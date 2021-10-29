«Тоттенхэм» — «МЮ». Криштиану Роналду и Сульшера два раза предупреждать не надо

30 октября состоится матч 10-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех лондонцев оценён экспертами в 3.08. Ставки на ничью принимаются за 3.76.

Где смотреть матч «Тоттенхэм» — «МЮ»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Тоттенхэм» — «Ман Юнайтед» 30 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» (30.10.2021)

До международного ноябрьского перерыва осталось не так много времени, тем важнее не допускать осечки в национальных первенствах. В английской Премьер-лиге грядёт десятый тур. На 30 октября запланировано семь встреч. В самой поздней из них «Тоттенхэм» в Лондоне примет «Манчестер Юнайтед». Начало — в 19:30 мск.

Неужели «Манчестер Юнайтед» вылетит из гонки за чемпионство? Четыре матча в чемпионате Англии без побед, скатились на седьмую строчку в турнирной таблице. За девять туров заработали лишь 14 баллов. Лидирующий «Челси» оторвался на восемь очков, до зоны Лиги чемпионов не хватает трёх. Ситуация если не кошмарная, то как минимум неприятная.



Зато в Лиге чемпионов «МЮ» выступает хоть и с переменным успехом, но вполне успешно. Даже единолично лидирует в группе с шестью баллами благодаря победам в матчах с «Вильярреалом» (2:1) и «Аталантой» (3:2). Разумеется, сильно помог Криштиану Роналду, забивший решающие мячи в обоих случаях. Всё же ЛЧ — это его турнир.



А вот в первенстве успехи португальца стали не так заметны. Гол «Ливерпулю» отменили из-за офсайда. Всё по делу. Уже четвертую игру в АПЛ нападающий не может забить. Как следствие — три поражения: от «Астон Виллы» (0:1), «Лестер Сити» (2:4) и «Ливерпуля» (0:5), а также ничья с «Эвертоном» (1:1). Несомненно, Роналду в ярости, но нельзя позволять эмоциям брать верх.

В принципиальном матче с «Ливерпулем» игрок весьма некультурно повел себя. В конце первого тайма довольно грубо нарушил правила на Кёртисе Джонсе, а вдобавок ко всему нанёс два удара по мячу, который находился в области живота соперника. За что заслуженно получил жёлтую карточку. В принципе, арбитр имел основания и для удаления.



Чувствительное поражение в который раз показало, что в защите у манкунианцев вообще что-то страшное. Часто ошибался Гарри Магуайр. Шутки про Фила Джонса теперь не кажутся такими смешными, кажется, он отлично вписался бы в общую атмосферу. В нынешнем сезоне «красные дьяволы» не пропускали только от «Вулверхэмптона» (1:0). А ведь на дворе конец октября!



У «Тоттенхэма» аналогичная проблема. Вот уже шесть туров чемпионата Англии подряд лондонцы пропускают. Как итог: шестое место после девяти туров с 15 набранными очками. Похоже, попасть в Лигу чемпионов «шпорам» будет невероятно сложно. Хотя бы довольно близко находится зона еврокубков, на неё и нужно брать курс.

Лондонский клуб в этом сезоне возглавил Нуну Эшпириту Санту, однако пока позитивной динамики от перемены не наблюдается. Нестабильность процветает, отсутствуют слаженность и уверенность. Да, идут не на дне таблицы, за процессом становления интересно следить, ведь понемногу команда добавляет. Но грядущий матч обещает стать испытанием.

Предыдущие встречи былис менее крепкими соперниками. Впрочем, после двух близких побед в матчах с «Астон Виллой» (2:1) и «Ньюкаслом» (3:2) последовало поражение от «Вест Хэма» (0:1). Может, хотя бы недавний успех в 1/8 финала Кубка английской лиги («шпоры» 27 октября обыграли с минимальным счётом «Бёрнли») придаст уверенности.



Несмотря на провалы в защите, манкунианцы остаются грозной силой с отличным подбором исполнителей. Чего стоит только Криштиану Роналду, который не раз доказывал своё величие на футбольном поле. Но на победу гостей ставить всё же рискованно, равно как и на успех «Тоттенхэма», больно уж клубы много пропускают и выглядят нестабильно.



Думаем, можно взять тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.22. Альтернативный вариант — обе забьют. Правда, коэффициент довольно скромный, всего 1.61. Альтернатива — «Х2 + обе забьют» за 2.52. Такая ставка заходила в четырёх из пяти предыдущих очных встреч. А мотивации у гостей даже побольше: Сульшеру дали три матча на исправление ситуации, времени улыбаться больше нет.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 30 октября 2021 года

Уле-Гуннару Сульшеру дали всего три матча на исправление ситуации в «Манчестер Юнайтед». Впереди встреча с ослабленным в защите «Тоттенхэмом». Это шанс для Криштиану Роналду и партнёров снова спасти своего тренера. Правда, сами манкунианцы пропускают нередко. Так что ждём как минимум трёх мячей. Статистика личных встреч не против.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.22.

Где покажут матч «Тоттенхэм» — «МЮ»?