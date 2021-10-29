«Трактор» — «Ак Барс». Челябинцы усугубят положение Дмитрия Квартальнова

30 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Ак Барс». Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 2.32, а успех «Ак Барса» оценён экспертами в 2.72.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс» 30 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.07, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.79. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.84. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.98.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» Челябинск — «Ак Барс» Казань (30.10.2021)

На предпоследний день уходящего октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано шесть встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Трактора» и «Ак Барса», которое пройдёт на льду «Арены-Трактор». Первое вбрасывание состоится в 15:00 мск.

«Трактор» после 24 игр идёт вторым на Востоке, набрав 36 баллов. Отставание от «Металлурга» — шесть пунктов. Два очка магнитогорцы отняли как раз в последней игре. Но дело не только в этом. Сначала челябинцы проиграли дома «Салавату» (1:6) после восьмиматчевой победной серии. Лишь по буллитам удалось обыграть «Автомобилист» (4:3 Б).



Потом на выезде уступили всухую «Сибири» (0:2). Но если бы не Роман Вилл, счёт мог быть гораздо крупнее. А вот в игре с «Магниткой» всё решил гол в третьем периоде. Команды обменивались шайбами в каждом периоде. При этом гости были в роли догоняющих. Но в третьем отрезке сил не хватило. Плюс «лисам» помог защитник.



«Ак Барс» провёл столько же матчей, но идёт четвёртым в конференции, отстав от «Трактора» на четыре балла. От «Металлурга» — на все 10. Правда, последние четыре встречи чуть лучше. Результаты разделились пополам. Сначала дома казанцы уступили «Динамо» М (4:5 ОТ), затем переиграли «Авангард» и «Автомобилист» (оба 3:2).

Однако в гостях уступили «Металлургу» (1:3). Во втором периоде хозяева за три минуты забросили в ворота «барсов» две шайбы. Удалось отыграть один гол в начале третьего отрезка, но за три секунды до сирены пропустили. Последний штурм не получился. Теперь едут в Челябинск. Противостояние обещает стать очень интересным.

Соперники проиграли лидеру КХЛ в последних матчах, так что отдавать два очка ещё одному конкуренту вряд ли захотят. С учётом положения в турнирной таблице казанцам нужнее, но личные противостояния против. В последних пяти случаях выигрывали лишь три раза. Причём на тоненького.



Да и статистика заброшенных шайб не в их пользу. Подопечные Дмитрия Квартальнова забросили в гостях всего 26 шайб на данный момент, когда команда Анвара Гатиятулина в нынешнем сезоне КХЛ имеет дома 30 точных выстрелов. При этом реализация у обеих сторон не очень: 8,25% в гостях у казанцев, 9,09% дома — у челябинцев.



Но «трактористы» дома проиграли лишь «Салавату Юлаеву» в последних пяти играх. «Ак Барс» в гостях выступает хуже, чем дома. Дважды уступил «Металлургу» в последних трёх выездах. При этом три из пяти прошлых очных игр были с тоталом выше 4.5 шайбы. По совокупности факторов мы бы рассмотрели ставку «1Х и тотал больше 2.5 шайбы» за 1.83.

Всё-таки у «Трактора» был лишний день на восстановление после игры с «Металлургом», также он улучшил результаты на своём льду. Да и забрасывает чуть больше, чем оппонент. Принципиальная игра для каждой из команд, особенно после того, как они отпустили магнитогорцев ещё дальше от себя. Да и травмированных многовато. Вряд ли два очка достанутся кому-то легко.

«Трактор» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 30 октября 2021 года

«Трактор» стал лучше играть на своём льду. Плюс имеет дополнительный день отдыха после игры с «Металлургом». «Ак Барс» в последнем матче (тоже с магнитогорцами) отдал много сил. Успеют ли казанцы восстановиться — вопрос хороший. Но встреча будет точно напряжённая. На наш взгляд, челябинцы дотянут как минимум до овертайма за счёт свежести.



Ставка: «Трактор» не проиграет + тотал больше 2.5 шайбы за 1.83.