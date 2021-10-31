«Ак Барс» — «Авангард». Дмитрий Квартальнов ещё раз испортит настроение Бобу Хартли

1 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.37, а успех «Авангарда» оценён экспертами в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 1 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.87, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.13. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.87.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Авангард» Омск (01.11.2021)

Начинается последний месяц осени. На 1 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланировано четыре встречи, но отдельного внимания, несомненно, заслуживает противостояние «Ак Барса» и «Авангарда», которое пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.



«Ак Барс» идёт четвёртым в Восточной конференции, набрав 32 балла за 25 игр. Отставание от лидирующего «Металлурга» — приличные 12 пунктов. Этому способствовали два недавних поражения от «лис». Да и в целом последние пять встреч в исполнении казанцев прошли неудачно. Обыграть удалось лишь «Авангард» и «Автомобилист» (оба — 3:2).



Проиграли «Динамо» М, «Металлургу» и «Трактору». Общий счёт — 5:13. Последняя игра с челябинцами сразу не заладилась. Замена вратаря на третьей минуте после двух пропущенных не спасла, драка Воронкова с Калининым не взбодрила. Как итог — поражение 0:5. Привет, сборная Ямайки! Надо сказать, что это первое крупное поражение «барсов» всухую.



«Авангард» идёт шестым на Востоке, набрав 26 баллов после 22 игр. Отставание от «Металлурга» ещё больше — 18 пунктов. При этом совсем недавно омичи шли с шестиматчевой серией побед, но оступились в гостях именно на «Ак Барсе» (2:3). Следом дома получили 1:5 от СКА. Хотя бы над «Салаватом Юлаевым» удалось одержать верх (2:1).



При этом «Авангард» пропустил первым, хотя быстро восстановил равновесие в большинстве. Уфимцы во втором периоде могли выйти вперёд, но после видеопросмотра судьи гол отменили. А «ястребы» использовали свой момент. Теперь они поедут в Казань, проведя последние пять игр лучше, чем соперник.



Стороны уже встречались в этом сезоне, тогда дома победу одержал «Ак Барс» (3:2). Она стала третьей в последних пяти очных встречах. Правда, в нынешнем сезоне на своём льду казанцы играют не так хорошо. Процент реализации бросков хромает: всего 32 шайбы при 7,80% реализации, когда у «Авангарда» в гостях 26 шайб при 10.20%. Совсем перестало работать большинство.

Только вот «Авангард» в гостях играет ещё хуже. За 10 выездов в нынешнем сезоне набрал всего лишь восемь очков. Да, в прошлом плей-офф Кубка Гагарина омичи выбили «Ак Барс», но сейчас откровенно просели. «Барсы» же смотрятся не хуже, чем на старте. Мы бы рискнули и рассмотрели победу хозяев за 2.37.



Вариант проще — итоговая победа «Ак Барса» за 1.84. Привлекательно смотрится и тотал больше 4.5 шайбы. Последние пять игр в КХЛ обеих команд получились результативными, статистика личных встреч тоже не против. У казанцев будут отсутствовать три игрока из основного состава, а омичи до сих пор ждут форварда Толчинского. Но матч обещает быть интересным.

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 1 ноября 2021 года

«Авангард» имеет день в запасе на отдых, хотя положение дел не в его пользу. «Ак Барс» выиграл недавнее противостояние дома. А проигрыши от лидеров КХЛ должны стимулировать команду. Дмитрий Квартальнов знает, как играть против такого Боба Хартли. Фактор домашнего льда и недавняя победа в очной встрече — весомые козыри.



Ставка 1: победа «Ак Барса» за 2.37.



Ставка 2: тотал больше 4.5 шайбы за 1.87.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Локомотив» — «Спартак».