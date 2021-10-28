«ПСЖ» — «Лилль». Лионель Месси не испугается чемпиона Франции

29 октября состоится матч 12-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лилль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Лилля» оценён экспертами в 10.50. Ставки на ничью принимаются за 5.95.

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Лилль» 29 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Лилль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча 12-го тура чемпионата Франции «Лион» — «Монако» (29.10.2021)

До международного ноябрьского перерыва осталось совсем мало времени. Тем важнее провести его с пользой и выложиться на полную в национальных первенствах. 29 октября стартует 12-й тур Лиги 1, «Пари Сен-Жермен» на стадионе «Парк де Пренс» примет «Лилль». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«ПСЖ» собрал шикарный состав, настоящих футбольных асов по паре в каждой зоне. Оттого и отличный результат: после 11 туров лидерство в Лиге 1 с внушительным запасом. Ближайший преследователь в лице «Ланса» отстает на семь пунктов. Догнать парижан вряд ли кому-то удастся, уж больно хороший ход они набрали.



Но уверенно пока что подопечные Маурисио Почеттино обыгрывают только явных аутсайдеров. С соперниками покрепче время от времени возникают трудности. В прошлом туре с «Марселем» (0:0), несмотря на старания Мбаппе, Неймара и Месси, забить так и не удалось. Оппоненты обменялись голами из офсайда и разошлись миром.



Свою роль, несомненно, сыграла и полученная Ашрафом Хакими красная карточка, теперь он не выйдет на поле из-за дисквалификации. При этом не получится рассчитывать и на долгожданный дебют Серхио Рамоса. Совсем недавно в СМИ появилась информация, что восстановление защитника после травмы в очередной раз затянулось.

К обороне действительно имеются вопросы. Зато с нападением всё в полном порядке, даже вдесятером умудрились провести пару опасных атак против марсельцев. А в 11 матчах чемпионата Франции уже затолкали противникам 24 мяча, что является лучшим показателем в первенстве на данный момент.



Про Лигу чемпионов парижане тоже не забыли. Лидируют в группе с семью очками в активе. Следом с шестью баллами идёт «Манчестер Сити», который получил от «ПСЖ» два безответных мяча во втором туре группового этапа. Скорее всего, эти два клуба и выйдут в плей-офф, больно они хороши.

А вот взявший золото Лиги 1 в прошлом сезоне «Лилль» сменил тренера и сильно сдал. Ныне находится на 10-м месте в таблице и может рассчитывать лишь на сдержанный прогресс. Максимум — еврокубки. Продав надежного Майка Меньяна и других основообразующих игроков, клуб заметно регрессировал и вряд ли добавит в ближайшее время.



Лишились «доги» и золотоносного тренера Кристофа Галтье. Теперь за главного Жослен Гурвеннек, при котором в двух последних турах проиграли хилому «Клермону» (0:1) и сыграли вничью с находящимся в зоне вылета «Брестом» (1:1). После таких результатов играть с лидером чемпионата Франции даже страшно.



В Лиге чемпионов тоже беда. С трудом были добыты две ничьих с немецким «Вольфсбургом» (0:0) и испанской «Севильей» (0:0), при этом случилось поражение от австрийского «Зальцбурга» (1:2), который разошёлся не на шутку. Шансы, конечно, пока есть, но, скорее, на Лигу Европы.

После классного предыдущего сезона «Лилль» растерял кондиции и представляет из себя сейчас, скорее, нестабильного середняка, уступающего порой даже представителям нижней части таблицы. «ПСЖ», напротив, увеличил концентрацию звёзд и готовится выигрывать трофеи. Мы бы поставили на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) за коэффициент 1.99.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лилль» 29 октября 2021 года

«ПСЖ» нередко стопорится на крупнокалиберных противниках в этом сезоне, но в целом результата достигает. Пусть даже при нелучшем качестве футбола. Имея в активе высококлассный состав, успешно борется в Лиге чемпионов и чемпионате Франции. 24 забитых мяча говорят сами за себя. А «Лилль» сейчас крайне нестабилен и получает даже от аутсайдеров. Что уж будет с лидером Лиги 1?



Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 1.99.