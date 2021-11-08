«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида». Артемий Панарин не может тащить в одиночку

9 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить фаворита: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.46, успех «Пантерз» также идёт за 2.46.

Где покажут матч «Рейнджерс» — «Флорида»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз» 9 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида» 9 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.92, тотал меньше 5.5 гола — тоже за 1.92. Гол в первые 10 минут идёт за 1.70, вероятность серии буллитов оценена в 8.30. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.30.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (09.11.2021)

Ноябрьский локдаун закончился. В Национальной хоккейной лиге становится всё интереснее, накал страстей только растёт. 9 ноября состоится всего три матча. Отечественным любителям хоккея стоит уделить внимание противостоянию «Рейнджерс» и «Флориды», оно пройдёт на льду «Мэдисон Сквер Гарден».

«Нью-Йорк» идёт четвёртым на Востоке, набрав 15 баллов за 12 встреч. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет шесть очков. Плотность таблицы высокая, в спину дышат сразу четыре соперника с 14 баллами. Так что надо набирать очки. Тем более последние три встречи на выезде прошли ужасно — поражения с общим счётом 7:15.

Первые два можно назвать боевыми: пободались с «Ванкувером» (2:3 ОТ) и «Эдмонтоном» (5:6 ОТ). А вот «Калгари» проиграли всухую и крупно (0:6). К слову, это второе поражение от «Флэймз» в сезоне. Но тут надо отдать должное голкиперу соперника. Игоря Шестёркина оставили без поддержки, российского вратаря разрывали на части.

Во вратарскую линию «Нью-Йорка» входит ещё Александр Георгиев, он сыграл пока что три встречи и является дублёром. Стоит отметить, что Артемий Панарин за 12 матчей оформил 11 очков — по собственным меркам средненько. В любом случае — один в поле не воин. Пока команда привыкает к модели нового тренера.

«Флорида» на старте сезона удивляет. В 11 встречах 10 побед. Поэтому занимает первое место не только в Восточной конференции, но и в сводной таблице НХЛ, набрав 21 балл из 22 возможных. Проиграли только в гостях у «Бостона» (2:3 Б). Закрыли ту неудачу быстро. Обыграли «Вашингтон» (5:4 ОТ), где Том Уилсон «помог» в овертайме.

Затем красиво разобралась с «Каролиной» (5:2), отгрузив четыре шайбы ещё в первом периоде. Спенсер Найт сыграл уверенно. Подрастающее поколение, которое, возможно, в скором времени сменит Сергея Бобровского, пока не подводит. Хотя россиянин хорош — сыграл в семи встречах и ещё ни разу не проиграл. Мощная статистика.

Так что ко вратарской линии «Флориды» сейчас вопросов нет. Отчасти уверенность как раз исходит от голкиперов. Даже кадровые потери команде пока не мешают, она на кураже, идёт уверенно. При таких раскладах место в плей-офф практически гарантировано. Если громкий уход тренера не скажется, можно будет пободаться и за Кубок Стэнли.

Впереди ждёт «Нью-Йорк», который переживает не лучшее время. Артемий Панарин набирает очки, команда последние три встречи провела тяжело. А тут ещё и очные встречи подводят. Во-первых, «Рейнджерс» дома выиграли всего две из пяти последних. Во-вторых, в целом тотал уже как минимум 10 раз подряд переваливает за пять шайб.

«Флорида» хороша и дома, и на выезде. А вот «Нью-Йорк» дома успел сыграть не так много, выиграл три встречи из пяти, однако первые две случились ещё во время предсезонки. Да, у «Пантерз» сейчас кадровые потери. Например, Сергей Бобровский после первого периода покинул лёд с «Вашингтоном» и находится под вопросом на игру.

Впрочем, Спенсер Найт пока неплохо справляется. К тому же другие потери не особо сказываются. Недавно «Флорида» уволила Джоэля Кенневилля из-за скандала 11-летней давности. Уже четыре игры у руля Эндрю Брюнетт, лишь раз за это время команда оступилась.

«Рейнджерс» придётся нелегко. С учётом хорошего старта соперника и лишь одной проигранной игры, в которой, к слову, он всё равно набрал очки. При этом «Пантерз» уже обыгрывали очень мастеровитых и сильных противников. Мика Зибанеджад, который заработал 10 очков за 12 встреч, и Панарин, конечно, попытаются что-то придумать.

Однако пока что на фоне нестабильных результатов (шесть побед и шесть поражений) лучше смотрятся именно «Пантерз». Мы бы рискнули и рассмотрели комбинированную ставку «П2 в основное время + тотал больше 3.5 шайбы» за 2.82. Статистика личных встреч точно не против такого тотала. Хозяева много пропускают в последнее время, гости смотрятся предпочтительнее.

«Рейнджерс» — «Флорида»: прогноз и ставка на матч НХЛ 9 ноября 2021 года

«Флорида» несёт кадровые потери, не только в составе, но и в тренерском штабе. Она сейчас идёт на первом месте. Хорошая вратарская линия добавляет уверенности полевым, которые стали играть совсем в другой хоккей в новом сезоне. «Рейнджерс» хоть и имеет неплохой состав, но сейчас результатами не блещет. Дома играет не лучшим образом. А вот оппонент на выезде неплох. Так что играем на победу «Пантерз».

Ставка: победа «Флориды» в основное время + тотал больше 3.5 шайбы за 2.82.

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