«Салават Юлаев» — «Амур». Уфимцы не пустят дальневосточников в зону плей-офф

3 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Амур». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 1.35, успех «Амура» оценён экспертами в 7.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Амур» 3 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Амур» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.29. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.65. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.78.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Амур» Хабаровск (03.11.2021)

Ноябрь набирает обороты, в Континентальной хоккейной лиге и не думают останавливаться. На 3 ноября запланировано пять встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Салавата Юлаева» и «Амура», которое пройдёт на льду «Уфа-Арены». Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Салават Юлаев» идёт третьим в Восточной конференции, набрав 36 баллов за 25 игр. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет восемь очков. При этом уфимцы выиграли в обоих очных встречах, хотя в целом стабильности магнитогорцев остаётся только позавидовать.



Последние пять игр прошли неровно. «Салават» с трудом одолел ЦСКА (3:2) и «Локомотив» (4:3 Б), затем оступился с «Северсталью» (2:3) и «Авангардом» (1:2). Разыгрался только в Минске, в ярком стиле одолев любимого соперника — минское «Динамо» (5:3). Хорошо чувствует себя первая тройка.



Гранлунд и Маннинен на данный момент имеют 45 очков по системе «гол+пас» на двоих. Теэму Хартикайнен пока не так хорош, как в прошлом сезоне, всего 15 баллов за 24 игры. Но 31-летний нападающий с 2013 года играет за уфимский клуб, является примером для молодых. Очки ещё придут.

«Амур» решает привычные задачи. Располагается на 10-й строчке на Востоке, набрав лишь 21 балл за 25 игр. Отставание от того же «Салавата Юлаева» огромное, составляет 15 очков. Зато у «Сибири», идущей восьмой, тот же 21 балл в 24 встречах. Дальневосточники пришли в себя после слабого начала сезона и включились в погоню за зоной плей-офф. Полёт нормальный.

Отличительная черта — огромное количество близких матчей, где всё решается на тоненького. Возьмём 10 последних дней: хабаровчане проиграли «Адмиралу» (1:2), всухую одолели минское «Динамо» (3:0), по буллитам проиграли ЦСКА (3:4 Б), но отыгрались на «Йокерите» (2:1 Б). А с «Барысом» всё решила шайба в середине встречи (0:1). Как видно, «тигры» никого не отпускают просто так.



С характером у них полный порядок, пропускают для команды из нижней части таблицы мало. Атака, понятно, не столь мощная, но это нормально. Теперь подопечных Михаила Кравеца ожидает затяжная выездная серия, от которой многое будет зависеть. Первое же испытание крайне мощное — «Салават».



У Уфы и мастеровитых игроков больше, и с реализацией проблем нет. При этом дальневосточники, естественно, в гостях выступают хуже, чем дома. Забросили всего 20 шайб. Да и в пяти последних личных встречах уфимцы одержали четыре победы. А в гостях «тигры» проиграли последние шесть матчей в нынешнем сезоне КХЛ. При этом тотал больше 4.5 шайбы был в четырёх случаях.

Естественно, фаворит предстоящего матча очевиден. Мы бы попробовали поставить на победу «Салавата Юлаева» с форой (-2) за коэффициент 1.94. Статистика последних шести личных встреч не против. «Амур» последние пять игр провёл дома, а в гостях выиграл лишь два раза в текущем сезоне. Перелёт и хорошая игра «СЮ» в обороне тоже должны сказаться.

«Салават Юлаев» — «Амур»: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 ноября 2021 года

«Салават Юлаев» имеет большой перевес по уровню исполнителей. В личных противостояниях «Амур» не блещет, соперник на голову выше. А мастеровитых игроков у «СЮ» хоть отбавляй, так что «тиграм» придётся несладко. Первая тройка нападения уфимцев наверняка снова даст жару. Фора на хозяев выглядит логично.



Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-2) за 1.94.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Салават Юлаев» — «Амур».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч СКА — «Металлург».

Прогноз Владимира Плющева на матч ЦСКА — «Автомобилист».