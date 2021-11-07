«Милан» — «Интер». Как прекрасен итальянский футбол!

На двоих у команд 53 гола за 11 туров Серии А. Ждём ещё.

7 ноября состоится матч 12-го тура Серии А «Милан» — «Интер». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Милана» оценён экспертами в 3.24. Ставки на ничью принимаются за 3.86.

Какой канал покажет матч «Милан» — «Интер»?

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» — «Интер» 7 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Милан» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Милан» — «Интер» (07.11.2021)

До международного перерыва осталось совсем мало времени, тем важнее провести его с пользой. 7 ноября в 12-м туре чемпионата Италии на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч «Милан» — «Интер». Старт легендарного миланского дерби запланирован на 22:45 по мск. Ради такого стоит лечь попозже.

«Милан» продолжает побеждать, не теряет очки уже семь туров. На выходных в матче, в котором было удаление, пенальти и незасчитанный гол, обыграл «Рому» (2:1). До этого были повержены «Торино» (1:0) и «Болонья» (4:2). Стефано Пиоли настоящий кудесник, при нём «россонери» буквально ожили.

По итогам 11 туров чемпионата Италии имеют 31 очко – ни одного поражения и только одна ничья при 10 победах. Великолепный результат, который, правда, пока позволяет лишь делить первое место со столь же мощным «Наполи». Отметим, что забили до неприличия много — аж 25 голов.

В прошлом сезоне было понятно, что назначение итальянского специалиста — ход в верном направлении. Удалось заполучить в коллекцию серебряные медали Серии А, отставание от ставшего чемпионом «Интера» составило 12 пунктов. Во втором сезоне подряд показатели только возросли.

Единственное — в Лиге чемпионов движение не заладилось. Все три стартовые игры группового этапа «Милан» проиграл. Уступил английскому «Ливерпулю» (2:3), испанскому «Атлетико» (1:2) и португальскому «Порту» (0:1). По итогу замыкает таблицу своей группы с одним баллом, набранным в недавней ничейной битве с «Порту» (1:1).

При этом не было таких игр, где оппонент превосходил на голову. Все поражения — с разницей в один мяч. К сожалению, в плей-офф выйти шансов практически нет. Нужно одержать победы над «Ливерпулем», который в великолепной форме, и крепким «Атлетико». Плюс надеяться на удачу. За гранью фантастики. Зато можно попробовать пробиться в Лигу Европы.

Одно плохо — победы даются с большим трудом. Звёзд в команде (за исключением набирающего форму Златана Ибрагимовича и, пожалуй, Тео Эрнандеса, который, кстати, дисквалифицирован) не так уж и много. А на очереди грозный соперник, который ошибок не прощает. И тоже идёт неплохо.

«Интер» хоть и располагается на довольно высоком, третьем месте с 24 очками, но отстаёт на семь пунктов от лидирующих «Милана» и «Наполи». Предстоящий матч имеет для «нерадзурри» колоссальное значение. Ведь в случае поражения защита титула существенно осложнится.

К счастью болельщиков, подопечные Симоне Индзаги добавили. Сначала здорово сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1), которому повезло отыграться благодаря пенальти в концовке. А затем выиграли у «Эмполи» (2:0) и «Удинезе» (2:0). На счету 28 забитых мячей, больше, чем у кого-либо в чемпионате Италии. Следом как раз идёт «Милан».

В Лиге чемпионов чёрно-синие стартовали плохо, не забив ни одного мяча за два тура. Уступили при этом мадридскому «Реалу» (0:1) и сыграли вничью с донецким «Шахтёром» (0:0). Затем дважды обыграли с одинаковым счётом молдавский «Шериф» (3:1). А потому поднялись на второе место в группе.

Всего два пункта отделяют «Интер» от лидирующего «Реала». Благодаря чему «нерадзурри» включились в борьбу за выход в плей-офф турнира. Однако сейчас мысли о другом. Впереди противостояние с высококлассным и принципиальным противником, который не проиграл ни одной встречи Серии А с начала сезона.

Подопечные Стефано Пиоли очень хороши, голов много, благодаря чему добывают победы. «Интер» тоже начал понемногу добавлять, с результативностью даже без Ромелу Лукаку проблем нет. Думаем, оба коллектива не раз порадуют забитыми мячами. Вполне можно взять вариант «обе забьют + ТБ 2.5 мяча» за коэффициент 1.93.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Милан» — «Интер» 7 ноября 2021 года

Противостояние «Милана» и «Интера» обещает получиться захватывающим. Обе команды сейчас на ходу, результативность на высоком уровне. На двоих наколотили больше 50 мячей за 11 туров. Судя по всему, нас ждёт очень большое количество голов. Причём наверняка забьют и те и другие, ведь с обороной не всё так гладко.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.93.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Милан» — «Интер».

Чего ждать от матча «Милан» — «Интер»?