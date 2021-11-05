Сауль Альварес — Калеб Плант. Лучший боксёр мира вновь покажет свой класс

В ночь с 6 на 7 ноября мск в США состоится вечер бокса Road to Undisputed. Главным его событием станет объединительный бой между обладателем поясов во втором среднем весе по версиям WBA, WBO и WBC Саулем Канело Альваресом и чемпионом IBF Калебом Плантом. Прогнозы на бой неутешительны для американца – Сауль один из лучших, если не лучший боксёр современности. А значит, Планту несдобровать.

Когда бой Сауль Альварес — Калеб Плант

Бой между Канело и Плантом пройдёт в Лас-Вегасе (США) на MGM Arena. Дата боя – раннее утро 7 ноября по московскому времени. Начало – не ранее 06:00 мск. Поединок носит статус объединительного: Альварес владеет поясами во втором среднем весе по версиям WBA, WBO и WBC, Плант – чемпион по версии IBF.

Где смотреть бой Альварес — Плант

Прямую видеотрансляцию боя онлайн можно будет посмотреть в России на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Кроме того, бой между Канело и Плантом можно будет смотреть на стриминговой платформе DAZN.

Коэффициенты букмекеров на бой Канело Альварес — Калеб Плант

Букмекеры считают, что Канело одержит очередную победу и развенчает миф о непобедимости Планта. Поставить на победу мексиканца можно с коэффициентом 1.11, это примерно 85% вероятности. Поставить на успех Планта можно за 7.00 (12%). На ничью предлагают коэффициент 30.00 (3%).

Форма Сауля Альвареса и Калеба Планта

Канело Альварес продолжает побеждать. За последний год он провёл уже три боя, разгромив второй средний вес. Сначала Альварес победил единогласным решением Каллума Смита, затем нокаутировал Авни Йылдырыма в третьем раунде, а Билли Джо Сондерс прекратил сопротивление после 8-го раунда. Кстати, Канело сломал британцу орбитальную кость, продолжение карьеры Сондерса под большим вопросом.

30-летний Альварес провел 59 боёв, в которых одержал 56 побед. А поражение на его счету только одно: в далёком 2013 году его победил решением судей не менее великий боксёр – Флойд Мейвезер.

Где смотреть бой Канело — Плант?

Теперь на пути Канело стоит Калеб Плант – непобедимый американский боксёр. На его счету 21 победа в 21 бою. Он владеет титулом чемпиона мира по версии IBF с января 2019 года. Тогда он победил Хосе Ускатеги. После этого Плант нокаутировал Майка Ли и Винсента Файгенбутца, а Калеб Труэкс хоть и избежал нокаута, но не имел никаких шансов.

Да, Плант до сих пор не проигрывал, но и не встречался с оппонентами из категории «топ». Его персона не так ракручена, поэтому ему не оставляют шансов. Стоит отметить, что пусть американец не такой техничный и гибкий, как Альварес, но он максимально неудобный противник для Сауля. У него хорошая скорость и пластика, поэтому достать его своими ударами будет непросто. В начале боя. Впрочем, наверняка Канело не будет торопиться, поиграет с соперником в кошки-мышки, а включится на полную катушку только тогда, когда почувствует – Плант устал.

Уже на пресс-конференции бойцы устроили драку, которая закончилась рассечением у Планта. Американец спровоцировал Альвареса, оскорбив его мать, а также намекнув на то, что Канело употребляет допинг.

Прогнозы экспертов на бой Сауль Альварес – Калеб Плант

Конечно, в большинстве своём эксперты уверены в победе Альвареса. Так, экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик считает, что бой завершится досрочно, но в поздних раундах.

«В команде Альвареса знают, что они делают. Я бы сказал, что у него корпорация, а не просто команда. Так что они знают, что, как и когда делать. Я уверен, что они все делают правильно. Я убежден, что у Канело будет правильная стратегия против этого парня. Безусловно, я предсказываю победу Альвареса. Я думаю, что это будет остановка во второй половине боя. Мне кажется, что Канело его измотает, а затем остановит в поздних раундах», — заявил Гвоздик.

Хосе Ускатеги, который встречался в ринге с Плантом, тоже считает, что американец не сможет выдержать весь бой.

«Во-первых, убежден, что победитель нашего поединка с Дэвидом Бенавидесом должен встретиться с победителем боя Канело и Планта. А так Альварес победит, может быть даже досрочно в 8-9 раундах. Не думаю, что сейчас Калеб достаточно силен, чтобы продержаться в ринге с Саулем всю дистанцию. С момента нашего с ним боя он не дрался ни с кем столь же сильным, как я. А Канело сейчас на выдающемся этапе своего пути, и Плант не на его уровне», — отметил Ускатеги.

А вот Крис Арреола считает, что американцу по силам совершить громкую сенсацию.

«Это один из лучших боев в дивизионе, который можно устроить прямо сейчас. Калеб Плант — один из тех бойцов, которым нравится попадать и не пропускать в ответ, и он очень оборонительный боец. Он хорош.

Что же касается Канело, то вы и так все знаете. Чувак выбрасывает бомбы и ломает засранцам их челюсти и чертовы глазницы. Так что остается надеяться, что Калеб не пострадает. Будет весело, и, как по мне, у Калеба есть шансы.

Он достаточно большой и обученный, чтобы боксировать с Канело, и достаточно атлетичный, чтобы сдержать удар. И у него отличная защита. Однако не поймите неправильно. Канело — один из лучших, кого я вообще видел. Но молодой самец Калеб голоден, так что я поставлю на него», — подчеркнул Арреола.

До боя всего пара дней. Самое время определиться, кто фаворит поединка и подкрепить своё мнение ставкой.Удачи!

Прогноз Александра Емельяненко на бой Сауль Альварес — Калеб Плант.

Какой канал покажет бой Канело — Плант?