«Вашингтон» — «Баффало». Александр Овечкин способен на всё!

9 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз». Начало встречи — в 03:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 1.72, успех «Баффало» идёт за 4.60.

Где смотреть матч «Вашингтон» — «Баффало»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» 9 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Баффало» 9 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.67, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.20. Гол на первой минуте идёт за 10.50, вероятность серии буллитов оценена в 15.00. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.20.

«Вашингтон» — «Баффало»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (09.11.2021)

Бессонные ночи для любителей зрелищного хоккея уже стали нормой. 9 ноября в Национальной хоккейной лиге состоятся всего три встречи, зато кое-что есть для отечественных болельщиков. Отдельное внимание, конечно же, будет приковано к «Вашингтону», который на льду «Кэпитал Уан-Арены» примет «Баффало Сэйбрз».

«Кэпс» идут на седьмом месте в Восточной конференции, набрав 14 баллов за 11 встреч. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет теперь семь пунктов. Недавно «столичные» на выезде не досчитались очков, уступив лидеру в овертайме (4:5 ОТ). При этом накануне с не самой сильной «Филадельфией» тоже проиграл (1:2).

Результаты, мягко говоря, не впечатляют. Подопечные Питера Лавиолетта действительно сдали. Александр Овечкин остался без голов, поэтому всё ещё отстаёт от Бретта Халла в списке снайперов. Всё ещё впереди, хотя с «Флайерз» столичный клуб забросил всего одну шайбу. Другой единственный такой случай был в этом сезоне лишь с крепкой «Тампой» (1:2 ОТ).

Первые две тройки нападения «Кэпиталз» на старте показывали отличные результаты, но затем утихли. Поражений стало больше. Перестал набирать очки Евгений Кузнецов. Уже три игры сидит на голодном пайке. При этом «столичные» проиграли три раза подряд. Нужно срочно прибавлять.

Александр Овечкин по-прежнему активен. Если не идёт в атаке, отрабатывает в обороне. Как он ликвидировал выход один на один с вратарём в предыдущей игре! Кэм Аткинсон убегал на свидание с Витеком Ванечеком, однако Ови вступился за голкипера и восхитил социальные сети.

«Баффало» после 11 игр идёт на 11-й позиции в Восточной конференции. Набрал 12 баллов. Отставание от топ-8 составляет два очка, от лидирующей «Флориды» — все девять. «Сэйбрз» проиграли шесть раз, четыре из них — подряд. Накануне с хромающим «Детройтом» (3:4 ОТ) могли взять верх. Увы, Тайлер Бертуцци двумя голами и двумя передачами испортил настроение.

Вообще, «сабли» давно считаются андердогом, с сезона-2011/2012 не выходили в плей-офф, занимая при этом последние места в таблице. Но сейчас команда из одноимённого города проходит перестройку, нужно время. Которого мало. Впереди ждёт «Вашингтон». Клуб хоть и сдал позиции, но по-прежнему имеет грозную силу в лице Овечкина, Кузнецова и Уилсона.

В очных встречах у «Кэпиталз» всё хорошо. Дома выиграли в трёх из последних пяти случаев. А тотал матчей при этом лишь раз был ниже шести шайб. Сейчас отсутствует важный игрок — Ти Джей Оши, который получил в игре с «Детройтом» повреждение. Вратарская линия тоже переживает не лучшие времена.

«Баффало» не является опасной командой, но в этот раз скидывать со счетов её не стоит. Недооценивать — тоже. Правда, на выезде «Сэйбрз» проиграли четыре из пяти встреч и пропустили 18 шайб. «Вашингтон» дома тоже не впечатляет, но Овечкину и Кузнецову пора брать дело в свои руки. Самое время вновь показать индивидуальное мастерство, которое у этих ребят на высоте.

Нужен маленький всплеск. Очки тоже необходимы как воздух, иначе положение в таблице испортится. Думаем, хозяева соберутся. Мы бы рассмотрели победу «Вашингтона» через верх по голам. Соперники в личных противостояниях играют с высоким тоталом, но фаворитом, естественно, являются «Кэпс».

«Вашингтон» — «Баффало»: прогноз и ставка на матч НХЛ 9 ноября 2021 года

Александр Овечкин не смог пробить оборону «Филадельфии», зато с обороной «Баффало» уж точно справится. Столичная команда сдала позиции, но аутсайдеру на своём льду наверняка не отдаст очки. Гости выступают чуть выше ожиданий, однако разница по уровню исполнителей по-прежнему внушительная. П1 через общий верх напрашивается.

Ставка: победа «Вашингтона» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.81.

Где покажут матч «Вашингтон» — «Баффало»?