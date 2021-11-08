Александр Овечкин начинает новую серию, «Спартак» — «Сибирь» в КХЛ: что смотреть 8 ноября

Вот и дошло дело до последнего месяца осени. В мире большого спорта затишье. Поклонники футбола ждут заключительные матчи квалификации ЧМ-2022, КХЛ уходит на перерыв перед матчами Евротура. Зато по-прежнему радуют зрителей НХЛ и НБА. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 8 ноября.

На что ставить в футболе 8 ноября

В минувший уик-энд отгремели последние туры топовых европейских чемпионатов. Футбольный мир уходит на небольшой запланированный перерыв. Впереди заключительные матчи квалификации ЧМ-2022, по итогам которых определится, кто получит прямую путёвку в Катар. Разумеется, болеем за сборную России и Валерия Карпина.

Россия — Кипр: эксперты оценили шансы команды Карпина.

8 ноября громких вывесок нет. Неприлично пусто даже для программы понедельника. Искушённые зрители могут обратить внимание разве что на матч 15-го тура испанской Сегунды. «Жирона» отправится в гости к «Тенерифе». Начало — в 23:00 мск. Жирондинцы не были в Примере с сезона-2018/2019, но до возвращения пока что далеко.



При желании можно зацепить матч четвёртой группы ФНЛ-2 «Урал-2» — «Челябинск», который стартует в 12:30 мск. Также есть один матч в чемпионате Армении: «Алашкерт» примет «Урарту» (начало — в 13:00 мск). А в 17-м туре украинской Премьер-лиги «Волынь» отправится в гости к «Подолью» (15:15 мск).

На что ставить в хоккее 8 ноября

Континентальная хоккейная лига уходит на перерыв для матчей Еврохоккейтура. Участники получат возможность перевести дух и отладить некоторые игровые моменты. На понедельник запланировано всего одно событие: столичный «Спартак» в Москве примет «Сибирь». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Спартак» — «Сибирь».

Красно-белые сбавили ход и упали на пограничную восьмую позицию в конференции. А в последнем матче умудрились уступить обескровленному минскому «Динамо». Пусть и в овертайме. Сибиряки, напротив, в последних играх выглядят здорово, особенно на своём льду. Но не стесняются крепких соперников и на выезде.

Отдельно стоит сказать и про матч НХЛ «Вашингтон» — «Баффало». Да, встреча пройдёт 9 ноября, но ночью. Начало — в 3:00 мск. «Кэпиталз» не могут выиграть уже три матча кряду. Регресс по сравнению с ярким стартом сезона налицо. Однако у соперника дела ещё хуже. «Сэйбрз» идут на серии из четырёх поражений.

Где покажут матч «Вашингтон» — «Баффало»?

Повышенное внимание приковано и к персоне Александра Овечкина. До рекорда Бретта Халла в гонке снайперов ему не хватает всего лишь одной шайбы. В прошлой игре с «Филадельфией» (1:2) остался без голов, хотя здорово отрабатывал в обороне. Столичной команде явно нужно взбодриться. Ждём от капитана результативных действий.

На что ещё ставить 8 ноября

7 ноября завершился финал мастерса в Париже, поздравления принимает Новак Джокович, который обыграл в трёх сетах Даниила Медведева (4:6, 6:3, 6:3). На понедельник запланированы матчи турнира в Стокгольме (Павел Котов играет с Андреа Вавассори) и Линце (Камилла Рахимова сойдётся с Сораной Кырстей).



В Единой лиге ВТБ состоятся два матча. «Нижний Новгород» сыграет на своей площадке с «Пармой» (начало — в 19:00 мск), а «Зелёна-Гура» отправится в гости к санкт-петербургскому «Зениту» (19:00 мск). В Лиге чемпионов ФИБА запланировано одно противостояние, но не особенно интересное. Итальянское «Динамо» из Сассари встретится с немецким «Людвигсбургом».



А фигуристы продолжают выступление в Кубке России — 2022. Добрались уже до четвёртого этапа. 8 ноября — день танцев на льду. В 17:00 мск стартует программа юниоров (ритм-танец), а в 19:30 мск начнут взрослые. Тоже ритм-танец. У взрослых в личном зачёте лидируют Худайбердиева и Базин. У юношей — Щербакова и Гончаров.