Моуринью против Ибрагимовича и «Локомотив» — «Спартак» в КХЛ: что смотреть 31 октября

Вот и второй месяц осени подошёл к концу. В европейских футбольных чемпионатах скоро минует треть сезона. Не отстают и другие виды спорта. КХЛ давно радует болельщиков, НХЛ тоже набрала ход. Баскетбола хватает. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 31 октября.

На что ставить в футболе 31 октября

В чемпионате России пролетела треть сезона, добрались уже до 13-го тура. Программу закроют в воскресенье сразу три матча. В самом раннем из них «Уфа» примет «Ахмат» (начало — в 14:00 мск). Через два с половиной часа «Сочи» начнёт играть в Туле с местным «Арсеналом». Последняя пара: «Химки» — «Урал» (19:00 мск).



Поклонники зарубежного футбола тоже не будут скучать. В Англии продолжается 10-й тур. Рекомендуем обратить внимание на встречу «Астон Виллы» и «Вест Хэма», которая начнётся в 19:30 мск. Лондонцы с усиленным в межсезонье составом умудряются до сих пор держаться в топ-5 английской Премьер-лиги, а бирмингемцы сползли в таблице.

Ещё один интересный матч ждёт нас в испанской Примере. «Реал Сосьедад», неожиданно оказавшийся в лидерах чемпионата Испании, примет бойкий «Атлетик» из Бильбао. Начало — в 23:00 мск. «Сосьедад» не проигрывает 10 туров подряд, скатав на этом отрезке всего три ничьи. Сумасшедший результат, но у гостей свои планы.

Пожалуй, одной из главных вывесок всего вечера можно смело назвать противостояние «Рома» — «Милан» в итальянской Серии А, которое пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Оба соперника перед 11-м туром находились в пятёрке лучших первенства.

Где смотреть матч «Рома» — «Милан»?

Правда, миланцы, которые до сих пор не потерпели ни одного поражения в чемпионате Италии, толкаются с «Наполи» за первую строчку, набрав 28 очков. А римляне вместе с Жозе Моуринью отстают от них на целых девять пунктов. Отыграть такую фору будет непросто, а ведь конкурентов хватает.



Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Неудивительно. После травмы вернулся Златан Ибрагимович, а Оливье Жиру набирает форму и время от времени забивает. Римляне хороши, но крайне нестабильны. Недавнюю ничью с «Наполи» можно занести себе в актив, но сокрушительное поражение от «Будё-Глимта» (1:6) в Лиге конференций свежо в памяти.

На что ставить в хоккее 31 октября

В Континентальной хоккейной лиге всё стабильно, играют каждый день. На 31 октября запланировано всего три матча, но выбрать есть из чего. Раньше всех стартует встреча «Локомотив» — «Спартак», которая пройдёт в Ярославле на льду «Арены-2000». Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Локомотив» — «Спартак».

Ярославцы добавили при Игоре Никитине, вернулись в зону плей-офф и закрепились. Но понятно, что болельщики ожидают большего. А тут ещё и трёхматчевая серия поражений нарисовалась. Нужно срочно исправляться. Однако «Спартак» хорошо выглядит в последнее время, лишь 28 октября потерпел первое поражение за шесть игр. Посмотрим, что из этого получится.

На 10 минут позже начнётся не менее интересный матч «Динамо» Минск — «Салават Юлаев». Уфимцы довольно хороши в нынешнем сезоне, не так давно разгромили «Металлург» и «Трактор», которые лидировали в КХЛ. А минчане для них — очень удобный соперник: потерпели 10 поражений за 10 последних очных встреч.

На что ставить в баскетболе 31 октября

Поклонники баскетбола ликуют! Благополучно стартовали разные чемпионаты. Единая лига ВТБ и НХЛ, разумеется, стоят столпом, но играют также в Испании, Италии, Франции, Турции и ряде других стран. В Единой лиге ВТБ на 31 октября намечен всего один матч: «Зелёна-Гура» примет «Цмоки-Минск».



В Америке встреч гораздо больше, но они, как правило, проходят ночью или рано утром. В воскресенье состоится лишь одна встреча вечером, «Даллас Маверикс» сыграет с «Сакраменто Кингз». Начало — в 22:30 мск. У соперников по три победы и два поражения в пяти матчах, а по очным противостояниям небольшое преимущество на стороне «Маверикс».

На что ещё ставить 31 октября

На открытом теннисном турнире в Санкт-Петербурге спортсмены добрались до финала, который состоится 31 октября. За главный приз сразятся хорват Марин Чилич и американец Тейлор Фритц. Напомним, в 1/8 финала хорват выбил россиянина Карена Хачанова (6:4, 6:7, 6:4).