национальных первенств ещё есть. 28 октября в 10-м туре чемпионата Италии на стадионе «Диего Армандо Марадона» пройдёт встреча «Наполи» — «Болонья». Начало запланировано на 21:45 по мск.

Невероятная победная серия «Наполи» в чемпионате Италии оборвалась. Теперь необходимо догонять вырвавшийся в лидеры «Милан». У «россонери» уже 28 баллов. Но у неаполитанцев есть ещё игра в запасе. Не исключено, что чемпионская гонка развернётся между этими двумя клубами, поэтому сейчас каждый балл на счету. Хотя, думается, в битву за скудетто включатся ещё одна-две команды.



Подопечные Лучано Спаллетти очень хороши в обороне. В текущем сезоне регулярно играют на ноль (пропустили всего три мяча в Серии А!). Нападение тоже не дремлет, в активе 19 забитых мячей. Не удалось отличиться лишь с «Ромой». Неудивительно. Жозе Моуринью славится умением ставить глухую защиту.



Пока что в официальных матчах поражение неаполитанский клуб потерпел лишь в Лиге Европы от московского «Спартака» (2:3). Свою роль сыграла ранняя красная карточка, в меньшинстве остались ещё в первом тайме. Зато в третьем туре удалось разгромить «Легию» (3:0) и приблизиться к ней в группе. Теперь отставание составляет два балла, вся борьба впереди.

Надо сказать, что неаполитанцы впервые демонстрируют такую высокую результативность. 19 голов за девять игр в чемпионате Италии и семь — за три встречи в Лиге Европы. Понятно, что справляться с таким давлением нелегко, но в предстоящем матче трудностей возникнуть не должно.



«Болонья» стартовала неплохо, какое-то время даже держалась в числе лидеров. Но затем вернулась к привычному графику. В таблице чемпионата Италии красно-синие с 12 очками занимают девятое место. От зоны еврокубков их по-прежнему отделяют всего три пункта. Хотя конкурентов тут хватает.

А собственная оборона вряд ли позволит прыгнуть так высоко. В девяти матчах пропустили 19 мячей. Стоит отметить, что забили тоже немало — 15 мячей. «Болонья» в принципе играет в очень открытый и бодрый футбол. Не стесняется идти в атаку даже против сильнейших соперников. Совсем недавно, например, не поздоровилось текущему лидеру.



Подопечные Синиши Михайловича бились с «Миланом» (2:4), даже получив две красные карточки. Проявили себя очень достойно. Оппонент с трудом вырвал победу на последних минутах. Но теперь поездку в Неаполь пропустят Адама Сумаоро и Роберто Сориано. В защите и без того беда, а тут ещё дисквалификация двух основообразующих игроков.



Противостояния «Наполи» и «Болоньи» всегда складывались достаточно ярко. Даже с учётом надёжности обороны первого велика вероятность, что голы полетят в обе стороны. У клуба из Болоньи весьма неплохая группа атаки, не как у соперника, конечно, но «Милан» соврать не даст.



Если бы не проблемы в обороне, можно было бы ожидать равную борьбу. Впрочем, сейчас преимущество явно на стороне неаполитанцев. Они в отличной форме, много забивают, даже после осечки с «Ромой» в их победу верится гораздо больше. Однако на такое событие букмекеры дают скромный коэффициент 1.31.

Придётся выкручиваться. Мы бы взяли комбинированный вариант «победа «Наполи» + тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 1.74. Статистика личных встреч не против. Такая ставка заходила в шести из 10 предыдущих случаев. А букмекерский верх соперники пробивали восемь раз за это время.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Болонья» 28 октября 2021 года

Результативность обеих команд впечатляет. В этот раз нас тоже ждёт интересный открытый футбол. Много «Болонья» вряд ли забьёт, оборона противника весьма хороша, но отличиться один раз шансы есть. А в том, что «Наполи» забьёт пару-тройку мячей, сомнений нет вовсе. 19 голов в девяти турах Серии А говорят сами за себя, а у оппонента в защите проходной двор. Дисквалификация сразу двух игроков основы только затрудняет положение.



Ставка: победа «Наполи» + тотал больше 2.5 мячей за коэффициент 1.74.