«Кальяри» — «Аталанта». Алексей Миранчук встанет со скамейки запасных

6 ноября состоится матч 12-го тура Серии А «Кальяри» — «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех сардинцев оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Где смотреть матч «Кальяри» — «Аталанта»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Кальяри» — «Аталанта» 6 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Кальяри» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз матча 12-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Аталанта» (06.11.2021)

До международного ноябрьского перерыва осталось совсем мало времени. Однако в национальных первенствах ещё успеют провести один тур. 6 ноября в 12-м туре чемпионата Италии на стадионе «Сардиния Арена» сойдутся «Кальяри» и «Аталанта». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

«Кальяри» располагается на дне турнирной таблицы Серии А, в нынешнем сезоне дела совсем плохи. Клуб возглавил Вальтер Маццарри, от смены главнокомандующего надежды на спасение не пришли. Напротив, последовал спуск на самую последнюю позицию. Прямая опасность вылета в Серию В высока.



До безопасной 17-й строчки не хватает всего два очка, но этот путь невероятно тернист. Атакующая мощь скудна, забить удалось всего 12 мячей. Да и те пришли с большим трудом, а залетели в ворота проблемных команд. Благоприятным исходом не веет, ситуация близка к катастрофической.



Во всех трёх последних турах терпели поражения. Проиграли «Фиорентине» (0:3), «Роме» (1:2) и «Болонье» (0:2). Невооружённым глазом заметны проблемы в обороне. А всего за 11 туров сардинцы пропустили 24 мяча (хуже показатели только у «Специи» — 26 мячей).

Даже опытные Диего Годин и Кевин Стротман не в силах повлиять на результаты. Возраст берёт своё, а молодое поколение у «Кальяри» не блещет талантами. Скорее всего, клуб отправится восстанавливать силы в менее сложный и именитый дивизион. Исправить положение с такой формой в нынешнем сезоне вряд ли получится.



У «Аталанты» ситуация совсем иная. В чемпионате Италии идёт с 19 очками после 11 туров, отстав от лидеров чемпионата на 12 пунктов. До золота далеко, зато Лига чемпионов под рукой. У «Ромы», идущей на четвёртой позиции, столько же баллов. Стоит только опередить её — и зона Лиги чемпионов в кармане.



При этом в нынешнем розыгрыше ЛЧ не всё потеряно. Несмотря на третью позицию, отставание от лидирующего «Манчестер Юнайтед» составляет всего два пункта. Если победить в двух оставшихся матчах, проход в плей-офф будет открыт. С учётом улучшающейся формы такой исход вполне вероятен.

Против манкунианцев бергамаски проявили себя здорово, в обеих встречах отметились голами. Помешал лишь Криштиану Роналду, который дважды сделал разницу. Впрочем, у итальянцев форварды тоже знают своё ремесло. 20 забитых мячей в Серии А и семь в Лиге чемпионов говорят сами за себя.

Последние два тура чемпионата Италии завершились тоже результативно. Сначала поразили лёгкую мишень — «Сампдорию» (3:1). Затем разошлись на мирной ноте с «Лацио» (2:2). Снова в хорошей форме находится Дуван Сапата, на счету которого уже шесть мячей за девять туров Серии А.



Только в схему Джан Пьеро Гасперини никак не встраивается Алексей Миранчук. На позицию российского атакующего полузащитника слишком высокая конкуренция. После травмы вернулся Луис Мурьель, до сих пор на высочайшем уровне играет Йосип Иличич. Ещё и Руслан Малиновский своё дело знает.

Россиянину ничего не остаётся, кроме как ждать своего шанса. А таковых предоставляется немного. Линия нападения справляется и без его помощи. Против «Кальяри» у Миранчука, вероятно, будет возможность. Форма и уровень противника позволяют главному тренеру бергамасков экспериментировать.

А в качестве ставки, думаем, можно смело взять Ф2 (-1) за коэффициент 1.82. Гости снова привычно много забивают. Наколотили 16 мячей в семи последних играх во всех турнирах. А ведь среди соперников дважды был сам «Манчестер Юнайтед». «Кальяри» просто нечем крыть — команда пропускает почти больше всех в Серии А.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Кальяри» — «Аталанта» 6 ноября 2021 года

«Аталанта» часто забивает. Даже у крупнокалиберных противников в Лиге чемпионов возникают трудности, а тут на прицеле бедный «Кальяри», который очень много пропускает. Проблем с таким скромным оппонентом возникнуть не должно даже у экспериментального состава бергамасков. Может, найдётся место на поле и для Миранчука.



Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1) за коэффициент 1.82.

Какой канал покажет матч «Кальяри» — «Аталанта»?