«Галатасарай» — «Локомотив». Маркус Гисдоль не готов покорять еврокубки

4 ноября состоится матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу стамбульцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех москвичей оценён экспертами в 5.15. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Где смотреть матч «Галатасарай» — «Локомотив»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Галатасарай» — «Локомотив» 4 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Галатасарай» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив»» (04.11.2021)

После отгремевших матчей Лиги чемпионов традиционно наступает пора Лиги Европы. 4 ноября состоится сразу 16 встреч четвёртого тура группового этапа турнира. Среди прочих турецкий «Галатасарай» примет на стадионе «Тюрк Телеком» российский «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Галатасарай» не лучшим образом выступает в чемпионате Турции. Особенно по сравнению с прошлым сезоном, в конце которого команда сильно добавила и была очень близка к золотым медалям. Сейчас после 11 туров занимает шестую позицию с 20 баллами в активе. До лидирующего «Трабзонспора» — семь пунктов. Хорошо бы начать навёрстывать упущенное.



Однако удаётся пока с переменным успехом. В трёх последних матчах первенства одержаны две победы над «Коньяспором» (1:0) и «Газиантепом» (2:0). Кроме того, подопечные Фатиха Терима потерпели поражение от ненавистного «Бешикташа» (1:2). Голы в последнее время даются с большим трудом, и не только в турецкой Суперлиге.



За три тура Лиги Европы стамбульская команда забила всего два мяча, которые, кстати, и принесли ей победы. Одну — в матче с итальянским «Лацио» (1:0), другую — как раз в игре с российским «Локомотивом» (1:0). Матч с «Марселем» (0:0) закончился мирным исходом. Атака хромает, зато в обороне чистота и порядок.

У «Локомотива» трудность в другом — недавно новым главным тренером стал Маркус Гисдоль, ему предстоит долгий адаптационный путь. Уже сейчас немецкий специалист радует стремлением к интенсивному футболу. Результаты с учётом всех факторов неплохие — победы в двух в последних турах РПЛ. А именно в матчах с бойкими «Сочи» (2:1) и «Нижним Новгородом» (2:1). Но добавлять, безусловно, есть в чём.

Прогноз Александра Мостового на матч «Галатасарай» — «Локомотив».

Благодаря положительным результатам удалось вернуться на вторую позицию. Теперь у москвичей 24 балла в 11 турах чемпионата России и отставание в пять пунктов от лидирующего «Зенита». За титул с петербуржцами воевать, вероятно, пока рано. Победы даются огромными усилиями. Зато можно как минимум попробовать взять серебро и вернуться в Лигу чемпионов.



В нынешнем розыгрыше Лиги Европы железнодорожники пока не блещут, хотя при новом тренере успели сыграть лишь с «Галатасараем». Несмотря на симпатичную игру в атаке, забить не удалось. Более того, из 13 ударов ни один даже в створ не пришёлся. В реализации срочно нужно добавлять. Положительная динамика имеется.



Хотя, несмотря на атакующую стратегию, «Локомотив» пока не выглядит командой, готовой уверенно сражаться на евроарене. Даже в РПЛ голы забиваются с трудом, а тут — турецкий «Галатасарай», который в Лиге Европы, похоже, придерживается примерно такой философии: и сам не забью, и другим не дам. Потому, думаем, можно снова взять тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.13.

Дело в том, что соперники не так уверенно чувствуют себя в атаке. Москвичи ввиду смены тренера и адаптации к новой тактике боя, стамбульцы — из-за спада формы. В борьбе с нестабильностью Фатих Терим, по-видимому, избрал оборонительную схему. Благо пока одного гола его подопечным вполне хватает для победы.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив» 4 ноября 2021 года

В Москве соперники сподобились на один гол. «Локомотиву» даже в створ попасть не удалось. Победы в чемпионате России даются пока очень тяжело. Маркус Гисдоль только привыкает к коллективу, требуется время. А «Галатасарай» сбавил ход в чемпионате Турции и мало забивает, концентрируя основную часть сил на обороне. Судя по всему, нас снова ждёт не самый богатый на голы матч.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.13.

Какой канал покажет матч «Галатасарай» — «Локомотив»?

Прогноз Дениса Казанского на матч «Лестер» — «Спартак».

Прогноз Александра Мостового на матч «Лестер» — «Спартак».