«Рома» — «Милан». Эльдор Шомуродов хорош, но Златан Ибрагимович лучше

31 октября состоится матч 11-го тура Серии А «Рома» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех миланцев оценён экспертами в 3.18. Ставки на ничью принимаются за 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рома» — «Милан» 31 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Рома» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Милан» (31.10.2021)

Вскоре начнётся международный ноябрьский перерыв. Однако у национальных первенств ещё есть время на пару туров, важно провести его с пользой. 31 октября в 11-м туре чемпионата Италии на стадионе «Олимпико» состоится встреча «Рома» — «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Мало кто мог подумать, но «Милан» при всех своих проблемах не проигрывает уже 10 туров кряду в Серии А. Более того — одержал в них девять побед. Борется наравне с «Наполи» за лидерство в таблице, набрав 28 баллов и бешеный темп. Впереди довольно непростой соперник, однако Стефано Пиоли наверняка что-нибудь придумает.



В прошлом сезоне под руководством итальянца удалось взять серебро, а в этом миланцы, несмотря на не самый звёздный состав, делят первую строчку с неаполитанцами. Не сказать, что победы даются легко. Например, в последнем туре со скрипом одолели «Торино» (1:0), а незадолго до этого устроили настоящий перформанс страсти, одержав яркую победу над «Болоньей» (4:2).



Соперник был ослаблен двумя красными карточками, однако вопрос решили лишь на последних минутах. С огромными усилиями. К счастью, хотя бы оборона у «россонери» крепкая. Даром что на последнем рубеже действует Тэтэрушану, который добавляет нервозности. Пропущено всего девять мячей за 10 туров, а забито — 23. Больше только у «Интера» (26 голов). Единственное, с чем не клеится, — Лига чемпионов.

Хотя упрекнуть «Милан» трудно. Сначала уступил грозному английскому «Ливерпулю» (2:3), затем из-за полученной красной карточки не смог зацепиться с испанским «Атлетико» (1:2). Ну а в третьем туре неожиданно отдал очки португальскому «Порту» (0:1). Опускать руки рано, впереди ещё три тура, но акцент на чемпионат Италии в такой ситуации логичен.



У «Ромы» тоже не обошлось без подводных камней. Жозе Моуринью в одном из интервью заявил, что приходится исправлять ошибки предыдущего руководства. Но даже так его новая команда расположилась на четвёртой строчке с 19 очками. До лидеров, правда, далеко — целых девять пунктов. Но если так дальше пойдёт, на Лигу чемпионов можно рассчитывать.

И всё же основная трудность заключается в нестабильности. Последние три тура римляне сыграли красочно, но с разным результатом. Получили поражение от «Ювентуса» при добротной игре (0:1), скатали ничью с «Наполи» (0:0) и одержали победу над «Кальяри» (2:1), который замыкает турнирную таблицу. Впереди ещё один сложный матч, соперник не прощает ошибок.



А ведь «волки» ошибаются часто. Понятно, что Моуринью только встал у руля. На взаимопонимание уйдёт ещё не один день. А может, даже не один месяц. Но действовать нужно уже сейчас. Опыт «МЮ» и «Тоттенхэма» показал, что успешная тактика игры от обороны, столь привычная португальскому тренеру, давно устарела. Приходится выкручиваться.



Впрочем, порой римляне удивляют. Иногда приятно. Иногда — наоборот. Нулевую ничью с «Наполи», который находится на первом месте в чемпионате Италии и до этого терял очки только со «Спартаком», вполне можно записать себе в актив. Но ведь прежде «Рома» проиграла со счётом 1:6 в Лиге конференций скромному «Будё-Глимту».

«Милан» же набрал воистину впечатляющий ход в Серии А, слава летит далеко впереди. Трудностей с нестабильной «Ромой» не избежать. Всё-таки она наверняка упрётся. Но миланцы слишком хороши. Поэтому возьмём ставку «Х2» за коэффициент 1.70. Оливье Жиру набирает форму, Ибрагимович вернулся после травмы. Очки гости набрать сумеют.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Милан» 31 октября 2021 года

В чемпионате Италии «Милан» невероятно хорош. Много забивает, довольно надёжно обороняется и имеет все предпосылки к борьбе за скудетто. Успех даётся не без усилий, в Лиге чемпионов, например, ничего не получается. Но «Рома», в отличие от предстоящего соперника, менее успешна, имеются проблемы со стабильностью. Огрызнуться римский клуб может, но без очков гости, на наш взгляд, не останутся.



Ставка: «Милан» не проиграет за 1.70.

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Рома» — «Милан».