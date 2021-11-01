«Динамо» Киев — «Барселона». Рональд Куман ушёл, но ничего не изменилось

2 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех украинцев оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Киев — «Барселона» 2 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Динамо» Киев — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Барселона» (02.11.2021)

До международного перерыва осталось совсем немного. Самое время для Лиги чемпионов. В четвёртом туре 2 ноября состоится сразу восемь противостояний. На Украине на стадионе «НСК Олимпийский» киевское «Динамо» сразится с «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Динамо» лидирует в украинской Премьер-лиге, набрав 35 баллов за 13 туров. Конкуренцию составляет донецкий «Шахтёр», у которого 32 очка. По обыкновению эти клубы борются за золото первенства, в последний раз, помимо них, примеряла чемпионскую мантию симферопольская «Таврия». Было это в далёком 1992 году.



Последние три тура увенчались успехом для киевлян: повержены «Львов» (4:1), «Днепр-1» (2:0) и «Мариуполь» (3:2). Уровень чемпионата Украины низкий. Конкурент только один, с остальными проблем не возникает. Забивают много (34 мяча), пропускают мало (всего пять). Перенести успехи на европейскую арену не выходит.



В Лиге чемпионов после трёх туров в активе лишь ничья с «Бенфикой» (0:0). Также случились два поражения: от «Баварии» (0:5) и от «Барселоны» (0:1). С мюнхенцами всё понятно — принципиально иной уровень, бороться с ними можно только при большой доле везения. А вот в Испании едва не зацепились за очки.

Сине-гранатовые ничего толком не показали, однако гола Жерара Пике в первом тайме хватило. С тех пор прошло две недели, сильнее «Барса» точно не стала. А это значит, что у украинского клуба будет шанс зацепиться. На своём поле подобный сценарий видится вполне реальным.



Рональд Куман так и не смог собрать отдельные запчасти команды в единый механизм, потому уступил место у руля Серхи Бархуану. Глобальных изменений пока не произошло, новый тренер провёл всего один матч. Разошёлся миром с «Алавесом» (1:1). Никто не скрывает тот факт, что Бархуан — временная фигура. Каталонцы ждут Хави.



После ухода Месси никак не удаётся подстроиться под темп Ла Лиги, нет лидера, который вёл бы за собой. Поначалу казалось, что ответственную роль потянет молодой талант Ансу Фати. Однако время показывает, что он ещё не готов к такому бремени.

Ныне каталонцы в чемпионате Испании располагаются на девятой строчке с 16 набранными баллами, до лидирующего «Реала Сосьедад» уже 11 пунктов. Есть матч в запасе, но это слабое утешение. Осечек очень много, а вот предпосылок к быстрому перелому ситуации не видно.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит» с коэффициентом 3.20.

Всё это будет потом, сейчас на повестке дня выезд в Киев к «Динамо». Хлипкая победа над подопечными Мирчи Луческу — единственный успех испанцев в Лиге чемпионов. Два других матча — с «Бенфикой» (0:3) и «Баварией» (0:4) обернулись полным провалом.



«Барселона» явно не в лучшей форме, голы по-прежнему даются с большим трудом, несмотря на именитый состав. Новый главный тренер вряд ли сумеет изменить положение дел в столь короткие сроки. «Динамо», в свою очередь, в принципе очень мало забивает в еврокубках.



Мы бы взяли тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.14. Линия позволяет даже заиграть ТМ 3 гола за 1.70. Иной вариант — П2 за 1.69. Дело в том, что предыдущий матч команд получился довольно унылым, основания ожидать чего-то похожего имеются. «Барселона» даже скромный «Алавес» обыграть не может, а тут чемпион, хоть и скромной лиги.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Барселона» 2 ноября 2021 года

Судя по всему, нас ждёт закрытая игра. «Барселона» далеко не так хороша, Серхи Бархуану предстоит проделать немало работы. «Динамо» Киев, в свою очередь, хоть и хорошо играет в УПЛ, на евроарене даже забивает по большим праздникам. Потому тотал меньше 2.5 мяча смотрится хорошо.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.14.

Прогноз Алексея Андронова на матч «Динамо» Киев — «Барселона».

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Прогноз Константина Генича на матч «Ювентус» — «Зенит».