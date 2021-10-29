«Спартак» — «Ростов». Чего ждать от красно-белых после 1:7 с «Зенитом»?

30 октября состоится матч 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 5.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Ростов» 30 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Спартак» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.93, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89, на пенальти — за 2.35.

«Спартак» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ (30.10.2021)

А так всё хорошо начиналось… После досадного поражения в дерби от ЦСКА (0:1) московский «Спартак» выдал трёхматчевую серию без поражений в чемпионате России и даже пошумел в Европе. В какой-то момент могло показаться, что игровые проблемы потихоньку отступают, появляются стабильность и уверенность.

Между «сухими» победами в РПЛ в матчах с «Уфой» (1:0) и «Ахматом» (2:0) затесался триумф в Неаполе. Во втором туре группового этапа Лиги Европы удалось обыграть «Наполи» Лучано Спаллетти (3:2), который, между прочим, лидировал в итальянской Серии А. Ключевую роль сыграло удаление в первом тайме, хотя это уже детали.



Далее последовало ещё одно дерби, на сей раз с «Динамо» (2:2). Надо сказать, что до 87-й минуты бело-голубые вели в счёте 2:0 и могли гораздо раньше ставить точку в противостоянии. На 83-й минуте Константин Тюкавин упустил отличный шанс: вырвался из-за спин защитников, пробил с линии штрафной, но просто не попал в створ.



Через четыре минуты усилиями Георгия Джикии красно-белые вернулись в игру, а по истечении основного времени Самуэль Жиго забил второй и спас партнёров от поражения. Москвичи тогда наконец-то приблизились к еврокубковой зоне в турнирной таблице. А через несколько дней дали бой английскому «Лестеру» (3:4). Проиграли по делу, зато смотрелось это по-настоящему бодро.

Про Николая Рассказова говорить не станем, крайний защитник своё уже получил во время игры и после неё. Стоит отметить, что подопечные Руя Витории на 44-й минуте вполне заслуженно забили второй гол и повели в счёте 2:0. Мозес обокрал на фланге Чаглара Сёюнджю, прострелил на Ларссона, который точно пробил в касание.



Однако теперь всё это в прошлом, а при упоминании «Спартака» перед глазами сразу же возникают 1:7 в Санкт-Петербурге. Столичный клуб в прошлом туре РПЛ гостил у «Зенита» и потерпел историческое поражение. Противостояния двух столиц не получилось от слова совсем. Второй тайм превратился в формальность, хозяева забили четыре ещё до перерыва.



Красно-белые ошибались в обороне, на втором этаже и при стандартных положениях, а также блекло играли в атаке. Александр Максименко только разводил руки в сторону и пихал защитникам, хотя к нему тоже накопились вопросы. В общем и целом оценки того матча разнятся между словами «провал» и «позор». Смыть это пятно будет тяжело. Если вообще возможно.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги москвичи снова отброшены от лидеров. Перед 13-м туром шли на седьмой строчке, набрав 17 очков. Отставание от «Зенита» составляет уже девять пунктов, от соседей из «Динамо» и ЦСКА — по шесть. Но среди конкурентов также «Локомотив», «Краснодар» и «Сочи».



Руководство «Спартака» опровергло слухи об отставке Руя Витории, но португальскому специалисту и футболистам явно требуется перезагрузка. Хотя совсем не факт, что легко получится одержать победу в матче с «Ростовом» в 13-м туре. Даже на родном стадионе в Москве. Ростовчане, кажется, начинают оживать.

После отставки Юрия Сёмина под руководством Заурбека Тедеева жёлто-синие успели провести пять игр. Проиграли «Ахмату» (1:2) с «Сочи» (2:3), зато обыграли «Локомотив» (2:1) и «Арсенал» (4:0). Да, с обороной по-прежнему всё не так гладко, зато, как видно, результативность заметно повысилась. Даже у ЦСКА перед 13-м туром в активе меньше голов.



Единственная игра, в которой ростовчане ушли с поля без забитого мяча, — недавняя встреча с «Торпедо» в третьем туре группового этапа Кубка России (0:2). Но сразу нужно отметить, что команда играла в меньшинстве с 61-й минуты. Да и Тедеев выставил второй состав, дав отдохнуть лидерам команды и легионерам. Ведь шансов на выход в следующую стадию не было.



С тонусом у основы проблем возникнуть не должно. С мотивацией — тоже. «Ростов» находится на пограничной 12-й строчке в таблице РПЛ, набрав всего 12 очков. Отрыв от зоны вылета составляет всего два балла, а у ближайшего преследователя — тульского «Арсенала» — в активе столько же очков. Любая осечка может стать плачевной.

Впрочем, «Спартаку» и конкретно Рую Витории победа сейчас нужна как воздух. Только вот закрыть все бреши и решить все проблемы в обороне за шесть дней невозможно. А при таких раскладах «обе забьют» за коэффициент 1.89 выглядит интересно. Атака ростовчан раскрылась, но красно-белые забивать и сами умеют.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Спартак» — «Ростов» 30 октября 2021 года

«Спартаку» нужно отдуваться за историческое поражение в Санкт-Петербурге, победа сейчас нужна как никогда. Однако «Ростов» при Тедееве, кажется, ожил. По-прежнему регулярно пропускает, но результативность заметно выросла. Едва ли красно-белые заделали все бреши в обороне за шесть дней, так что ждём голы в обе стороны.



Ставка: обе забьют за 1.89.