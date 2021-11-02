«Шериф» — «Интер». Вот и сказочке конец

3 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» — «Интер». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех «Шерифа» оценён экспертами в 13.00. Ставки на ничью принимаются за 6.20.

Где смотреть матч «Шериф» — «Интер»?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Интер» 3 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Шериф» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.88. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги чемпионов «Шериф» — «Интер» Милан (03.11.2021)

До международного ноябрьского перерыва всё меньше времени, на выходных разобрались с национальными первенствами. На очереди четвёртый тур Лиги чемпионов. 3 ноября в Молдавии тираспольский «Шериф» примет миланский «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В чемпионате Молдавии «Шериф» располагается на третьей строчке, набрав 31 балл за 11 матчей. Отставание от лидирующих «Милсами» и «Петрокуба» составляет три пункта, хотя это не беда. В запасе есть целых три игры, о внутреннем первенстве беспокоиться поводов нет. К тому же запас в исполнительском мастерстве тут впечатляющий.

За выступления на евроарене «Шерифу» стоит отдать должное. Он выжимает максимум из предоставляющихся возможностей. Даже больше. И это приносит плоды. Во-первых, во всех трёх турах отличился. Можно только поаплодировать столь результативной игре с именитыми оппонентами.

Во-вторых, подопечные Юрия Вернидуба сильно удивили, одержав победы над донецким «Шахтёром» (2:0) и мадридским «Реалом» (2:1). Понятно, что сказка не могла длиться вечность — последовало закономерное поражение от миланского «Интера» (1:3). Хотя первое место в группе всё ещё за бойким молдавским коллективом. Продлить сказку будет невероятно сложно.

Прежде всего приболел греческий голкипер Георгиос Атанасиадис, который много выручал до этого. Из-за травм выбыли на неопределённый срок Джасурбек Яхшибоев, забивший «Реалу», а также экс-футболист «Уфы» Ловро Бизяк. Без них команда держалась в матче с «Интером», однако итальянцы закономерно оказались сильнее.

Несмотря на спад, вызванный продажей Ромелу Лукаку и сменой главного тренера, миланский клуб остаётся грозной силой. В чемпионате Италии располагается на третьей строчке с 24 набранными очками в 11 турах. До лидирующих «Наполи» и «Милана» целых семь пунктов. Но догнать их ещё можно. Сезон длинный, пройти его без спадов невозможно.

Действующий чемпион в последних двух встречах одержал победы над «Эмполи» (2:0) и «Удинезе» (2:0). В нападении проблем явно нет, в активе 28 мячей, больше нет ни у кого в Серии А. Да и в защите дела обстоят довольно неплохо. Симоне Индзаги, занявший пост рулевого в межсезонье, может себе позволить схему с тремя защитниками.

Чаще выигрывать пока не получается, немного не хватает стабильности, однако позитивная динамика имеется. В Лиге чемпионов «нерадзурри» шли по восходящей. Уступили мадридскому «Реалу» (0:1), сыграли вничью с донецким «Шахтёром» (0:0) и, наконец, одержали победу над «Шерифом» (3:1). Следующий матч тоже обещает быть успешным.

«Интер» очень хорош в атаке, отметка в 28 мячей в одном из сильнейших чемпионатов Европы тому доказательство. Предыдущая очная встреча выдалась весьма результативной. «Шериф» точно не испугается, особенно при родных трибунах. Вероятно, даже забьёт гол. Но такой грозный соперник ему уже один раз оказался не по зубам.

Думаем, будет повторение недавней истории. Молдаване окопаются у собственной штрафной в надежде на удачные контратаки, а итальянцы будут пытаться вскрывать плотную оборону. И всё же мы бы взяли победу «Интера» через общий верх по голам. Коэффициент рабочий — 1.77. Юрий Вернидуб уже прыгнул выше головы, но теперь сказка закончилась.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Интер» 3 ноября 2021 года

«Интер» только набирает обороты. Симоне Индзаги привыкает к новым условиям, однако уже на данном этапе его работу можно оценить успешно. Много голов и достаточно надёжная оборона тому свидетельство. Даже на выезде миланский клуб имеет значительно больше шансов на победу. «Шериф» может огрызнуться, но не более того. Сенсации завершились, «нерадзурри» заберут три очка.



Ставка: победа «Интера» + тотал больше 2.5 мяча за 1.77.

Прогноз Павла Занозина на матч «Шериф» — «Интер».

Какой канал покажет матч «Шериф» — «Интер»?

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