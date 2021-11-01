ЦСКА — «Автомобилист». Сергей Фёдоров покажет Биллу Питерсу, как надо играть в защите

2 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Автомобилист». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.09, а успех «Автомобилиста» оценён экспертами в 2.97.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Автомобилист» 2 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.82.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Автомобилист» Екатеринбург (02.11.2021)

На 2 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланированы пять встреч. Отдельное внимание уделим противостоянию ЦСКА и екатеринбургского «Автомобилиста», которое пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.



ЦСКА идёт пятым в Западной конференции, набрав 29 баллов за 24 игры. Отставание от лидирующего СКА составляет восемь пунктов. Отчасти такому положению поспособствовали последние результаты. Сначала москвичи проиграли в дерби «Спартаку» (3:4 ОТ), затем «Салавату Юлаеву» (2:3). На выезде с горем пополам одолели «Адмирал» и «Амур» с общим счётом 6:4.



А вот с «Сибирью» всё решил гол в третьем периоде (0:1). Соперник поквитался за недавнее поражение в гостях. Армейцы в этом сезоне выглядят совсем не устрашающе, как это было при Игоре Никитине. Обыгрывать аутсайдеров — дело одно, хотя даже с «Амуром» пришлось дотерпеть до буллитов (4:3 Б). Низкая результативность настораживает.



«Автомобилист», правда, выглядит не лучше. Хотя некоторые ему пророчили лидерство в конференции. Тоже идёт на пятом месте в своей конференции, набрав 29 баллов за 25 игр. Отставание от «Металлурга» — 15 баллов. Впрочем, недавние результаты вполне неплохие.



Екатеринбуржцы одолели в сверхрезультативном матче «Сочи» (7:6 ОТ). Потом оступились на «Тракторе» (3:4 Б) и «Ак Барсе» (2:3). Хорошо, что неудачная серия не затянулась. Следом был оперативно обыгран «Витязь» (5:2). Причём пять заброшенных шайб — это ещё цветочки.



На днях дома «Авто» крупно одолел «Куньлунь», забросив восемь безответных шайб. Дмитрий Шикин оформил первый шат-аут в сезоне, а команда в заключительном периоде отгрузила четыре гола. Теперь «Автомобилист» едет в Москву, где его ожидает соперник сильнее.



На счету «Автомобилиста» три победы в пяти последних очных противостояниях. Но вот в гостях екатеринбуржцы выиграли лишь две встречи из пяти с ЦСКА. По реализации бросков всё интереснее. ЦСКА дома забросил всего 21 шайбу при 7,69% реализации. «Авто» же в гостях оформил почти в два раза больше — 40 при 10,78%. Разница существенная.

У москвичей три победы в пяти предыдущих играх на своём льду, однако лишь однажды было заброшено больше четырёх шайб. Хотя бы в обороне всё не так плохо, пропускает столичный клуб практически реже всех: за 24 игры 50 шайб. К слову, уральцы пропустили гораздо больше — 75 раз, но и забросили 88. Играют неплохо, но вратарская линия, например, хуже, чем у ЦСКА.



Из-за этого фаворитами вполне можно считать подопечных Сергея Фёдорова. Правда, за последние пять игр забросили всего 12 раз. На победу в основное время ЦСКА ставить сомнительно, клуб в этом сезоне далёк от былого уровня. Но рассмотреть итоговую победу за 1.68 можно.



Интересно смотрится индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 шайбы за 1.80. Всё же у «Автомобилиста» вратарская линия после ухода Коваржа переживает не самые лучшие времена. К тому же у хозяев два дополнительных дня на отдых, а это серьёзно. Они точно будут готовы физически.

ЦСКА — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ 2 ноября 2021 года

ЦСКА в этом сезоне откровенно не блещет. С приходом Сергея Фёдорова игра сильно изменилась. Забивает ЦСКА мало, хотя пропускает тоже редко. «Автомобилист» потерял основного голкипера, теперь вратарская линия — проблемная зона. Забивать получается много, но у хозяев вратарь надёжнее. Ждём победу армейцев и, наконец-то, голов.



Ставка 1: итоговая победа ЦСКА за 1.68.



Ставка 2: индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 шайбы за 1.80.

Прогноз Виталия Славина на матч «Тампа» — «Вашингтон».



Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Ак Барс» — «Авангард».



Где смотреть матч «Тампа» — «Вашингтон»?