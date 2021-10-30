«Фиорентина» — «Специя». Зачем итальянскому клубу нужен Александр Кокорин?

31 октября состоится матч 11-го тура Серии А «Фиорентина» — «Специя». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Фиорентины» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Специи» оценён экспертами в 6.35. Ставки на ничью принимаются за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фиорентина» — «Специя» 31 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Фиорентина» — «Специя» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Специя» (31.10.2021)

Вскоре начнётся международный ноябрьский перерыв. Но у национальных первенств ещё есть время на пару туров, тем важнее провести их без осечек. 31 октября в 11-м туре чемпионата Италии на стадионе «Артемио Франки» сойдутся «Фиорентина» и «Специя». Начало встречи — в 17:00 мск.

«Фиорентина» бодро начала сезон, однако затем последовал спад, повлекший за собой закономерный спуск на восьмую строчку турнирной таблицы Серии А. Теперь отставание от лидирующих «Наполи» и «Милана» составляет 13 пунктов. Зато еврокубковая зона не так далеко.



Лидер нападения Душан Влахович, несомненно, хорош, однако один в поле не воин. Да и серб помогает не всегда. Оттого и удручающие результаты. Состав в целом довольно молодой, где-то не хватает опыта и качества. Новому главному тренеру Винченцо Итальяно ещё предстоит много работы, хотя прогресс уже виден.



Ко всему прочему подливает масла в огонь неудачный трансфер Александра Кокорина, который вовсе перестал получать игровое время из-за собственных невразумительных выступлений и травм. Итальянские болельщики с нетерпением ждут, когда он покинет клуб. Россиянин оставил, мягко говоря, не лучшие впечатления.

При этом совсем недавно спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде опроверг слухи о возможной аренде нападающего ближайшей зимой. Сразу же возникают сомнения. Либо руководство что-то недоговаривает, либо в планах полноценный трансфер. Потому как совершенно непонятно, на что рассчитывает руководство при таких показателях игрока.



Последние три тура фиолетовые провели крайне нестабильно. Успехом увенчалась лишь встреча со скромным «Кальяри» (3:0), который плетётся на дне турнирной таблицы. Также были два поражения: от находящейся неподалёку от зоны вылета «Венеции» (0:1), что удивило больше всего, и нестабильного «Лацио» (0:1).



Хвастаться особо нечем, сглаживает ситуацию только местами яркая игра в атаке. Забитых мячей столько же, сколько пропущенных, — 13 штук. «Специя» сумела худо-бедно закрепиться в элитном итальянском футбольном дивизионе, но пока что борется за выживание.

После 10 туров команда сильно рискует оказаться на дне, находясь на 17-й позиции с восемью очками в активе. Отрыв от зоны вылета в Серию В, о которой команда знает не понаслышке, составляет всего один балл. Вряд ли ходить по грани удастся долго. Тем более на очереди хоть и нестабильный, но крепкий противник. А конкуренты не спят.



Любопытно, что возглавил «орлят» в нынешнем сезоне Тьяго Мотта, которого многие знают как великого футболиста. Как тренер он пока не производит никакого впечатления. Оно и немудрено — в 39 лет сложно с ходу дать результат с кем-то из топ-5 европейских лиг. Добавлять есть куда, пока цель — остаться в чемпионате Италии.

В свете последних результатов такая миссия выглядит невероятно тяжёлой. Победы удалось одержать лишь над «Венецией» (2:1) и «Салернитаной» (2:1) — такими же аутсайдерами. Причём не без труда. Прошлые два тура не впечатлили. Сперва последовало поражение от «Сампдории» (1:2), затем — ничья с «Дженоа» (1:1).



Подопечные Тьяго Мотты хороши тем, что атакуют. Забивают по одному-два мяча почти каждую игру, даже в ворота сильных противников. Примечательно, что не получится потревожить лишь сетку ворот «Удинезе» (0:1) и «Вероны» (0:4). В остальных восьми случаях было забито 12 голов. Весьма неплохо для аутсайдера.



Иронично, но беда — в слабой защитной линии, хотя Тьяго Мотта был полузащитником оборонительного плана. Пропустили «орлята» больше всех в чемпионате Италии, а именно 23 мяча. В том, что пропустят снова, сомнений мало. Но и забить должны сами. «Фиорентина» хромает не первый тур, потому, думаем, можно поставить на «обе забьют» за коэффициент 1.72.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Специя» 31 октября 2021 года

«Фиорентина», по логике, должна выиграть. Несмотря на скудный атакующий арсенал, забивать есть кому. Душан Влахович будет только рад тому, что «Специя» пропускает чаще всех в чемпионате Италии. Но ввиду довольно блёклой защиты и нестабильности, связанной со сменой главного тренера, фиолетовым трудно будет самим сыграть на ноль. Противник здорово атакует.



Ставка: обе забьют за 1.72.