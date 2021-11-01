СКА — «Металлург». Никита Гусев не сможет остановить лучший клуб КХЛ

2 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Металлург». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.39, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 2.54.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Металлург» Мг 2 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.82.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Металлург» Магнитогорск (02.11.2021)

Ноябрь потихоньку набирает обороты. На 2 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланировано пять встреч. Отдельное внимание, конечно же, стоит уделить противостоянию лидеров конференций СКА и «Металлурга», которое пройдёт на льду «Ледового-дворца» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.



СКА идёт первым на Западе, набрав 37 баллов за 24 игры. В сводной таблице КХЛ располагается на третьей строчке, пропустив вперёд «Металлург» и «Трактор». У магнитогорцев, которые вдобавок по праву лидируют на Востоке, 44 балла из 48 возможных за те же 24 игры. У челябинцев — 38 очков при 25 сыгранных матчах.



СКА хоть и отстаёт на семь пунктов, но последние пять встреч провёл очень позитивно. Сперва обыграл дома «Куньлунь» и «Йокерит» с общим счётом 9:0. Затем одержал три победы в гостях над «Авангардом» (5:1) и две — над «Динамо» (рижским и московским) с общим счётом 8:6. С рижанами всё решила серия буллитов, а с москвичами — первый период.



В октябре петербуржцы усилились: сперва Никита Гусев вернулся из НХЛ, затем выменяли у «Йокерита» права на Микко Лехтонена, отдав Бреннана Менелла. А под занавес месяца присоединился ещё и Александр Волков из НХЛ, который уже выступал за СКА. В Америке Александр закрепиться не сумел, сыграв всего 49 игр с 2019 года. Хотя Кубок Стэнли выиграл.



Новички уже принялись за работу. Гусев набрал девять баллов в семи встречах по системе «гол+пас», Микко сыграл три матча и заработал три очка. Волков пока что только подписал контракт, ждём успехов и от него. Думается, НХЛ дала ему хороший задаток, результативные действия точно будут. Словом, вся команда сейчас на подъёме.



«Металлург» в октябре не выстреливал с такими громкими переходами, зато результата добивался. В последних пяти встречах — пять побед. Трансферная кампания работает. Сперва в гостях одолели «Йокерит» (5:4 ОТ) и «Сочи» (3:2 Б). Вернувшись домой, одержали победы над «Трактором» (3:2), «Ак Барсом» (3:1) и «Витязем» (2:1).



В трёх последних встречах отлично себя проявил Джош Карри, который перешёл из системы «Питтсбург Пингвинз». Оформил пять очков. В общей копилке 15 баллов за 24 игры. Филипп Майе из «Вашингтона» имеет 27 баллов за 24 встречи. А ещё один представитель заокеанского хоккея — Брендан Лайпсик — набрал 19 очков в 23 играх.

Так что ответить на усиление СКА магнитогорцы в состоянии. Хоть последняя игра и была на день позже. К тому же в этом сезоне «лисы» проиграли всего лишь два матча, оба — «Салавату Юлаеву» с общим счётом 4:12. Если заглянуть в очные встречи с петербуржцами, то в последних пяти четыре победы одержали именно «лисы».



Результативность у обеих сторон на высоком уровне. СКА дома забил 42 гола при 13,12% реализации, «Металлург» на выезде забросил чуть больше — 46 при 13,26%. Последние пять встреч у петербуржцев и три у магнитогорцев выдались голевыми, личный тотал лишь два раза превышал 4.5 шайбы. Хозяева наверняка упрутся, обыграть лидера КХЛ важно с психологической точки зрения.



Но всё же «Металлург» в этом сезоне показывает отличные результаты. Так что мы бы рассмотрели комбинированную ставку «Х2 + тотал больше 3.5 шайбы» за 2.06. Команда выступает хорошо как дома, так и на выезде в этом сезоне. СКА — серьёзный соперник, усилился в октябре, однако у «лис» есть оружие против Гусева и Лехтонена. Будет жарко.

СКА — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 2 ноября 2021 года

Усиление СКА в октябре приносит свои плоды. Но «Металлург» в этом сезоне проигрывает лишь «Салавату Юлаеву», а всех остальных оставляет не у дел. Заокеанские ребята очень хорошо показывают себя, Никите Гусеву придётся постараться. Вратарская линия у соперников также на высоте. «Металлург» очень эффективен на выезде. Наверняка нас ожидает принципиальный матч, но, думаем, гости без очков не останутся.



Ставка: «Металлург» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.06.