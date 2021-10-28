«Наполи» — «Болонья», «Металлург» — «Ак Барс» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 28 октября.

На что ставить в футболе 28 октября

Сегодня пройдут очередные матчи в чемпионатах Италии и Испании. В Серии А лидер — «Наполи» — примет «Болонью». Команда Лучано Спаллетти в прошлом туре потеряла первые очки и теперь постарается вернуться на победный путь. Но соперник непростой, «Болонья» недавно едва не отобрала очки у «Милана», играя вдевятером.



В Испании сегодня 3 встречи. «Сельта» сыграет с «Реалом Сосьедад», «Гранада» примет «Хетафе», а мадридский «Атлетико» едет в гости к «Леванте».

На что ставить в хоккее 28 октября

В КХЛ насыщенный игровой день: сразу 8 игр. Главное событие дня – встреча «Металлурга» и «Ак Барса». Интересными должны получиться матчи «Автомобилист» — «Витязь» и «Локомотив» — «Нефтехимик», а ЦСКА Сергея Фёдорова гостит в Новосибирске. В ночь на пятницу смотрим НХЛ, здесь 9 игр.



Кроме того, очередные матчи пройдут в ВХЛ, а также чемпионатах Германии, Чехии, Швейцарии и Финляндии.

На что ещё ставить 28 октября

На турнире в Санкт-Петербурге Аслан Карацев сыграет с австралийцем Джоном Миллманом, а Карену Хачанову предстоит матч с Марином Чиличем.



В баскетбольной Евролиге российские команды сегодня не играют, но есть интригующие матчи. В Греции «Олимпиакос» примет «Фенербахче», а в Тель-Авиве «Маккаби» попытается остановить непобедимую пока «Барселону».



В женской волейбольной Суперлиге динамовское дерби: Москва — Казань.