«Рубин» — ЦСКА. Алексей Березуцкий покажет Слуцкому, чему научился

30 октября состоится матч 13-го тура РПЛ «Рубин» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех казанцев оценён экспертами в 3.28. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Где смотреть матч «Рубин» — ЦСКА?

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — ЦСКА 30 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Рубин» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз матча 13-го тура чемпионата России «Рубин» — ЦСКА (30.10.2021)

Скоро нас ждут новые коронавирусные ограничения. Москва и Санкт-Петербург уже объявили о введении локдауна как минимум до 7 ноября. Время покажет, как это отразится на российском футболе, но пока продолжаем играть. 30 октября в 13-м туре РПЛ на стадионе «Ак Барс Арена» казанский «Рубин» примет столичный ЦСКА.

Казанцы под чутким руководством Леонида Слуцкого отлично начали сезон, но сейчас сильно сдали. В последних пяти турах чемпионата России всего две ничьих да три поражения. Соответственно, в турнирной таблице спустились на девятую строчку. В активе 16 очков. А ведь на старте шли в группе лидеров.



Кое-какие подвижки всё же имеются. В двух прошлых матчах случились ничейные результаты: со сменившим тренера «Локомотивом» (2:2) и «Уфой» (1:1), которая вообще борется за выживание. В первом случае откровенно не повезло не удержать победный счёт, а с уфимцами был провальный первый тайм. Отыгрались благодаря автоголу.



Даже проблемных на данный момент противников дожать не удалось. Мешает собственная слабая форма. Состав у «Рубина», откровенно говоря, не чемпионский. А провал в Лиге конференций, похоже, надломил коллектив. При этом на 16 забитых мячей приходится 14 пропущенных, девять из которых — в пяти предыдущих встречах.

ЦСКА, напротив, после неуверенного старта порядочно наверстал упущенное и расположился на третьей позиции с 23 очками. Забегать вперёд не стоит, но подумать о борьбе за зону Лиги чемпионов с «Динамо» и «Зенитом» можно. В текущем розыгрыше чемпионата России у москвичей наименьшее количество пропущенных мячей — всего девять.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Зенит» — «Динамо».

Оно и не мудрено. За надёжностью обороны следит Алексей Березуцкий — бывший защитник, отдавший много лет армейскому клубу. При этом без своего гола команда с поля зачастую не уходит. Всего удалось поразить ворота оппонентов 17 раз. Исключения: поражение от «Зенита» (0:1) и ничья с «Краснодаром» (0:0).



Форма у красно-синих сейчас замечательная. Во-первых, не проигрывают восемь матчей кряду с учётом розыгрыша Кубка России. Во-вторых, идут на серии из трёх побед. В чемпионате России обыграли «Урал» (1:0), затем вырвали три очка у «Крыльев Советов» (3:1), забив все три мяча во втором тайме.



А накануне в Кубке России московский ЦСКА победил «Металлург» из Липецка (2:0). Понятно, что соперник явно уступает в классе, тем не менее в актив результат занести можно. Состав был экспериментальный. Команда трудится, прогресс явно есть. Победы присутствуют, пусть и к качеству футбола хватает вопросов.

При не самом звёздном составе и тренере-новичке получается держаться среди лидеров. Добавлять, несомненно, есть в чём, но результат говорит сам за себя. Московский клуб — в тройке РПЛ. Потому в грядущем матче со скатившимся по таблице «Рубином» можно смело поставить на победу гостей с коэффициентом 2.38.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура чемпионата России «Рубин» — «ЦСКА» 30 октября 2021 года

ЦСКА благодаря слаженной игре в защите и, как следствие, относительно небольшому количеству пропущенных мячей заметно улучшил результаты. Нападение, конечно, не самое острое в РПЛ, но 17 мячей отгрузили. А «Рубин» откровенно хромает, в последних пяти играх нет побед и много поражений. Предвкушаем очередной отрицательный для казанцев результат. Они, похоже, окончательно потеряли уверенность в себе.



Ставка: победа ЦСКА за 2.38.

Какой канал покажет матч «Рубин» — ЦСКА?

Прогноз Александра Мостового на матч «Зенит» — «Динамо».