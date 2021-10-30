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«Динамо» Минск — «Салават Юлаев», 31 октября 2021, прогноз и ставка на матч КХЛ, какой канал, смотреть онлайн

«Динамо» Минск — «Салават Юлаев». Уфимцы отоварят любимого клиента в Беларуси
Данил Моисеев
«Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: прогноз на матч
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Минчане — крайне удобный соперник для «Салавата Юлаева» в последние годы.

31 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 2.12, успех минского «Динамо» оценён экспертами в 2.89.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Мн — «Салават Юлаев» 31 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» Минск — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.32. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.77.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Минск — «Салават Юлаев» Уфа (31.10.2021)

КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2021, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа

На 31 октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано всего три встречи, хотя всё равно есть из чего выбрать. Отдельное внимание, несомненно, стоит уделить битве минского «Динамо» и уфимского «Салавата Юлаева», которая пройдёт на льду «Минск-Арены» в Беларуси. Первое вбрасывание состоится в 17:10 мск.

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Минчане забрались в топ-5 Западной конференции, набрав 30 очков за 22 игры. Отставание от лидирующего СКА составляет семь пунктов, что не так много. До финского «Йокерита» тоже далековато, а вот идущее третьим московское «Динамо» можно даже обойти. У москвичей тоже 30 баллов, только за 23 игры.

Правда, конкуренция мощная. Например, дышит в спину столичный ЦСКА с 29 очками после 24 игр. Тем не менее, как видно, положение очень неплохое. Удалось закрепиться в зоне плей-офф. Всё благодаря недавней серии из семи побед. Да и последние пять встреч регулярки прошли не так плохо: три победы и два поражения.

Проиграли белорусы аутсайдеру «Амуру» на выезде (0:3) и не сумели переиграть «Сибирь» (2:3). Тоже в гостях. Зато накануне исправились, забрав два очка у «Адмирала». Забросили в каждом периоде — 3:2. До этого обыграли его дома с таким же счётом. В целом неплохой ход набрали, идут бодро, хотя с соперниками посерьёзнее регулярно возникают проблемы. Удачную серию прервал «Спартак» (1:2 ОТ).

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«Салават Юлаев» после 24 матчей идёт третьим на Востоке, набрав 34 балла. Отставание от «Металлурга» составляет восемь пунктов. Зато уфимцы единственные, кто пока выиграл у «лис». Однако стабильности не хватает. Совсем недавно прервали четырёхматчевую серию побед, где одолели «Трактор» (6:1), «Металлург» (5:2), ЦСКА (3:2) и «Локомотив» (4:3 Б).

Подопечные Томи Лямся снова потерпели неудачу с молодняком «Северстали» (2:3), а на выезде не дожали «Авангард» (1:2). Хотя могли даже выйти вперёд, только после запроса тренера судьи отменили гол. А соперник, наоборот, воспользовался своим шансом. Теперь уфимцы поедут в Минск.

Соперники сейчас находятся на очень хороших позициях. Только у минского «Динамо» последняя серия игр была со скромными оппонентами, а «Салават» громил лидеров КХЛ. При этом статистика очных встреч практически полностью на стороне зелёных. В регулярном чемпионате КХЛ в матчах с белорусами одержали 10 побед подряд.

Надо сказать, что команды уже встречались в нынешнем сезоне, тогда дома с минимальным счётом победу одержал «Салават Юлаев». Но в последних пяти очных играх на выезде — сплошные победы. И лишь один раз тотал был ниже 4.5 шайбы. Любопытно также, что уфимцы намного лучше играют в гостях, чем дома. На чужом льду уже забросили 45 шайб!

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Поэтому можно было бы рассмотреть комбинированную ставку «П2 + тотал больше 3.5 шайбы» за внушительный коэффициент 2.54. Выглядит очень интересно. Команды играют последние четыре матча в КХЛ с высоким тоталом, в личных противостояниях — тоже. Минчанам при этом часто не везёт с уфимцами.

«Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 31 октября 2021 года

«Салават Юлаев» в личных противостояниях имеет большой перевес, да и вообще забивает много. С учётом проблем минского «Динамо» с командами чуть выше классом вполне можно было бы проверить победу гостей через верх по голам. На своём льду минчане бросают редко, но метко. Однако уфимцы выглядят предпочтительнее.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» + тотал больше 3.5 шайб за 2.54.

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