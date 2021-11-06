«Вашингтон» — «Филадельфия». Александр Овечкин обойдёт великого Бретта Халла

7 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия». Начало встречи — в 02:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.03, успех «Филадельфии» идёт за 3.00.

Где смотреть матч «Вашингтон» — «Филадельфия»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» 7 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия» 7 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.77, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.10. Гол в первые 10 минут идёт за 1.66, вероятность серии буллитов оценена в 9.80. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50.

«Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (07.11.2021)

Ноябрьский локдаун подходит к концу, поклонники хоккея взгрустнули. Не спать ночами ради лучшей игры в мире — одно удовольствие. Если, конечно, с утра не вставать на работу. На 7 ноября в НХЛ запланированы 11 матчей. Отдельное внимание отечественным болельщикам стоит уделить матчу «Вашингтон» — «Филадельфия», который пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены».

«Вашингтон» сейчас идёт четвёртым на Востоке, набрав 14 баллов в 10 встречах. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет теперь пять пунктов. Как раз накануне «Пантерз» дома отобрали один балл, обыграв «Кэпс» в овертайме (5:4 ОТ). Встреча получилась голевой. Илья Самсонов должен был выйти в основе, но из-за каких-то проблем приступил к делу только на второй минуте.

Россиянин стоял до середины второго периода, пропустил три шайбы, а затем снова уступил место Витеку Ванечеку. Не пошло и у Сергея Бобровского, который выстоял первый период на ноль, а потом получил повреждение. Александр Овечкин не пробил Бобровского, зато забил Найту и отметился при этом двумя результативными передачами.

Теперь на счету Ови 740 шайб, до рекорда Бретта Халла осталась всего одна! Жаль, что в овертайме Том Уилсон помог сопернику вырвать победу. Но это игровой момент, злорадствовать не стоит. Хотя «Кэпс» прибавили во втором и третьем периоде, однако в овертаймах удача часто на стороне соперников в нынешнем сезоне. Все четыре встречи, что закончились в овертайме, «столичные» проиграли.

«Филадельфия» после девяти встреч идёт на шестом месте в Восточной конференции, набрав 12 баллов. Отставание от предстоящего соперника составляет всего два пункта, а от лидирующей «Флориды» — восемь. Последняя игра тоже не увенчалась успехом, но балл у «Питтсбурга» (2:3 ОТ) отобрали. Иван Проворов поучаствовал в реализации большинства, записав в актив второе очко в сезоне.

В овертайме Крис Летанг принёс победу «Питтсбургу». А с учётом отсутствия Малкина и Кросби вопросы надо задавать защите гостей. Проворов пока не блещет, хотя по праву считается одним из лучших защитников России. Наравне с Сергачёвым. Если посмотреть статистику, то Иван чередует хорошие сезоны с плохими. В сезоне-2016/2017 и сезоне-2019/2020, например, имел лучшие результаты (44 очка).

А пока «Филадельфию» ждёт выезд к «Вашингтону», который немного сбавил обороты. В 10 встречах пять побед и пять поражений. При этом четыре поражения состоялись в овертаймах. Не самые приятные цифры, зато у «Кэпс» получается хорошо забивать. Сами пропускают прилично, вратарская линия не на высоте. Особенно в последней встрече это было заметно.

«Флайерз» же забросили 30 шайб, что на шесть меньше, чем у «Вашингтона», но при этом проиграли четыре встречи из девяти. Обе команды последние матчи проиграли в овертайме. В личных противостояниях всё тоже интересно. «Вашингтон» выиграл в семи из 10 последних матчей. При этом лишь в четырёх тотал был ниже 5.5 шайбы.

С учётом мощного Александра Овечкина, который со старта штампует голы и идёт в гонке снайперов первым с 10 точными выстрелами, предстоящая встреча не останется без голов. К тому же капитан вошёл в топ-30 бомбардиров в истории с 1338 очками. Хотя главная цель ещё впереди. Кузнецов немного сбавил после хорошего старта, но имеет 13 баллов в копилке.

Вратарская линия у «Вашингтона» пока играет не лучшим образом, но эта история длится давно. Будем надеяться, Илья Самсонов найдёт свою игру. Особенно это нужно с прямым конкурентом — «Филадельфией». Иначе столичный клуб упадёт на шестую строчку. Плотность таблицы высокая, каждый балл важен.

Дома «Кэпс» играют не очень. В личных встречах с «Флайерз» три победы в пяти последних домашних играх, а в текущем в сезоне НХЛ — две победы за то же время. Зато с результативностью у них всё хорошо. В среднем забрасывают по четыре шайбы в пяти последних очных встречах. В текущем сезоне тоже демонстрируют яркую игру.

Поэтому мы бы рассмотрели ИТБ1 3 шайб за 1.80. Овечкин в форме, а «Филадельфия» пропускает регулярно, хоть и не самый легкий соперник. Думается, свои три-четыре шайбы хозяева сообразят.

«Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз и ставка на матч НХЛ 7 ноября 2021 года

«Вашингтон» сбавил обороты, проиграл четыре встречи в овертайме. Но с реализацией всё хорошо. Александр Овечкин штампует голы, Евгений Кузнецов старается не отставать. Впереди битва с прямым конкурентом по дивизиону. Ждём от Овечкина и компании как минимум три шайбы. Статистика личных встреч не против.

Ставка: индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 шайб за 1.80.

Где покажут матч «Вашингтон» — «Филадельфия»?