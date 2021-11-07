«Спартак» — «Локомотив» и возвращение Антонио Конте в Англию: что смотреть 7 ноября

Вот и дошло дело до последнего месяца осени. В европейских футбольных чемпионатах скоро минует треть сезона. Не отстают и другие виды спорта. КХЛ вовсю радует болельщиков, НХЛ набрала ход. Баскетбола тоже много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 7 ноября.

На что ставить в футболе 7 ноября

В чемпионате России продолжается первый круг. А если быть точным — завершается. Не успели оглянуться, как позади оказались 13 туров. 7 ноября завершится программа 14-го тура сразу четырьмя встречами. Разумеется, повышенное внимание будет приковано к московскому дерби «Спартак» — «Локомотив», которое стартует в 19:30 мск.

Соперники возвращаются на внутреннюю арену после матчей в Лиге Европы. Оба сыграли вничью на выезде с крепкими оппонентами. Разница в том, что в турнирной таблице РПЛ железнодорожники шли на второй строчке после 13 туров, а красно-белые — на девятом. Битва пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена». Посмотрим, кто окажется сильнее.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Локомотив».

Какой канал покажет матч «Спартак» — «Локомотив»?

Ранний матч «Урал» — «Зенит» (начало — в 14:00 мск), который состоится в Екатеринбурге, тоже должен получиться интересным. Хозяева находятся на самом дне в Российской Премьер-Лиге, а безопасная 12-я строчка — в одной победе от них. Однако отобрать очки у раздосадованных поражением от «Ювентуса» в Лиге чемпионов петербуржцев будет непросто.



Англия снова приветствует Антонио Конте. Недавно именитый итальянский специалист возглавил лондонский «Тоттенхэм», первая игра в АПЛ в новом клубе состоится с «Эвертоном». Встреча 11-го тура пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Событие весьма достойное.

Напомним, ранее Конте работал в лондонском «Челси», а последним местом работы стал миланский «Интер». К слову, с «нерадзурри» итальянец провалился в Лиге чемпионов, зато выиграл чемпионат Италии. Дебютировал в системе «шпор» коуч в Лиге конференций в матче с голландским «Витессом». Удалось добыть первую победу (3:2).

При желании можно также зацепить противостояние «Вест Хэма» и «Ливерпуля». Начало намечено на 19:30 мск. Бригада Юргена Клоппа бросилась в погоню за лидирующим «Челси», однако подопечные Дэвида Мойеса в этом сезоне выглядят чудесно. К слову, тоже идут в зоне Лиги чемпионов. Сопротивления гостям не избежать.



На самом деле любопытных противостояний много. Придётся выбирать. В Испании «Валенсия» сыграет с «Атлетико» (начало — в 18:15 мск), а «Бетис» примет «Севилью» (23:00 мск). В Германии «Байер» отправится в гости к «Герте» (17:30 мск). Во Франции «Монако» Александра Головина попытает своё счастье в Реймсе с местным одноимённым клубом (17:00 мск).

В итальянской Серии А на первый план выходит миланское дерби. «Милан» делит первое место с «Наполи», набрав 31 из 33 возможных очков за 11 туров. «Интер» идёт следом. У «нерадзурри» есть отличная возможность затормозить одного из конкурентов, выиграть принципиальный матч и приблизиться к лидерам. Но получится ли? Форма «россонери» впечатляет.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Милан» — «Интер».

На что ставить в хоккее 7 ноября

Континентальная хоккейная лига стабильно радует горячими матчами, но в воскресенье их будет особенно много. Во-первых, отметим раннюю встречу «Салавата Юлаева» и «Трактора», которая начнётся в 14:30 мск. Челябинцы идут на втором месте на Востоке, а уфимцы — на третьем. Разница составляет всего четыре очка.



В 17:00 мск стартует битва омского «Авангарда» и московского «Динамо». «Ястребы» хромают с самого старта нового сезона, обновлённый состав всё ещё ищет свою игру. А вот бело-голубые сбавили обороты относительно недавно. Впрочем, настроиться на крепкого соперника способны оба коллектива. Нам остаётся лишь смотреть классный хоккей.

Вишенка на торте — армейское дерби. Петербургский СКА на своём льду принимает московский ЦСКА. Подопечным Валерия Брагина потребовалось какое-то время на раскачку, но сейчас они лидируют в Западной конференции. Команда Сергея Фёдорова по-прежнему нестабильна, но уселась в топ-3. Первое вбрасывание также запланировано на 17:00 мск.

Отдельно стоит сказать о матче НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Нью-Йорк Айлендерс». Начинают играть 8 ноября, но ночью — в 04:00 мск. Совсем недавно Кирилл Капризов забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне. До этого российский форвард редко показывал то, чего от него ждут. Но теперь, возможно, раскрепостится и вернётся на прежний уровень. Верим!

На что ещё ставить 7 ноября

В Единой лиге ВТБ состоятся два матча. «Нижний Новгород» сыграет на своей площадке с «Пармой» (начало — в 19:00 мск), а «Зелёна-Гура» отправится в гости к санкт-петербургскому «Зениту» (19:00 мск). В Лиге чемпионов ФИБА запланировано одно противостояние, но не особенно примечательное. Итальянское «Динамо» из Сассари встретится с немецким «Людвигсбургом».