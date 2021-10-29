Ислам Махачев – Дэн Хукер. Наследник Хабиба не пощадит соперника

30 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт вечер единоборств UFC 267. В октагон выйдут сразу 10 россиян, в том числе и легковес Ислам Махачев. Его соперник – Дэн Хукер из Новой Зеландии. Россиянин, которого называют наследником Хабиба, обязан побеждать не подготовившегося толком к поединку новозеландца. Начало боя – не ранее 23:00 мск. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на телеканале «РЕН ТВ», а также на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.

Букмекеры считают россиянина фаворитом боя. Поставить на победу Махачева можно с коэффициентом 1.15, в то время как на успех Хукера принимают ставки за 5.80. Ничья, по мнению аналитиков, маловероятна, поставить на этот исход можно с коэффициентом 65.00.

Сделать ставку на ТБ 2.5 раунда можно с коэффициентом 1.56, а на ТМ 2.5 раунда предлагают котировку 2.35.

Анализ и прогноз боя Махачев –Хукер (30.10.2021)

Легковес Ислам Махачев продолжает оправдывать авансы, выданные ему экспертами. Не зря его называют наследником Хабиба. Да, в отличие от Нурмагомедова, у Махачева уже есть одно поражение – в 2015 году его нокаутировал Адриано Мартинс, но с каждым новым боем Ислам становится всё лучше. С одной оговоркой – пока он не встречался с топовыми бойцами, лишь два его соперника входили в топ-15 рейтинга. В любом случае россиянин подходит к предстоящей схватке на серии из восьми побед.



Изначально выйти против Махачева в октагон должен был Рафаэль дос Аньос, но бразилец травмировался. UFC подобрала замену в виде Дэна Хукера. Новозеландский кикбоксёр весьма неплох, но есть проблема – его последний бой прошёл совсем недавно. 25 сентября он победил единогласным решением Насрата Хакпараста. Реально ли восстановиться и нормально подготовиться к серьёзному бою за 5 недель? Ответ очевиден –нет. Поэтому есть ощущение, что Хукер просто согласился на неплохой гонорар от Даны Уайта.



При этом неооценивать новозеландца не стоит. У него отличная работа ног, неплохой ударный арсенал. Что мешает Хукеру – так это отсутствие грамотной тактики, именно поэтому он проиграл все свои самые важные бои в карьере.



Шанс новозеландца в этом бою – нокаут ударом коленом в прыжке. Наверняка Хукер постарается держать дистанцию, чтобы уберечь себя от проходов Махачева в ноги: в партере Дэну ловить нечего. При этом нужно отметить, что Ислам постоянно добавляет в своих ударных навыках, так что и здесь перевеса у Хукера не будет. Учитывая также и явное преимущество в готовности, особых сомнений в победе Махачева нет. Разве что случится какой-то форс-мажор, но, будем надеяться, всё пойдёт по плану россиянина.

А вот что касается длины боя, то здесь есть вопросы. Из своих 20 боёв Ислам Махачев завершил досрочно 12. В основном, сабмишеном. Хукер же в последнее время если и выигрывает, то решением. Кстати, Хукер предлагал провести бой в пятираундовом формате, но, кажется, этого не произойдёт. Что ж, это увеличивает шансы на полный бой. Новозеландец сделает всё, чтобы не дать перевести себя в партер. Махачев же в свою очередь не станет форсировать события, у него есть всё, чтобы спокойно переиграть оппонента. При этом всё же нужно быть осторожным, не пропускать ударов Хукера ногами. Поэтому букмекеры дают коэффициент 1.20 на то, что бой продлится как минимум 2 раунда. А вот в третьем, финальном, уже может произойти досрочная победа. Хукер, который имел на подготовку всего месяц, наверняка устанет.



Будем ждать победы Ислама Махачева, который должен сделать очередной шаг к вершине рейтинга UFC и чемпионскому бою. Удачных ставок!