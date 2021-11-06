«Спартак» — «Локомотив». На этот раз Александр Селихов красно-белых не спасёт

7 ноября состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех «Локомотива» оценён экспертами в 3.42. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Где смотреть матч «Спартак» — «Локомотив»?

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив» 7 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Спартак» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз матча 14-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (07.11.2021)

Клубный футбол вскоре уйдёт на международный ноябрьский перерыв, время ещё на один тур в национальных первенствах есть. В Российской Премьер-Лиге стартует 14-й тур. 7 ноября состоятся четыре матча. Основное внимание заберёт, конечно же, московское дерби «Спартак» — «Локомотив», которое пройдёт на стадионе «Открытие Арена».

«Спартак» по-прежнему выступает крайне нестабильно, за 13 туров набрал всего 18 баллов. Как следствие — девятая строчка в таблице РПЛ и отставание от лидирующего «Зенита» в 11 пунктов. Назначение Руя Витории не принесло плодов. Напротив, наблюдается спад на фоне предыдущего сезона, в котором удалось забрать серебро.



Последние три матча красно-белым точно нельзя занести в актив. После ничьей со столичным «Динамо» (2:2) последовало ошеломительное поражение от «Зенита» (1:7) и мирный исход с «Ростовом» (1:1). Трудности в защите очевидны, пропустили во всех противостояниях. И это далеко не конец списка.



Хорошо, хоть в нападении особых проблем нет. Забивает команда пусть не так часто, в сумме 15 мячей за 13 туров в РПЛ. Зато стабильно. На внутренней арене не удалось поразить сетку в этом сезоне только в битвах с «Рубином» (0:1) и ЦСКА (0:1), хотя моментов было достаточно в обоих случаях. Подвела реализация.

В Лиге Европы получается бодрее. Хотя сами усложнили себе жизнь на ровном месте, уступив скромной «Легии» (0:1). Потом, правда, весьма бойко провели три матча с клубами посильнее. Победа только над «Наполи» (3:2, помогло удаление у итальянцев). А ещё поражение и ничья с «Лестером» (3:4 и 1:1).



Персональные претензии имеются к Николаю Рассказову. Поражение от английского «Лестера» (3:4) во многом на его совести. Игрок совершил много ошибок, которые привели к печальному итогу. В Англии Рассказов остался в запасе. Пропустили всего однажды. Пусть и во многом благодаря Александру Селихову.



У «Локомотива» положение в еврокубках не из завидных. Перспективы пройти в следующую стадию скромные. За четыре тура набраны лишь два очка — ничьи с «Марселем» (1:1) и «Галатасараем» (1:1). Два других противостояния окончились поражениями от «Лацио» (0:2) и того же «Галатасарая» (0:1).

Зато столичный клуб может похвастаться новым главным тренером — Маркусом Гисдолем. Адаптация немецкого специалиста проходит семимильными шагами. Последние три тура однозначно положительные: после ничьей с «Рубином» (2:2) удалось одержать победы над крепким «Сочи» (2:1) и «Нижним Новгородом» (2:1).

Пока есть отрицательная статистика в обороне: под руководством немца железнодорожники ещё не сыграли ни одного «сухого» матча. Зато в атаке заметен порядочный прогресс, голы летят в сетку противника четвёртую встречу кряду в РПЛ. Есть все предпосылки приумножить статистику в дерби со «Спартаком».



В турнирной таблице «Локомотив» поднялся на вторую позицию с 24 баллами, отставание от лидирующего «Зенита» составляет пять пунктов. Осталось закрепить успех, добавив стабильности и надёжности в обороне. Тогда можно будет и за золото побороться. Выглядит при новом тренере команда очень бодро.



Думаем, коллективы без голов не разойдутся. На «обе забьют» дают рабочий коэффициент 1.77. «Спартак» уже не первый тур огорчает противников, но хворает в обороне. Аналогичная история у железнодорожников: работа над ошибками в атакующем плане проведена, однако в защите пока неразбериха. Ждём весёлое дерби.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив» 7 ноября 2021 года

«Спартак» симпатичен в Лиге Европы. Если бы не провалы в обороне, которые и в чемпионате России не дают дышать полной грудью, дела шли бы гораздо лучше. Атака на уровне, как и у железнодорожников, которые порядочно добавили при Маркусе Гисдоле. Однако и тут не без подвоха, красно-зелёные тоже много пропускают. Каждый матч стабильно по одному. Думаем, голы в обе стороны проверить стоит.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.77.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Локомотив».

Какой канал покажет матч «Спартак» — «Локомотив»?

Прогноз Константина Генича на матч «Крылья Советов» — «Химки».