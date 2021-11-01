«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Криштиану Роналду не пощадит итальянцев

На счету португальца 137 мячей в Лиге чемпионов, а ему всё мало.

2 ноября состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех «Аталанты» оценён экспертами в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 3.98.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «МЮ» 2 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.44.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед» (02.11.2021)

До международного ноябрьского перерыва всё меньше времени, на выходных отгремели национальные первенства. На очереди Лига чемпионов. В четвёртом туре группового этапа среди прочих сразятся «Аталанта» и «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 2 ноября на стадионе «Атлети Адзурри». Начало — в 23:00 мск.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини неплохо выступают в Лиге чемпионов. Начали с боевой ничьей с «Вильярреалом» (2:2), затем обыграли дома «Янг Бойз» (1:0) и в суровой борьбе уступили на выезде «Манчестер Юнайтед» (2:3). Не дотерпели совсем немного. Есть надежда, что в этот раз будет иначе.

По итогам трёх туров «Аталанта» набрала четыре очка и делит вторую строчку в группе с «Вильярреалом». Отставание от идущего на первом месте «Манчестер Юнайтед» составляет два балла, вполне можно побороться за выход в плей-офф даже с первого места. Надо только добиться успеха в родных стенах.

А вот в Серии А стабильный ход набрать не удаётся. После 11 туров в активе 19 очков, отставание от лидирующих «Наполи» и «Милана» составляет 12 баллов. Догнать их вряд ли удастся, зато до зоны Лиги чемпионов рукой подать. Жаль только, в обороне надёжности нет, пропущенных мячей довольно много (14 в 11 турах), а тут ещё и травма Рафаэла Толоя подоспела. Совсем беда.

Зато с атакой у бергамасков проблем нет, 20 забитых мячей говорят о себе сами. Последние два тура тоже завершились результативно: победа над «Сампдорией» (3:1) и ничья с «Лацио» (2:2). Против «красных дьяволов» будет трудно, оппонент тоже весьма хорош в атаке. Вполне вероятно, что тут нас ждёт хоккейный счёт.

«Манчестер Юнайтед» в квартете находится на первой строчке во многом благодаря эффекту Криштиану Роналду. В двух предыдущих матчах Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:1) и «Аталантой» (3:2) именно португалец принёс победы, из раза в раз он спасает положение в любимом турнире.

Однако в АПЛ у «красных дьяволов» не лучшие времена, после 10 туров они располагаются на пятой строчке с 17 баллами. До лидирующего «Челси» восемь пунктов. Конкуренция невероятно велика, поверить в полноценную борьбу за титул сложно. Победы даются титаническими усилиями, кресло под Уле-Гуннаром Сульшером вовсю шатается. Задача-минимум — запрыгнуть в топ-4 и отобраться в Лигу чемпионов.

Игра пока что далека от идеальной, особенно в обороне. Пропустили уже 15 мячей за 10 туров чемпионата Англии. На днях, правда, обыграли «Тоттенхэм» (3:0) всухую, но туром ранее разгромно уступили «Ливерпулю» (5:0). Результативность хорошая, только вот балансом в действиях «МЮ» даже не пахнет.

Победа в грядущем матче существенно упростит для манкунианцев выход из группы. Пора уже выбираться из кризиса и начинать преобразование, показывая свой лучший футбол. Состав более чем хороший, в каждой линии по паре высококлассных игроков. После возвращения Рафаэля Варана в защите должно стать спокойнее.

В прошлом туре соперники общими усилиями забили пять мячей на «Олд Траффорд», в предстоящей встрече нас наверняка ждёт подобная история. Команды отлично играют в атаке, однако не лучшим образом смотрятся в обороне. Разгром ТТХ внушает оптимизм, но смело ставить на победу англичан рискованно. Они демонстрируют слишком уж нестабильные выступления, потому возьмём «обе забьют + ТБ 2.5 мяча» за коэффициент 1.71.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед» 2 ноября 2021 года

Первый матч между «Аталантой» и «Манчестер Юнайтед» получился очень зрелищным. Команды очень много забивают и плохи в обороне, что обещает внушительное количество опасных моментов. Соперники вовсю претендуют на выход из группы и играть от защиты просто не умеют. Ждём голов в обе стороны и море веселья.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.71.