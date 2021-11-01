Овечкин против Василевского и «Ак Барс» — «Авангард» в КХЛ: что смотреть 1 ноября

Вот и дошло дело до последнего месяца осени. В европейских футбольных чемпионатах скоро минует треть сезона. Не отстают и другие виды спорта. КХЛ вовсю радует болельщиков, НХЛ набрала ход. Баскетбола тоже много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 1 ноября.

На что ставить в футболе 1 ноября

В понедельник в европейских чемпионатах традиционно доигрывают матчи, которым не нашлось места в программе уик-энда. Из более-менее примечательных можно выделить разве что встречу 10-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Эвертон». Стартовый свисток на стадионе «Молине» раздастся в 23:00 мск.

Прогноз Константина Генича на матч «Ювентус» — «Зенит».

«Волки» под руководством нового главного тренера неуверенно начали новый сезон, но сейчас набрали приличный ход. В шести прошлых турах четыре победы и одна ничья, в турнирной таблице удалось подняться на 11-ю строчку. «Ириски» находятся чуть выше, а именно на девятой позиции. Разница — всего лишь один балл.

Ситуация у команды из Ливерпуля противоположная. Стартовали ливерпульцы ярко, практически в каждом матче демонстрировали солидную результативность. Однако теперь сдали позиции, а вставшему у руля Рафаэлю Бенитесу приходится мириться с кадровыми потерями. Впрочем, скучно быть не должно.



При большом желании можно также зацепить два матча 12-го тура испанской Примеры. «Сельта» отправится в гости к «Райо Вальекано» (начало — в 20:30 мск), а «Леванте» сыграет на своём поле с «Гранадой» (23:00 мск). Программу 11-го тура итальянской Серии А закроет битва «Болоньи» и «Кальяри» (22:45 мск).

На что ставить в хоккее 1 ноября

Континентальная хоккейная лига в первый день ноября порадует сразу четырьмя матчами. Каждый найдёт себе что-то по вкусу. Мы же рекомендуем посмотреть схватку «Ак Барса» и «Авангарда», которая пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.



Омичи довольно неплохо шли до прошлой очной встречи с казанцами, одержали шесть побед подряд, забросив 19 шайб. Однако в Казани проиграли со счётом 2:3, а после этого в Балашихе уступили петербургскому СКА со счётом 1:5. Впрочем, не вышли из колеи и забрали два очка у «Салавата Юлаева».



Пришёл черёд взять реванш в Казани, как раз подопечные Дмитрия Квартальнова накануне натерпелись от лидеров КХЛ — «Металлурга» и «Трактора». Магнитогорцам уступили со счётом 1:3, а челябинцам — со счётом 0:5. Такой ледяной душ и родные трибуны наверняка должны взбодрить команду, так что ждём интересного хоккея.

Несомненно, стоит упомянуть и матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ, который пройдёт на льду стадиона «Амали-Арена». Играют 2 ноября, но начало намечено на 2:00 мск. Действующий победитель Кубка Стэнли в прошлой очной встрече потерял из-за травмы Никиту Кучерова, что, конечно, ослабило команду.

Где смотреть матч «Тампа» — «Вашингтон»?

«Кэпиталз», напротив, радуются очередной голевой серии в исполнении неувядающего Александра Овечкина. Великий Ови уже наколотил 739 шайб, до рекорда Бретта Халла осталось всего два гола. Помогает Евгений Кузнецов, на счету которого 12 очков по системе «гол+пас». Противостояние российских нападающих и Андрея Василевского пропускать явно не стоит.

На что ещё ставить 1 ноября

Поклонники тенниса встречают матчи первого круга «Мастерса» в Париже. Призовой фонд — € 2 603 700. Новак Джокович, Андрей Рублёв и Даниил Медведев начнут со второго круга, но в понедельник можно будет посмотреть за игрой Аслана Карацева с молодым американцем Себастьяном Кордой. В прошлой очной встрече россиянин уступил.



Любители отечественного баскетбола могут обратить внимание на три матча в Единой лиге ВТБ. В 15:30 мск стартует противостояние «Енисей» — «Зенит», УНИКС сыграет в гостях с «Пармой» (начало — в 17:30 мск), а «Калев» примет московский ЦСКА (20:00 мск). Есть ещё матч третьего тура Лиги чемпионов ФИБА «Уникаха» — «Дижон».